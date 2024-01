Elképesztő méretű adatlopás történt: magyarok is veszélyben, így tudhatod meg, érint-e

Sosem látott méretű, 26 milliárdos adatbázis került ki az internetre. A jelszavak és személyes adatok kiszivárgásában magyar oldalak is érintettek.

Rengetegen kerülhettek bajba egy elképesztő mértékű adatbázis kiszivárgása miatt, amelynek a mérete meghaladja a 12 TB-ot. A jelek szerint magyar, .hu domaint használó oldalakról is kerültek ki adatok, de a nagyobb platformok és szolgáltatások közül is sok az érintett – figyelmeztet cikkében a hvg.hu.

A 26 milliárd rekordot tartalmazó csomagban 3800 mappa található, mindegyik más-más adatszivárgásból származhat, ráadásul a tartalma túlmutat a felhasználónév-jelszó pároson: érzékeny személyes adatok is találhatók benne, melyekkel a rosszindulatú szereplők célzott, valamint adathalász támadásokat is indíthatnak. Szintén nagy a személyazonosság-lopás kockázata is.

A legtöbb adat két kínai közösségi platformról, a Trencentről és a Weibóról szivárgott ki, míg a harmadik az amerikai MySpacel, de a Twitterről vagy mai nevén az X-ről 281 millió adat szivárgott ki. A toplistán még kiemelt helyen van a Deezer (258 millió), a LinkedIn (251 millió), az Adobe (153 millió), a Canva (143 millió) és a Badoo (127 millió) is.

A lopást jelző Cybernews oldalán egy kereshető lista is van az adatszivárgások forrásairól, melyben több .hu domain is szerepel, ami azt jelenti, hogy kikerült onnan olyan felhasználónév és jelszó, melyet ezeken az oldalakon használtak.

A lap megjgyzi, ez az eset is felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes nehezen kitalálható jelszavakat használni, minden szolgáltatásban másikat, és ahol lehetséges, érdemes bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást is. Hozzáteszik: mindenki ellenőrizheti, hogy a jelenlegi szivárgásban érintett-e a Cybernews keresőjében, vagy a Have I been pwned oldalán.