Tömegek kaptak a RENDORSEG-től ilyen szabálysértési SMS-t: mit kell tudni róla?

Ismét felütötte a fejét a rendőrség nevében küldött, rossz magyarsággal megírt adathalász sms-ek trendje. A rendőrség természetesen soha nem kér pénzt sms-ben, különösen nem németországi telefonszámot használva - itt ugyanis erről van szó.

Folyamatosan terjednek a telefonokon, internetes oldalakon vagy e-mailben, közösségi oldalakon szerveződő és arra kitalált csalások, lehúzások, adatlopási kísérletek. Néhány hónappal ezelőtt a bűnözők is meglépték azt, amihet talán még tőlük is kellett némi bátorság: a magyar rendőrség nevével visszaélve kezdtek akcióba, és úgy látszik, ez a trend most újjáéledt.

A Pénzcentrumnak ma reggel óta több olvasója is egyszerre jelezte, hogy ismét valamiféle "díjbekérő" sms-t kaptak a telefonjukra egy általuk ismeretlen számtól. Az üzenetben a "RENDORSEG" hívja fel arra a figyelmüket, hogy ez az "utolsó lehetőségük" befizetni egy kicsit több, mint négyezer gorintos bírságot.

"Szabálysértési bírságot" követelnek a csalók

Az üzenetszöveg alján egy linket is találunk, ami valószínűleg maga az átverés leglényegesebb pontja: a csalók általában így igyekeznek az általuk létrehozott oldalra terelni a gyanútlan, vagy egyenesen megijedt áldozatokat. Innen már persze a felhasználón múlik, hogy megadja-e a kért adatokat, de természetesen az a leglényegesebb, hogy erre a linkre már csak rá se kattintsunk még véletlenül se.

Egy olvasónktól képernyőfotót is kaptunk a fenyegető üzenetről:

Azt, hogy egy jól megkomponált, mégis egy kimondotlan ügyetlen lehúzási kísérletről van szó, már onnan is láthatjuk, hogy egy +49-es kezdésű telefonszámról érkezett az üzenet.

Ez Németország országhívója, tehát a magyar rendőrség már eleve nem is lehetne benne az ügyben.

Rendőrség: nagyon fontos, hogy ne kattintsunk rá a linkekre

A magyar rendőrség néhány hete közölte: természetesen senki az ő nevükben nem kér, nem is kérhet sms-ben küldött linkkel pénzt, mert a szabálysértési bírságokat, büntetéseket nem így kell befizetni.

Adathalász csalók valótlan befizetés kezdeményezésével közigazgatási bírságra, tilosban parkolásra hivatkozva visszaélnek a rendőrség nevével, és a Rendőrségi Információs Portál imitálásával próbálnak meg jogtalanul pénzhez jutni, valamint személyes és bankkártyaadatokat megszerezni

- írta a rendőrség a saját honlapján szűk két hete.

A rendőrség az alábbiakat tanácsolja azoknak, akik ilyen vagy akár ehhez hasonló üzenetet kapnak: