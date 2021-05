Horror szállásárak a Balatonnál: százezrekbe is fájhat egy családi hosszú hétvége

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A beoltottak száma elérte a 4 milliót, így a szálláshelyek már fogadhatnak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket is. Bár a forgalom, a korlátozás és a járványhelyzet miatt még nem lesz jelentős, de a fokozatos nyitás elengedhetetlen, hogy a veszteségeiket csökkenteni tudják a szállodák. Sok magyar tervez idén is belföldi utazást, éppen ezért a HelloVidék annak járt most utána, hogy mire számít a Magyar Turisztikai Ügynökség a szálláshelyek forgalmával kapcsolatban. Illetve megnézték azt is, hogy mennyiért foglalhat most apartmant, vendégházat, hotelszobát egy átlag, négy fős család a következő hétvégéken.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint 2020 márciusáig úgy tűnt, az lesz a legjobb év a magyar turizmus történetében, hiszen 2019-ben 43 millió vendégéjszakával rekordévet zárt az ágazat, és még 2020 első 2 hónapja is kiemelkedő számokat produkált. A koronavírus-járvány azonban 60 nap alatt derékba törte a magyar turizmust. A fegyelmezett védekezésnek köszönhetően, a pünkösdi óvatos újraindulást követően soha nem látott eredményeket produkált a belföldi turizmus. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az utazási kedv nem szűnt meg, hanem átalakult: a belföld lett az új külföld. A júliusi és az augusztusi belföldi vendégszámok jelentősen meghaladták az előző évi értékeket. Ez a megélénkült belföldi forgalom ősszel is folytatódott, egészen a lezárásokig - írták a HelloVidéknek. A legismertebb magyar szálláshely foglaló portálonpedig azt is megnézték, hogy mennyire lehet zsebbenyúlós egy háromnapos hétvége egy átlagos, négy tagú családnak (2 felnőtt + két gyermek). A Mátra környékén legolcsóbb szállások főként apartmanok, vendégházak voltak, áruk 21 600 forinttól indult a négy fő részére, a legdrágább luxushotelek, apartmanok pedig már 200 ezer forint feletti árat is kínáltak. A Balatonnál a határ a csillagos ég: a HelloVidék talált olyan keszthelyi nyaralót, amely 5 168 567 forintért bérelhető ki 4 fő részére, 2 éjszakára, ellátás nélkül. Ezt követte egy Kőröshegyi szálláshely, amit egy négy fős család 1 531 134 forintért bérelhet ki egy hétvégére, szintén ellátás nélkül. Összességében arra jutottak, hogy a szállások ára - többségében apartmanok és villák - egy ilyen család esetében jellemzően 300 000 - 476 000 forintra rúg egy hétvégére.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK