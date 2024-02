Összeomlott ez az egykor híres iparág: mindenhol leépítenek, sok ezer magyar munkahely került veszélybe

Portfolio Link a vágólapra másolva

Folyamatosan azt hallhattuk, hogy sok a hiányszakma IT-s területen, nincs elég ember. Most a trend megfordulni látszik: globális szinten is mindenhol leépítések vannak ebben a szektorban, és két híres magyar programozóiskola is bejelentette, hogy beszüntetik a működést.

Az elmúlt hetekben két programozóisola is bejelntette hazánkban, hogy végleg bezárja kapuit, a nagy techvállalato pedig sorra csökenti munkatársai létszámát. Emellett a fizetések is alig nőnek, mindez pedig arra enged következtetni, hogy a valaha sierágazatnak számító IT-szektorban komoly problémák vannak - írja a Portfolio. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Egyesült Államokban már két éve tart az IT-szektor „vesszőfutása”. Sorozatos leépítésről szóltak a hírek az elmúlt időszakban, ami azt mutatja, hogy megtorpant a sikerszektor szárnyalása. Azt a privilégiumukat is kezdik elveszíteni a munkavállalók, amelyet a home office jelentett nekik, ugyanis egyre több cég rendeli vissza a dolgozókat az irodába, legalább részlegesen. Az Indeed amerikai állásportál szerint a legjobb 25 állás idei listájára már csak három technológiai munkakör fért fel. Bár néhány éve még elképzelhetetlen volt, az IT-szektor gyengélkedése Magyarországon is tetten érhető. A romló gazdasági körülmények a munkaerőpiacot is befékezték, ami komoly hatással volt az üzleti modelljükre. Mostanra tehát már nem egyedi esetről, hanem inkább az ágazatot sújtó trendről beszélhetünk.

