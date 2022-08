Elektromos láncfűrész árak 2022: mennyibe kerül egy akkus láncfűrész?

A kertesházak velejárója, hogy mindig akad otthonunk környékén valamilyen háztáji munka, amihez gyakran szükségünk lehet fűrészre, láncfűrészre – legyen szó kertrendezésről, tűzifa aprításról, vagy akár egy új mászóka építéséről a gyerekeknek. Na de milyen elektromos láncfűrész, avagy akkumulátoros láncfűrész márkák vezetik most a piacot? Milyen elektromos láncfűrész árak jellemzőek 2022-re?

Cikkünkben mindent elárulunk az akkus láncfűrész használatáról, karbantartásáról, árairól: milyen elektromos láncfűrész vásárlása ajánlott az egyszerű kerti munkákhoz, mi a különbség az egykezes és a kétkezes elektromos láncfűrész használata között? Melyek a legkeresettebb akkus láncfűrész márkák – mennyibe kerül egy Parkside akkus láncfűrész vagy egy Makita elektromos láncfűrész? Mi a helyzet a Stihl termékeivel?

Mi mindenre jó egy láncfűrész?

A láncfűrészek olyan hordozható kisgépek, amelyeket többnyire az erdőgazdálkodásban használnak, nem csak fakitermelésre és aprításra, hanem az erdő karbantartására is; ugyanígy a háztáji kertekben is használhatjuk őket fakivágásra, gallyazásra, tűzifa aprításra és barkácsolásra. A legtöbben már messziről tudjuk, ha valaki láncfűrészt használ, ugyanis a láncfűrész működése kifejezetten magas, kb. 100 decibeles hanggal jár együtt. Nem csak favágásra való benzines és akkus láncfűrész típusok vannak – léteznek építőipari láncfűrészek is, amelyek gyémántszemes láncukkal képesek elvágni a téglát, sőt, még a betont is.

A láncfűrész fő részei közé tartozik a láncfűrész motorja, ami vagy egy kétütemű benzinmeghajtású, belső égésű motor (30-120 cm3), vagy elektromos motor – utóbbi kategória évről évre egyre népszerűbb, mert praktikusabb a készülék, „tisztább” vele dolgozni. A láncfűrész meghajtásáért centrifugális tengelykapcsoló és fogaskerekek felelnek, melyek állandó összeköttetésben van a vágóeszközzel. A vezetőlemez nevű lekerekített végű acéllemez mentén halad végig a lánc, ami a vágást végzi.

A vezetőlemez hossza változó, többnyire egy 40 és 90 cm közötti kopásálló acélelemről van szó. A láncfűrész láncszemei aprócska vágófogakat tartalmaznak (egyébként maga a lánc a biciklilánchoz hasonló felépítésű és kinézetű, hengerek nélküli összecsatolt fémalkatrészekből áll), melyek ötvözött acélból készülnek. Rengeteg különféle láncfűrész lánc kapható a kereskedelemben, más-más hosszúsággal, vastagsággal, fogelhelyezéssel, láncszemmérettel – ezeket a láncfűrész típusától függetlenül élezni kell.

Egykezes VS kétkezes láncfűrész

A 40-90 cm vezetőhosszúságú benzines és akkumulátoros láncfűrészek sajnos nem minden esetben használhatók problémamentesen – főleg, ha olyan feladatról van szó, amihez nem tudunk segítséget kérni másoktól, mindkét kezünkre szükségünk van hozzá – ilyenkor lehet szükségünk egy egykezes láncfűrészre, ami, habár benzinmotoros verzióban is kapható, többnyire elektromos láncfűrész formájában elterjedt.

Az egykezes láncfűrész a kétkezessel szemben jellemzően kisebb gépezet, a láncvezető hossza 20-30 cm környékén mozog, súlya általánosságban 2-4 kg (a műszaki paraméterek a gyártótól és a modelltől függenek), de mini akkus láncfűrész is létezik. Az egykezes elektromos láncfűrész jóval könnyebb, mint a nagyobb, kétkezes verzió, azonban ne felejtsük el, hogy a láncvezető és a lánc ötvözött acélból vannak, amit a hatékony működés érdekében csak korlátozott mértékben lehet kikönnyíteni, és az akkumulátornak, illetve a további alkatrészeknek is megvan a maga súlya.

Akkus láncfűrész VS benzinmotoros láncfűrész

Gyakran felmerülő kérdés, hogy egykezes akkus láncfűrész (akkumulátoros láncfűrész, elektromos láncfűrész) vagy egykezes benzines láncfűrész vásárlása mellett tegyük-e le a voksunkat – mindkét kategóriában bőséges a kínálat a piacon. Az akkus láncfűrész kezelése lényegesen könnyebb, mint a benzinesé, nem kell figyelnünk az üzemanyag töltögetésére, mindössze az akkumulátoros láncfűrész feltöltése szükséges.

Az egykezes akkus láncfűrész esetében néhány évente az akkumulátort cserélni kell (rengeteg akkumulátoros kisgéphez eleve vásárolhatunk pótakkumulátort is), ami összességében környezetszennyezőbb, mint a benzines egykezes láncfűrész motorja által előállított égéstermék. A benzinmotoros láncfűrész esetében az üzemanyag töltögetésére kell odafigyelnünk, de a gép olajellátottsága is fontos. Az akkus egykezes láncfűrész elektromos motorja praktikusabb választásnak tűnhet (a legkisebb egykezes láncfűrész típusok inkább ebbe a kategóriába tartoznak), ha nem szeretünk sok időt fordítani a gépek gondozására.

Az elektromos láncfűrészek tág kategóriájába tartozik a mini akkus láncfűrész is, amivel egészen finom, aprólékos munkát végezhetünk. Kifejezetten a könnyű, egykezes mini akkus láncfűrész használata ajánlott a barkácsoláshoz, ahol minden centiméter számít, illetve ezt az elektromos láncfűrész típust érdemes kézbe vanni akkor is, ha nehezen hozzáférhető helyeken kell fűrészelni – például egy fa lombkoronájából távolítanánk el egy elhalt ágat.

Elektromos láncfűrész árak 2022

Az elektromos láncfűrész árak esetében igen nagy szórásról beszélhetünk: az akkus láncfűrész árak aszerint értelmezendők, hogy mekkora az adott láncfűrész mérete (a vezetőlemez hossza), mekkora a gépezet teljesítménye, egyszerű, favágásra való láncfűrészről, vagy például speciális betonvágó láncfűrészről van-e szó. A következő elektromos láncfűrész árak kifejezetten az előbbi, hétköznapi használatra való akkumulátoros láncfűrész típusokra vonatkoznak – nézzük, mennyibe kerül egy átlagos (kb. 40 cm vágófelületű) elektromos láncfűrész, melyik márkák vezetik most a piacot!

Parkside elektromos láncfűrész (Lidl akkus láncfűrész)

Évről évre egyre népszerűbbek a Lidl áruházláncban forgalmazott kerti szerszámok, barkácsgépek – ezek közé tartozik a Lidl sajátmárkás terméke, a Parkside akkus láncfűrész is, ami akcióktól függően kb. 40-60.000 Ft + akkumulátor, töltő és egyéb kellékek. Az elektromos láncfűrész Lidl katalógusokban megtekinthető, illetve más kereskedésekből (pl. eMAG) is beszerezhető online.

Makita akkus láncfűrész

A Lidl termékeivel egy árkategóriába sorolható a Makita elektromos láncfűrész is, ami úgyszintén 40-60.000 Ft közötti induló áron elérhető. A japán cég 1915-ben alakult meg, több mint 100 éves múltja során barkácseszközök, szerszámok széles kínálatát vette fel termékpalettájára.

Stihl elektromos láncfűrész

Az első és egyben leghíresebb motoros daraboló láncfűrész feltalálása Andreas Stihl nevéhez fűződik, ez annak idején egy 48 kg súlyú, 2,2kW teljesítményű gépezet volt. A Stihl is foglalkozik elektromos láncfűrész gyártással, termékeinek indulóára azonban kissé magasabb, mint például egy Lidl akkus láncfűrész vagy egy Makita akkus láncfűrész esetében – itt az induló akkus láncfűrész árak 80.000 Ft környékén mozognak.