Aktualitások az AI (MI) világából: hol tart a mesterséges intelligencia 2023-ban?

Az elmúlt években nagy port kavart a mesterséges intelligencia sosem látott mértékű fejlődése: habár a közelmúltban a ChatGPT és a hadászati drónok okoztak nagyobb felfordulást a médiában, érdemes a témát számos aspektusból megvizsgálni. Járjunk utána, mi a mesterséges intelligencia lényege, mi az az AI vagy MI, mit érdemes tudnunk a mesterséges intelligencia történetéről és hol tart a mesterséges intelligencia 2023-ban?

Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és aktualitásokat a mesterséges intelligencia (AI MI) fejlődése kapcsán. Tudd meg, mi a mesterséges intelligencia, mire használható a mesterséges intelligencia (pl. AI markering, AI art, MI képalkotás, mesterséges intelligencia chat stb.), milyen formában találkozhatunk a mesterséges intelligencia MI működésével a hétköznapokban! Amellett, hogy eláruljuk, a mesterséges intelligencia hol tart, azt is leírjuk, milyen aggályok fűződnek a mesterséges intelligencia használatához.

Mi a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia kifejezés (rövidítése magyarul: MI, angolul artificial intelligence, azaz AI – az AI MI mozaikszavak ugyanazt jelentik) egy gép, program, vagy mesterségesen létrehozott tudat által kinyilvánított intelligenciára utal. A köznyelvben több külön jelentést is tulajdonítunk a mesterséges intelligenciának: leggyakrabban a számítógépek, szoftverek működéséhez kötjük (emberi beavatkozás nélkül válaszol, reagál a környezeti behatásokra), de az MI-hez soroljuk például a számítógépes játékok esetében a természetes intelligenciával rendelkező lényekhez hasonló viselkedést produkáló szereplőket is (pl. robot ellen sakkozni, robot karakterek egy játékban).

A mesterséges intelligencia fogalma kapcsán jelenleg a mesterséges intelligencia-kutatásban a gép tanulóképességét helyezzük a fókuszba: mesterséges intelligenciának nevezzük az olyan mesterségesen létrehozott tárgyakat, amelyek képesek a viselkedésüket a céljaiknak megfelelően, megismételhetően módosítani. 2023-ra már eljutottunk odáig, hogy az AI (MI) már nem csak a sci-fi irodalom jövőbelátó szüleménye, hanem a számítástechnika egyik legjelentősebb, legfejlődőképesebb ágazata, ami a gépi tanulással, gépi intelligens viselkedéssel foglalkozik.

A mesterséges intelligencia rövid története

Habár már korábban is foglalkoztatta a tudósokat a mesterséges intelligencia kérdésköre, a mesterséges intelligencia-kutatás az ’50-es években kezdődött, majd a ’70-es években élénkült fel; a mai értelemben vett tanuló gépi intellektus viszont „csak” a 2000-es évek elejétől fejlődik ilyen jelentős mértékben. Az MI kutatás történetében kiemelkedő szerepe volt az önvezető autók fejlesztésének (pl. Google, Tesla), majd folyamatosan piacra kerültek olyan, mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközök, mint például egyes okostelefonok, vagy például a robotok (2017-ben kapta meg a világon elsőként állampolgárságát Sophia, a humanoid robot).

A mesterséges intelligencia használata ma már élen jár a számítás-technikában: gondoljunk csak a gépi ütemezésre, tervezésre, szabályozásra, a fogyasztói kapcsolattartásra, vagy egyszerűen a telefonunk arc- vagy hangfelismerő rendszerére (jól emlékezhetünk, hogy a régebbi sci-fi filmekben milyen fantasztikus, távoli technológiaként szerepelt mindez). A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap mindemellett az orvostudományban, a hadászatban, a programozásban, sőt, már a szövegírásban vagy a művészetben is.

Már a hétköznapjaink részét képzik az AI megoldások

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb példa a mesterséges intelligencia hétköznapi használatára a chatbotok működése (mesterséges intelligencia chat), amelyekkel számos nagyobb vállalat jelentős mértékben megkönnyítette (vagy akár felváltotta) az ügyfélszolgálati alkalmazottak munkáját. Chatbotokkal találkozhatunk ma már a banki ügyintézés során, segítségükkel időpontokat foglalhatunk, rendelést módosíthatunk, kezelhetjük közösségimédia felületeinket, vagy kifejezhetjük irányukban a reklamációnkat is.

Egyre gyakoribb megoldás az AI marketing és a mesterséges intelligencia chat alkalmazása az ügyfelekkel való kapcsolattartásban: a chatbot villámgyorsan kiszűri a lényeget a mondanivalónkból, a megfelelő, könnyen érthető és lényegre törő kérdéseket teszi fel és automatikusan intézi az ügyeinket. Az ügyfélszolgálatokon gyakran már csak olyan speciális esetekben kommunikálhatunk „élő” alkalmazottal, ha a mesterséges intelligencia is képtelen megoldást találni a problémánkra.

A chatbot mellett hétköznapi AI tevékenységnek számít például a gépi fordítás használata (pl. Google Translate), az internetes keresés, az okostelefonok személyi asszisztenseinek használata, az okos otthonok kiépítése (pl. okos légkondi, porszívó, párátlanító) vagy az online hirdetéskezelés és keresőoptimalizálás (azok az AI marketing tevékenyégek, melyek mind az MI mesterséges intelligenciához köthetők). Az AI működésének köszönhetően ma már egy olyan személyre szabott világban élhetjük online életünket, ami arra van optimalizálva, hogy az összes igényünket kiszolgálja.

Egyre több helyen ellenzik a ChatGPT használatát

Ha már az AI kommunikációnál és a chatelésnél tartunk, mindenképpen érdemes pár szó erejéig kitérnünk a mesterséges intelligencia világában is brutális port kavaró ChatGPT megjelenésére. A ChatGPT az OpenAI mesterséges intelligencia kutatólabor (a Microsoft támogatja) által kifejlesztett chatbot, ami 2022.11.30-án jelent meg prototípusként, mint a felhasználókkal különféle értelmezőrendszereket használva automatizált kommunikációt folytató AI beszélgetőpartner.

A ChatGPT alapvető funkciója az emberi párbeszéd imitálása, azonban a mesterséges intelligencia chat képes szinte bármilyen szövegalkotásra, de akár verset is írhat, zenét is szerezhet nekünk. Amilyen lelkes és érdeklődő volt a fogadtatás, olyan hamar merültek fel az első aggályok a ChatGPT használatával kapcsolatban, különösen az oktatási intézmények részéről, ugyanis a találékony diákok hamar rájöttek, hogy a ChatGPT képes megválaszolni a tesztkérdéseket vagy esszéket írni nekik (a mesterséges intelligencia chatbot használatát egyre több intézményben, cégnél tiltják).

A ChatGPT, azaz a mesterséges intelligencia chat a későbbiekben nagy hatással lehet a tudományos életre, de nem csak pozitív értelemben, ugyanis hosszú távon csökkentheti a tudásalapú munkaerő iránti keresletet. A chatbot kétértelmű válaszaival és esetenként értelmesnek tűnő, de félretájékoztató információival kapcsolatban sokan fejezték ki aggályaikat, jelenleg is vizsgálják, hogy a mesterséges intelligencia chat lehet-e hatással például a politika alakulására (alapvetően a chatbot nem bonyolódhat politikai diskurzusokba és csak etikus válaszokat adhat, azonban inkább baloldali-liberális beállítottságú és bizonyos témákban „elfogult”).

AI art: mesterséges intelligencia VS emberi kreativitás

A mesterséges intelligencia felhasználásának sokrétűségét bizonyítja, hogy az elmúlt években már a különböző művészeti ágakban is alkalmazták a mesterséges intelligencia által előállított, professzionális minőségű szövegeket, zenét, vagy például képeket. A ChatGPT-hez hasonló módon nő a népszerűsége az AI image generator programoknak is, amelyek gyakorlatilag megvalósítják (legalábbis megtervezik) a művészi ötleteket – akár a művész helyett is.

Az OpenAI termékeihez (DALL-E, Stable Diffusion) hasonlóan innovatív szolgáltatással állt elő a Midjourney AI (2022): a cég létrehozott egy olyan mesterséges intelligencia alapú programot, ami természetes nyelvi leírásokból képes képeket (ún. „promptokat”) előállítani. A felhasználók parancsokat adnak a botoknak, akik a Midjourney AI image generator rendszerében különféle grafikákká konvertálják az ötleteiket. Az eredeti koncepció szerint a Midjourney segítené a művészeket, műalkotásaik gyors prototípusának elkészítésével, azonban az AI Art ellenzői úgy gondolnak rá, mint az emberi kreativitást leértékelő szolgáltatásra, ami hosszú távon „elveheti a munkát” a művészektől, ráadásul élethű, félretájékoztató tartalmat is lehet vele készíteni (például márciusban elterjedt egy AI által készített hamis kép Donald Trump letartóztatásáról).

Mesterséges intelligencia a hadiiparban

A mesterséges intelligencia vezérelte felderítő- és harcieszközök egyre elterjedtebb megoldásnak számítanak a hadiiparban is, különösen a hadászati drónok fejlesztése esetében. A jövőben elképzelhető, hogy egyre kevesebbszer alkalmaznak emberi haderőt a harctereken, helyettük különféle emberi döntések, vagy AI vezérelte rendszerekkel figyelik és semlegesítik a hadszíntéren az ellenséges támaszpontokat. Ebben az esetben is felmerülnek a mesterséges intelligencia működésével kapcsolatos aggályok, hiszen túl sok kérdés vetül fel bennünk azzal kapcsolatban, hogy mégis mekkora szabadságot hagyjunk a gépek „döntéshozatalában”, ha a küldetés teljesítése a tét.

MI mesterséges intelligencia keresőalkalmazások

A fentiek ismeretében elmondhatjuk, hogy 2023-ban már valóban a mindennapi életünk részét képezi a mesterséges intelligencia, nem csak a tudományos-fantasztikus filmek és könyvek távoli, jövőbe mutató találmányaiként képzeljük el az AI tevékenységeket. Az AI marketing, az AI art vagy a mesterséges intelligenciával végzett tudományos munka mellett az MI vezérelte programok és szolgáltatások meghatározó szereplői az életünknek – elég a tudatos/nem tudatos használatukhoz megnyitnunk a Google-t, vagy egy-egy applikációt a telefonunkon.

Szintén a közelmúltban, az okostelefonhasználók felfedezhették telefonjaikon a legújabb, mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokat (gyakori kérdés, hogy például az AI Lens mi az, vagy mi a Google Lens), melyeknek célja az információk, termékek, szolgáltatások intelligens keresése, már egyetlen fénykép alapján is, ami sosem látott mértékben gyorsítja meg az információszerzést.