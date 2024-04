Kincset érő tárgyak lapulnak a magyarok szekrényeiben: sokan nem is tudják, mi rejlik náluk

Lefelé vásárlással kompenzáljuk az egyelőre még bizonytalan anyagi helyzetünket, de vannak ennek pozitív hozadékai is – derül ki a MediaMarkt márciusban végzett reprezentatív fogyasztói kutatásából. Előtérbe kerültek a sajátmárkás termékek, a fellendülőben lévő használt cikk piac pedig felpörgetheti a körforgásos gazdaságot.

Kincset érő tárgyak lapulnak a magyarok szekrényeiben- A tavalyi év nagy kihívása volt, hogy a magas energiaárak és az infláció miatt csökkent a vásárlóerő és gyengültek a reálbérek. Utóbbi ugyan korrigálódott a fizetésemelésekkel, de lassan lábal ki a piac a tavalyi visszaesésből. Tavaly február végén indult meg a forgalom visszaesés a MediaMarkt üzleteiben, de idén február óta újra élénkülést tapasztalható. Magyarország legnagyobb műszaki áruházlánca tavaly ősszel kutatta először az akkori inflációs helyzet idején a lakosság fogyasztói hangulatát, kilátásait és megítélését. Idén márciusban arra volt kíváncsi, hogyan alakult ez a hangulat tavaly óta: fokozódott-e a vásárlási hajlandóság, hogyan változtak a fogyasztói szokások?

Még nem érezzük a javulást- A kutatás az Opinio Piackutató alkalmazással készült több mint 1 100 résztvevő bevonásával. A felmérést kitöltők többsége szerint nem javult itthon a gazdasági helyzet: 22% szerint stagnál, 42% szerint pedig még romlott is, mégis a válaszadók egyharmada bizakodó a jövő tekintetében. Feltehetően ennek a hangulatnak és az óvatosságnak a következménye, hogy még nem tértek vissza a fogyasztók a megszokott vásárlási szokásaikhoz. Bár már látszanak kedvező jelek, de nem lendült fel olyan mértékben a kereskedelem, mint ahogy azt prognosztizálták.

A gazdasági helyzet kedvezőtlen megítélése az egyének pénzügyi helyzetére is visszavezethető, ami nem javult tavaly ősz óta, sőt, többen érzik kilátástalannak (26%). Ugyanakkor azok száma is nőtt, akik bár romló anyagi helyzetről számolnak be, mégis bizakodnak benne (42%), hogy az hamarosan helyre áll.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a bérek nem nőttek olyan mértékben, hogy lekövessék az árak változását: 37% saját bevallása szerint nem kapott fizetésemelést az elmúlt 1 évben, 31% 11-20 ezer forint közötti, 19% pedig 10 ezer forint alatti összeget kapott. A válaszok alapján azonban a havi megélhetési költségek ennél lényegesen nagyobb mértékben növekedtek, legalábbis az egyének szubjektív megítélése szerint, ami a vásárlái kedv és hajlandóság szempontjából meghatározó.

Az akciók figyelése és a kivárás, halogatás ezért továbbra is jellemző a nagyobb értékű vásárlásoknál. Ez a helyzet fokozott tudatosságot váltott ki a fogyasztókból: tudatosabban tervezik meg a vásárlásaikat, de nem a minőségből, hanem a márkahűségből engedtek.

Tovább erősödött az energiatakarékossági iránti igény, amely egyszerre kedvez a környezetnek és a családi kasszának.

Lassabban lábal ki a piac a tavalyi visszaesésből, mint vártuk, de már vannak pozitív előjelek és a nemzetközi sportesemények hangulata várhatóan a hazai közhangulatra és vásárlási kedvre is jó hatással lesznek. A válság hatására megváltozott fogyasztói magatartás pedig több új lehetőséget is előtérbe helyezett a kereskedők számára

– fogalmazott a kutatás eredményeivel kapcsolatban Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója.

Lefelé vásárlással kompenzálunk

Ami már tavaly is látható volt, de idén is még érzékeli az áruházlánc, az a lefelé vásárlás, azaz, az alacsonyabb árú helyettesítő termékeket veszik le inkább a polcról a vásárlók. Ez egyértelműen jellemző műszaki cikk beszerzés esetén (62%) is, de kisebb mértékben, mint az élelmiszereknél (85%). Sok esetben ez a kompromisszumkötés az adott terméktől is függ.

Egy műszaki cikkre inkább tekintenek beruházásként, ezért, ha már vásárlásra kerül a sor, akkor a fogyasztók igyekeznek a lehető legkevesebb kompromisszummal megoldani. Ugyanakkor a lefelé vásárlás nem feltétlen jelent a fogyasztó számra rosszabb alternatívát. Megnőtt például a megbízható, sajátmárkás termékek iránti érdeklődés.