Megerősítették: ezek az iPhone-ok mehetnek a kukába, nincs több frissítés

Megérkezett a legújabb iPhone-frissítés, a felhasználók már hozzáférnek az iOS 15-höz. Kiderült többek között az is, hogy az iPhoneosok túlnyomó többsége élvezheti majd az új operációs rendszert, azt ugyanis 2015-ig minden eddig készüléket támogatja. Ezzel a 6s és 6s Plus-ok már a hetedik nagyfrissítést kapják meg.

Megérkezett az iOS legújabb verziója. Az új, 15-ös iOS ugyanis rengeteg új funkciót fog kapni, és számos adatvédelmi erősítést is magának tudhat majd. Az iOS 15 várhatóan idén ősszel fog befutni, és jó hír, hogy az iPhone felhasználók túlnyomó többsége élvezheti is majd.

Az Apple az új operációs rendszerrel sem fog maga mögött hagyni újabb iPhone-generációkat a frissítések terén. Ez most azt jelenti, hogy még a 2015-ben kiadott iPhone 6s és 6s Plus felhasználók is megkapják a 15-ös iOS-t, igaz, náluk néhány technikásabb új funkció nem fog működni.

A lenti ábrán azt láthatjuk, hogyan alakult az egyes iPhone szériák és az egyre újabb operációs rendszerek közötti viszony. Érdemes megnézni, hogy míg az eredeti iPhone és az iPhone 3G két nagy iOS frissítést kapott csak, addig a későbbi modellek általában 5-6 évig kapták a rendes szoftverfrissítéseket.

Ebben a távlatban történelmi lesz az is, hogy még az iOS 9-cel érkezett iPhone 6s lesz az első olyan telefongeneráció, amely idén ősszel megkapja hetedik nagyfrissítését.

Ennyibe kerül az iPhone 13-as itthon

Az Apple szeptember 14-én mutatta be világszerte a csúcsmobilok legújabb, 13-as szériáját. Amelyből, ahogyan megszokhattuk, lesz Mini, 13, Pro és Pro Max is. Az új iPhone 13 lényegében ugyanúgy néz ki, mint a tavalyi modell, IP68-as vízállósággal, Ceramic Shield kijelzővédővel. A képernyő tetején kisebb lesz a "notch", azaz a kamerasziget, mint a 12-esen. Emellett nagyobb akkumulátorral és fényesebb képernyővel jön majd ki.

Magyarországon az alábbiak szerint alakulnak az új telefonok hivatalos árai:

iPhone 13 mini:

iPhone 13 mini (128 GB): 294 990 forint

iPhone 13 mini (256 GB): 334 990 forint

iPhone 13 mini (512 GB): 422 990 forint

iPhone 13:

iPhone 13 (128 GB): 334 990 forint

iPhone 13 (256 GB): 374 990 forint

iPhone 13 (512 GB): 462 990 forint

iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro (128 GB): 424 990 forint

iPhone 13 Pro (256 GB): 464 990 forint

iPhone 13 Pro (512 GB): 552 990 forint

iPhone 13 Pro (1 TB): 640 990 forint

iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 464 990 forint

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 504 990 forint

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 592 990 forint

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 680 990 forint

Címlapkép: Apple