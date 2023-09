Komoly leállás a magyar banknál: elérhetetlen a mobilapp, sokan bosszankodhatnak

Sem az internet- sem a mobilbank nem működik az Ersténél egy nem részletezett technikai hiba miatt.

Reggel óta akadoznak az Erste Bank internetbanki és mobilbankos szolgáltatásai is - tudta meg a Pénzcentrum egy olvasójától.

Mint beszámolt róla, az internetbankba belépve egy technikai hibáról szóló üzenet fogadta, a mobilbankba pedig bár be tudott lépni, ott is volt egy üzenet. Erről képet is küldött, mutatjuk:

A technikai hibában az az érdekes, hogy állítólag csak a lakossági ügyfelekre vonatkozik, legalábbis erre enged következtetni az Erste üzenete:

A George Web és George App technikai okok miatt még nem elérhető. Az internetes vásárlásnál még fennakadásokat tapasztalhatsz, de a kártyáddal tudsz fizetni, készpénzt felvenni és befizetni ATM-en keresztül. A kártyatiltás továbbra is elérhető. Az Erste Bank felé indított utalások beérkeznek, az előre beállított utalásaid teljesülnek. Vállalati ügyfeleink tudják használni a NetBankot és Electra-t

- írták a rövid közleményben.