Láncfűrész teszt 2023: elektromos vagy benzines, milyen láncfűrészt vegyek? - árak, vélemények

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Láncfűrészre nem csak tömeges fakitermelés vagy építkezés során lehet szükség. Kisebb ház körüli munkálatok, fakivágás, nagyobb ágak eltávolítása vagy rönkvágás során is hasznosak lehetnek. Ma már méretben, teljesítményben és típusban is nagy a választék, ezért jó eséllyel megtalálhatjuk a számunkra legmegfelelőbbet. Főleg, ha tudjuk a termékek valós előnyeit és hátrányait. A Pénzcentrum megszerezte a TVE még nem publikált terméktesztjének eredményeit, amelyből 23 láncfűrészről most gyártóktól független, tapasztalati eredményeket tudhatunk meg.

Ezúttal 17 márka 23 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható láncfűrészeit tesztelték nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve, egységes módszertan alapján. A Tudatos Vásárlók Egyesülete által vizsgált 23 termék közül 17 akkumulátoros, 3 benzines és 2 elektromos (kábeles) láncfűrész. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tesztelés folyamata az amatőr kertészek igényeihez igazodott, nem a professzionális felhasználók igényeit vette figyelembe. A 4 fő tesztelési szempont, melyek mentén vizsgálták a láncfűrészeket a következő volt: Az eszköz hatékonysága: Ezen belül tesztelték a vízszintes és függőleges vágást, a fakivágás pontosságát, illetve a munkálatok elvégzését követően a fűrészlap és a mozgó alkatrészek kopását is. Itt még nem számítottak meglepetésre a tesztelők, mégis akadtak olyan termékek, amelyek láncfűrész mivoltuk ellenére küzdöttek az elemekkel, ha fűrészelésről volt szó. Mint például a Bosch UniversalChain 18 akkumulátoros gépe. Előnyére váljék, hogy a kopás teszten elég jól szerepelt. Valószínű nem volt, mi elkopjon az el nem végzett munka során. A használat egyszerűsége: Ez esetben további 17 szempont szerint értékelték, hogy mennyire egyszerű kezelni ezeket gépeket. Például, hogy milyen az eszköz súlyelosztása, mennyire egyszerű a fogak élezése vagy az olaj utántöltése. Egyéni preferenciáink alapján pontosan szűrhetjük a teszteredményekből, hogy a számunkra fontos használhatósági szempontoknak melyik termék felel meg a leginkább. Az akkumulátor tartóssága (akkumulátoros gépeknél): Akkumulátoros gépek esetében mindig kulcskérdés, hogy meddig bírják egy szusszra. Láncfűrészek esetében viszont nem feltétlen kizáró ok, ha rövid az üzemidejük egy töltéssel. Ha a láncsebességük magas, vagyis hatékonyan tudunk velük dolgozni, rövid idő is elég lehet a szükséges munka elvégzéséhez. Szemben egy kevésbé hatékony, de sokáig duruzsoló géppel. Erre jó példa a Worx WG385 akkumulátoros láncfűrész, mellyel 8 percet tudunk egyhuzamban dolgozni, viszont a 18m/s-es láncsebesség lehetővé teszi, hogy ennyi idő alatt látszódjon is a munkánk eredménye. Szemben a Black and Decker GKC3630L-lel, mely 5m/s-es láncsebességével 15 percnyi üzemidő mellett sem lesz jobban a hasznunkra. A tesztelt láncfűrészek akkumulátorának töltési ideje egyébként 36 és 240 perc között mozog. Ez is fontos szempont lehet, attól függően, hogy mennyi munkát szeretnénk egyszerre elvégezni általában. Zajszint: Azon túl, hogy mérték a felhasználó füle melletti zajszintet, szubjektíven is értékelték a zaj típusának elviselhetőségét. Ennek kapcsán rögtön beugorhatnak a benzines láncfűrészek, melyek hangját hallani egy szép vasárnap délután, megfizethetetlen. Azon túl, hogy zajosak, a benzines kerti láncfűrészek nem rendelkeznek katalizátorral, így bőven juttatnak szennyező anyagokat a légkörbe. Jó hír, hogy már most kevesebb új benzines modellt dobnak piacra a gyártók. Úgy tűnik, hogy figyelmüket az akkumulátoros modellekre összpontosítják inkább. Az akkumulátoros készülékeknek nulla a károsanyag-kibocsátása és csendesebbek is. A termékteszt eredmények pedig azt mutatják, hogy az akkus láncfűrészek teljesítményükben már most vetekednek a benzinesekkel, és bizonyos esetekben túl is teljesítenek. Nyilván azért nagyon halk darabokra ne számítsunk láncfűrész kategóriában, de azért itt is vannak fokozatok. Kapcsolódó cikkeink: Láncfűrész lánc élezés: milyen láncfűrész lánc méretek vannak, hány fokban élezzük ezeket?

Mire jó az egykezes láncfűrész? Egykezes akkus láncfűrész háztáji munkához

Elektromos láncfűrész árak 2022: mennyibe kerül egy akkus láncfűrész? A tesztelt termékek átlagára 43 000 és 224 000 Ft között mozog. Fontos, hogy akkumulátoros modell vásárlása előtt mindenképp nézzük meg, mit tartalmaz a csomag, ugyanis egyes termékek azért is lehetnek jóval olcsóbbak, mert nem tartalmazzák az akkumulátor(oka)t és a töltőt, azokat külön meg kell vásárolnunk. Hogy melyik láncfűrész hogyan szerepelt a gyakorlati tesztek során, pontosan kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt oldalán. Ha kiválasztottuk a számunkra legmegfelelőbb láncfűrészt a kerti munkálatokhoz, ne feledkezzünk meg a megfelelő védőruházat beszerzéséről sem, mielőtt nekilátunk a kemény munkának.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK