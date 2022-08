Ezt jó, ha tudod a láncfűrészekről: elektromos láncfűrész, benzines láncfűrész és láncfűrész élezés

Milyen láncfűrészt válasszunk a kerti munkákhoz, házkörüli tevékenységekhez, ezekhez milyen láncfűrész lánc való és hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet? Melyik a jobb, az elektromos láncfűrész vagy a benzines láncfűrész? Hogyan történik a láncfűrész élezése, miért nem indul a láncfűrész – mi lehet a probléma? Milyen láncfűrész árak jellemzik a piacot, melyik márkák a legkapósabbak?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a láncfűrész használata kapcsán: mire jó a láncfűrész, milyen anyagokat lehet vele jól elfűrészelni? Hogyan készül a láncfűrész, melyek a láncfűrész gyártás főbb lépései? Mik az akkus láncfűrész előnyei és hátrányai, az egy- vagy a kétkezes láncfűrész használata a könnyebb?

Milyen munkára használható a láncfűrész?

A láncfűrész egy olyan hordozható, motoros fűrésztípus, amit leginkább az erdőgazdálkodásban használnak (fák lombjának, ágainak lefűrészelése, erdőtűz-gátak létrehozása), de a háztájéki favágásra, tűzifa aprításra és kertrendezésre is gyakran használják. A láncfűrész speciális típusait betonvágásra, kő- vagy téglavágásra és jégszobrászatra is gyártják. A legtöbben már messziről tudjuk, ha valaki láncfűrészt használ, ugyanis a láncfűrész működése kifejezetten magas, kb. 100 decibeles hanggal jár együtt.

A láncfűrész működéséhez szükséges energiát elektromosság, sűrített levegő, kétütemű motor és hidraulikus meghajtás is szolgáltathatja, a hagyományos kétkezes láncfűrész mellett létezik egykezes láncfűrész is. Napjainkban a benzines láncfűrész mellett az elektromos láncfűrész (akkus láncfűrész) a legnépszerűbb termék, sokan pedig a láncfűrész készítésével házilag is megpróbálkoznak.

Az első motoros láncfűrész megjelenése a 19. és a 20. század fordulójára tehető, de történelmi emlékeink szerint a motoros láncfűrészhez hasonló – ám akkoriban még motor nélküli – eszközöket már az 1700-as években is használhattak, ellenben nem fát, hanem csontot fűrészeltek vele (a láncfűrész kezdetben orvosi találmány volt, John Aitken és James Jeffray nevéhez fűződik). Az első és egyben leghíresebb motoros daraboló láncfűrész feltalálása Andreas Stihl nevéhez fűződik (a mai napig híres a Stihl láncfűrész), ez egy 48 kg súlyú, 2,2kW teljesítményű gépezet volt.

Az első hordozható láncfűrész fejlesztések a ’30-as években kerültek a piacra, Stihl ’32-ben szabadalmaztatta a háromtagú patent láncfűrész láncot is, ami a vágófogak mellett tisztítófogakat is tartalmazott. A technológia az évek során folyamatosan fejlődött, míg 1950-ben meg nem jelent a világ első, egyemberes benzinmotoros láncfűrésze, daraboláshoz és fadöntéshez is. Azóta folyamatosan újabb és újabb, különböző méretű és képességű – egyben biztonságosabb - láncfűrész típusok kerülnek ki a piacra, attól függően, hogy mire szeretnénk őket használni.

Hogyan készül a láncfűrész?

A láncfűrészt ma már bármilyen más termékhez hasonlóan gyártósorokon hozzák létre. A láncfűrész fő részei közé tartozik a láncfűrész motorja, ami általában egy kétütemű benzinmeghajtású, belső égésű motor (30-120 cm3) vagy manapság egyre gyakrabban elektromos motor. A láncfűrész meghajtásáért centrifugális tengelykapcsoló és fogaskerekek felelnek (állandó összeköttetésben van a vágóeszközzel), a vezetőlemez nevű jellegzetes, lekerekített végű acéllemez mentén halad végig a lánc.

A vezetőlemez hossza változó, többnyire egy 40 és 90 cm közötti kopásálló acélelemről van szó. A láncfűrész láncszemei aprócska vágófogakat tartalmaznak (egyébként maga a lánc a biciklilánchoz hasonló felépítésű és kinézetű, hengerek nélküli összecsatolt fémalkatrészekből áll), melyek ötvözött acélból készülnek. Rengeteg különféle láncfűrész lánc kapható a kereskedelemben, más-más hosszúsággal, vastagsággal, fogelhelyezéssel, láncszemmérettel.

A benzines láncfűrész VS elektromos láncfűrész

Magánszemélyek esetében az a leggyakoribb eldöntendő kérdés, hogy akkus láncfűrész (elektromos láncfűrész) vagy benzinmotoros láncfűrész vásárlása mellett tegyük le a voksunkat. A benzinmotoros láncfűrész esetében az üzemanyag töltögetésére kell odafigyelnünk, illetve a láncfűrész olajellátottsága is fontos. Az akkus láncfűrész elektromos motorja praktikusabb választásnak tűnhet, ha nem szeretünk sok időt fordítani a gépek gondozására, ellenben néhány évente az akkumulátorokat cserélni kell, ami összességében környezetszennyezőbb, mint a benzines láncfűrész motorja által előállított égéstermék.

Milyen láncfűrész láncot vegyek?

Attól függ, hogy mire szeretnénk használni a láncfűrészt. A legtöbb láncfűrész lánc fadarabolásra, fadöntésre, gallyazásra használható. Kő, beton vagy tégla darabolására a hagyományos helyett gyémántszemcsés vágóláncot érdemes vásárolni. Nem csak a láncfűrész láncra kell odafigyelni, hanem a láncfűrész típusára is – ezek a gépek általában hidraulikus meghajtásúak, a láncot vízzel hűtik a nagy súrlódásban keletkezett hő elvezetése miatt.

A láncfűrész vásárlása során mindenképpen érdeklődjünk utána, hogy a láncfűrész eleve milyen anyagok vágására készült – favágó láncfűrész vagy építkezési láncfűrész, mekkora a vágólemez, milyen hosszúságú, milyen láncszem-méretű lánc való hozzá, esetleg többfunkciós-e a gépezet. Gyakori kérdés például, hogy Solo 610 láncfűrész milyen lánc valo rá, vagy hogy Husqvarna láncfűrész használatához milyen láncfűrész lánc kell. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy a megfelelő láncfűrész láncot vettük-e fűrészünkhöz, keressük elő annak a használati utasítását, biztosan benne lesz, hogy milyen láncfajtákat tehetünk rá!

A láncfűrész élezés hány fokban ideális, hogyan végezzük el?

A láncfűrész karbantartási munkálataihoz hozzátartozik a láncfűrész élezése is. Fontos kiemelnünk, hogy a láncfűrész fogai kophatnak, amennyiben a munka során valamilyen kemény anyagba, például fémbe, sziklába ütköznek (hiszen a legtöbb láncfűrész favágásra van kitalálva). Ha vágás közben megugrik a láncfűrész, ha a gépezet túl nagy kézi nyomóerőt igényel, ha túl sok fűrészpor keletkezik, ha a vágás csak egy irányba megy, illetve, ha munka közben füstöl a láncfűrész, akkor mindenképpen meg kell élezni a láncot.

A láncfűrész lánc élezéséhez szükségünk van körreszelőre, laposreszelőre, mélységmérőre, de van, aki élezőrácsot és szögmérőt is használ hozzá - hogy az eszközök milyen méretűek legyenek, azt a gyártó leírása alapján tudjuk meghatározni (kezdőknek mindenképpen ajánljuk, hogy szögmérővel álljanak neki a munkának). Ha a szögmérőt a reszelőre rögzítjük, mindig a kívánt élezési magasságon tudunk dolgozni – hogy hány fokra állítsuk be az eszközeinket, azt a láncfűrész táblázat szabja meg, minden eszköz esetében más-más egységek lehetnek (pl. vízszintes 30°, a láncvezető lapjához a másik szög 90°).

Egykezes vagy kétkezes láncfűrészt válasszak?

Szintén attól függ, hogy milyen munkára használjuk a láncfűrészt. Nagyobb fadarabok elvágására, betonra, téglára, kőre rendszerint kétkezes láncfűrész használható, míg az olyan kisebb kerti munkákhoz, mint a gallyazás vagy a faformázás, praktikusabbak a legkisebb egykezes láncfűrész gépek.

Népszerű láncfűrész márkák: hogyan válasszak?

Manapság a világon körülbelül 150 láncfűrész gyártó termékpalettájáról válogathatunk. A leghíresebb márkák a mai napig a Stihl láncfűrész, de a Husqvarna láncfűrész, a Hyundai láncfűrész és a Makita termékei is kifejezetten keresettek. A láncfűrész vásárlás előtt érdemes átgondolnunk, hogy milyen igénybevételnek lesz kitéve a gépezet: csak egy-két kerti munkára, szezonális karbantartásra használjuk, vagy rendszeresen használjuk azt például barkácsoláshoz, azzal szeretnénk aprítani a tűzifát, vagy nagyobb fás területet szeretnénk vele karbantartani. Apró háztáji munkákhoz elegendő egy kevésbé ismert láncfűrész márka középkategóriás terméke is, ám ha aktívan használni szeretnénk a láncfűrészt, célszerű egy magasabb termékkategóriát választanunk az egyik TOP márkától.

Miért nem indul a láncfűrész, mi lehet a probléma?

A láncfűrész karbantartása nagyban függhet attól, hogy elektromos láncfűrészünk vagy benzines láncfűrészünk van-e: előbbinek a működéshez folyamatosan 2-5% olajat kell tartalmaznia az üzemanyagának, utóbbit elég egyszer, a gyártás során megolajozni. A láncfűrész kenőolaj tárolására külön tartály szolgál, ahonnan a kenőanyag közvetlenül a láncfűrész láncfelületére jut.

Az olajozás mellett érdemes odafigyelni a láncfűrész légbeszívó szűrő megtisztítására is, ugyanis, ha ez a nyílás eltömődik fűrészporral – ami a láncfűrésszel való munka során gyakran előfordulhat -, az a láncfűrész leállását okozhatja. A láncfűrész használata során figyeljünk a saját biztonságunkra is: balesetveszélyes lehet a láncfűrész visszarúgása (ha megakad valamiben a láncfűrész lánca, ám a gépezet lendülete megmarad), illetve a leeső faágak is veszélyesek lehetnek. A láncfűrész lánc kopására is figyeljünk oda, hiszen gyakran az okozza a láncfűrész hibás működését, hogy egyszerűen nem elég éles a szerszám.