Máris végóráit éli a Metaverzum? Múló divat lehet a forradalmi tervekből

Nem is olyan régen, még tudományos-fantasztikus regényekben lehetett olvasni egy olyan “párhuzamos világról”, ahova különleges interfészek segítségével belépve egy olyan helyen találtuk magunkat, ahol nem kötnek minket a fizika törvényei, és bárkik lehetünk. Ez mára a technika fejlődésének köszönhetően valósággá vált, és egyre több metaverzum jön létre. Maga a fejlesztés természetesen még gyerekcipőben jár, azonban a nagyvállalatok, egyelőre még csak főként presztízsokokból, de már jelen vannak ezeken a platformokon.

Maga a metaverzum az internet következő generációja, azaz egy olyan virtuális tér, amely összeköti a felhasználókat életük minden területén. Az egyes platformokat pedig úgy tudjuk elérni, ahogy most a weboldalakat. Az már most látszik, hogy bár elkerülhetetlen a digitális fizetőeszközök használata ebben az új világban, a pénz hagyományos formái is meg fognak jeleni valamilyen módon, hiszen a bankok sem szeretnének majd kimaradni egy olyan piacról, amelynek értékét már most több mint 10 billió dollárra becsülik.

A digitális eszközök, mint a kriptovaluták, a tokenek, a stablecoinok, a CBDC-k (digitális jegybankpénzek), mellett fontos szerepük lesz a userek tulajdonjogait megtestesítő NFT-knek, amelyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a megváltoztathatatlanság, kereskedhetőség, összetehetőség.

Maga a blokklánc technológia több módon is fontos szerepet játszhat a metaverzumokban. Egyrészt a blokklánc technológia alapját adó decentralizáltság elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy biztosítsa az átjárást az egyes platformok között. Másrészről, mivel biztosan nagy számban fognak kereskedelmi tevékenységeket is bonyolítani ebben a virtuális világban, így szükség van egy olyan rendszerre, amely azonnali és megbízható, így logikusnak tűnik, hogy ez egy blokklánc alapú digitális eszköz legyen.

Mindezek mellett kiemelt szerepet fog kapni a tulajdonjog hitelesítése, amelyre pedig már létezik megfelelő technológia, a szintén blokklánc alapon működő, fent már említett, NFT-k formájában.

Meggyőződésünk, hogy a metaverzum koncepció, bár még gyerekcipőben jár, és sok kihívással kell még szembenéznie mind technológiai, mind jogi oldalról, egyértelműen a jövőt jelenti. Mindazok mellett, hogy hatalmas üzleti potenciált rejt magában, új alapokra helyezheti az egészségügyet, az oktatást, a művészeteket, a társadalmi kapcsolatokat, sőt, még a gyártást is. Mi a BLOCKBEN-nél már évek óta ezen a technológián dolgozunk, mert hiszünk a blokklánc technológiára épülő jövőben.

– tette hozzá elemzésében Szabolcsi András, a BLOCKBEN informatikai igazgatója.