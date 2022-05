Vége: több százezer mobil válik használhatatlanná júniustól, lekapcsolják a hálózatot

Három hazai mobilszolgáltató is bejelentette már, hogy megkezdik a 3G mobilhálózatok kivezetését Magyarországról. Ennek a szolgáltatók elmondása szerint leginkább előnyei lesznek a lakosságra nézve, hiszen azzal, hogy az elavult 3G technológia megszüntetése a korlátozott frekvenciakészlet jobb kihasználását fogja eredményezni, mivel a felszabaduló sávokat 4G és 5G-re lehet majd használni. Emellett pedig nem elhanyagolható az a tény sem, hogy ezek a fejlesztések energiatakarékos és környezetvédelmi szempontból is pozitív hozadékkal járnak. A hazai szolgáltatók közül május elején a Magyar Telekom már megkezdte a 3G hálózatok fokozatos lekapcsolását, a Vodafone most, május végén, míg a Yettel júniusban kezdi meg a munkálatokat. Annak jártunk utána, hogy a mobilhálózatok átalakítása milyen hatással lesz az életünkre, mire érdemes lecserélnünk telefonunkat, illetve pontosan kiket és milyen formában érintenek a fejlesztések.

Május 9-én, a Magyar Telekommal az élen megkezdődött a magyarországi 3G hálózatok fokozatos leállítása, aminek a végén már nem lesz elérhető az ország területén a 3G. A lekapcsolás elsőként a fő üdülőterületeken történt meg: a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tó környezetében. A tervek szerint pedig jövő hónap végére teljesen meg fog szűnni a Telenor 3G hálózata. Őket követi nem sokkal lemaradva a Vodafone, előbbi május 23-tól, azaz hétfőtől kezdi el apránként felszámolni az elavult hálózatot: elsőként a tervek szerint Székesfehérvér és Várpalota vonzáskörzetében, amiről az érintett ügyfeleket előre tájékoztatták. Ezt követően a Vodafone Magyarország tájékoztatása szerint a piac mindenkori állapotát és az érintett felhasználók igényeit figyelembe véve folytatódnak a munkálatok.

A döntésben nem elhanyagolható a környezetvédelmi szempont sem: a hálózat egyszerűsítésével elektromos energiát takarít meg, így még környezetbarátabbá válik a vállalat. Emellett a korlátos frekvenciakészletszempontjából hatékonyabb kihasználást jelent, ha a hosszabb távon felszabaduló sávokat 4G-re, 5G-re lehet majd használni

– mondta el lapunknak a Telekom Magyarország sajtóosztálya.

Kiket érint a változás pontosan?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2021. harmadik negyedévében 100 lakosra 134,2 mobiltelefon-előfizetés jutott, ami több mint 13 millió működő készüléket jelent. Egy, a magyar lakosság körében végzett reprezentatív kutatás szerint a mobiltulajdonosok mindössze ötöde használja öt évnél tovább a készüléket, mielőtt rászánja magát a cserére. A váltást ilyen szinten halogatók egyharmada pedig 60 évnél idősebb és mindössze a negyede tartozik a 30-39 éves korosztályhoz. Ha pedig ezt a mennyiséget vesszük figyelembe, akkor Magyarországon a 2,6 millióra tehető azoknak az 5 évnél idősebb telefonoknak a száma, amik még használatban vannak.

Miután arra a kérdésünkre, hogy hány embert érint pontosan a 3G hálózatok lekapcsolása cikkünk megjelenéséig egyik mobilszolgáltató se válaszolt, csak következtetni tudunk az érintettek számára. Ahogyan már korábban is írtuk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egy mobilcsereprogram keretében segíti azokat, akiknek a készüléke nem alkalmas a 4G és 5G hálózatokra való csatlakozáshoz. A program keretében a 2- és 3G-s eszközök pályázhatnak egy 20 ezer forintos állami támogatásra, a keretösszeg kimerüléséig. A programra 5 milliárd forintnyi keretösszeget különítettek el, ami alapján ki tudjuk számolni, hogy 250 ezer készülék cseréjéhez van biztosítva segítség.

Az Alza és az eMAG információi szerint is egyre kevesebben, szinte már senki nem keresi a 3G képes készülékeket. Az Alza elmondása szerint amikor ők megkezdték hazánkban a működésüket az általuk értékesített telefonok nagy része már 4G képes volt, így az ő vásárlóikat csekély mértékben érinti az átállás. Jelenleg pedig az összes készülékük legalább 4G képes, illetve az 5G kompatibilis telefonok aránya is egyre bővül. Ezt a trendet pedig a gyártók is támogatják, hiszen mára már minden zászlóshajó modell 5G képes.

Ha nem lenne chiphiány a piacon, az arány valószínűleg még nagyobb lenne, hiszen ebben az esetben a fejlettebb technológiát még az alacsonyabb kategóriás modelleknél is alkalmazhatnák – reagált megkeresésünkre az Alza, de az eMag-Extreme Digitaltól is hasonló választ kaptunk. Ők ugyanis elmondtál, hogy már évek óta a vásárlóik szinte kizrólag a 4G képes készülékeket keresik, és az eladott telefonok csak nagyon kis százaléka nem használja ezt a technológiát.

A 4G szabványt nem támogató készülékek közül inkább a leginkább csak hanghívásra szánt, néhány ezer forintos 2G-s alapkészülékeket keresik a vásárlók, de ezekkel a 3G-lekapcsolás után is lehet majd telefonálni

– hívta fel a figyelmünket az eMAG sajtóosztálya.

Mi várható a hálózat lekapcsolása után?

Azok a felhasználók, akiket érint a hálózat lekapcsolása a megadott dátumtól kezdve nem tudnak majd csatlakozni a 3G hálózathoz, így telefonjaikat mindössze SMS küldésre és hanghívásra tudják majd használni a készülékeiket. Internetezni pedig csak wifi hálózat közelében lesz módjuk. A Telekom Magyarország elárulta lapunknak, hogy a csak 3G-képes készülékkel rendelkező ügyfelek száma folyamatosan csökken, a magyarországi teljes mobilnet forgalom 96 százaléka az NMHH adatai alapján pedig már jelenleg is 4G/LTE hálózaton zajlok. Ezen kívül a Telekom ügyfeleinek 60 százalékának a telefonbeszélgetései is a 4G, illetve 5G hálózatokon zajlik.

Azt, hogy a telefonunk fel tud-e csatlakozni a korszerűbb hálózatokra az könnyedén tudja ellenőrizni ezt a telefonja menüpontjában, illetve a szolgáltatójánál is. Ezeket és az IMEI számot mindenképpen ellenőriznünk kell azelőtt, hogy a készülékünket elvisszük a csereprogramra, hiszen ebből derül ki, hogy jogosultak vagyunk-e rá.

Az IMEI szám egyébént egy nemzetközi mobilkészülék.ezonosító szám, amely a telefon és más eszközök azonosítására szolgál. Egy egyedi, 15 jegyű kódból áll, amelyet minden mobileszközhöz hozzárendelnek, hasonlóan a sorozatszámhoz. Megtalálható a készülék dobozán, a készüléken (lehet a SIM tálcán, a hátlap vagy az akkumulátor alatt), illetve a menürendszerben is. Az IMEI szám a csereprogramban azért fontos, mert a készülék tulajdonosa annak segítségével tudja ellenőrizni, hogy az eszköz milyen hálózatokat támogat, kapcsolódik-e hozzá egyéni előfizetés, és bonyolított-e rajta hanghívást, vagy adatforgalmat 2021. július és december között. Mindezek ugyanis feltételei az állami támogatás igénybevételének.

Mire cseréljük le készülékünket?

Azoknak is ajánlott a régi, 3G képes készülékeknek a lecserélése, akik a telefonjukat nem használják internetezésre, ugyanis a hangminőség is érezhetően javul a korszerűbb hálózatok használatakor, ami az idős felhasználók számára is segítség. Ráadásul ma már azoknak is kínálnak a cégek alternatívát, akik nem szeretnének okostelefont vásárolni, hanem ragaszkodnak a hagyományos, nyomógombos készülékekhez.

Lapunk megkeresésére az összes, telefonnal foglalkozó cég elsőként ajánlotta a Nokia 110, 4G képes nyomógombos készüléket, de jó választás lehet még a Nokia 6300 vagy az Alcatel 3085 SS. Aki viszont okos készülékre cserélné le régi telefonját az is be tud ruházni már 50 ezer forint körüli áron is egy nagy képernyős, nagy akkumulátorral rendelkező okoskészülékre is, amik az idősebb felhasználóknak is jó alternatívát jelentenek. Ráadásul ezeken a mobilokon be lehet kapcsolni egy egyszerűsített menüt, amely által a szép korú felhasználók is könnyedén tudják kezelni azt.