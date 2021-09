Bemutatták az iPhone 13-at: ennyibe fog kerülni a legújabb Apple csúcsmobil, mutatjuk az összes újdonságot

Magyar idő szerint kedden este mutatta be az Apple többek között a legújabb iPhone-okat. Érkezik az új iPad és a hetedik generációs Apple Watch is! Mutatjuk, mennyibe kerül majd az iPhone 13, és a többi újdonság.

A legtöbb bennfentes azt jósolta, hogy a kedd esti Apple bemutató szinte teljes egészében az iPhone 13-ról fog szólni, ellenben Tim Cook Apple-vezér egy vadonatúj iPad bemutatásával kezdett.

Elárulták, hogy az új iPad A13 bionikus chipet kapott, amely 20 százalékkal gyorsabb teljesítményt tesz lehetővé az elődökhöz képest. Az Apple szerint ezzel az új iPad hatszor gyorsabb, mint a legkelendőbb Android táblagépek.

Emellett 12 megapixeles, ultraszéles látószögű előlapi kamerával is felszerelték, és 4K-s videókat is képes rögzíteni, kompatibilis lesz az Apple Pencillel, és iPadOS 15 rendszerrel kerül forgalomba. Az új tablet 5G-kompatibilis lesz, USB-C kábelen lehet majd tölteni. Az új iPad már megrendelhető, 329 dollárért (azaz kb. 97 ezer forintért az USA-ban) adják a legkisebb, 64 gigás verziót, és a jövő héten érkezik a boltokba.

Az Apple egy új iPad Minit is bejelentett, amely kisebb, 8,3 hüvelykes képernyővel kerül piacra. Az iPhone 12-höz hasonlóan új, laposabb dizájnnal, nem lesz ujjlenyomat-érzékelő az előlapon, és több színben érkezik ez a tablet is, többek között lilában is kapható lesz. Hátul 12 megapixeles kamerával és sztereó hangszórókkal rendelkezik. Ez a verzió 499 dollárról (kb. 147 ezer forintról) indul majd az USA-ban, szintén jövő héten jelenik meg.

Bemutatták a hetedik generációs Apple Watch okosórákat is. A következő generációs óra az eddigi legnagyobb kijelzővel rendelkezik majd (20 százalékkal nagyobb a képernyőfelület, mint az előzőn), és teljesen át lett tervezve. Emellett az eddigi legtartósabb Apple Watch-ként hirdették meg, és ez fog rendelkezni a leggyorsabb töltési sebességgel is. Öt színben lesz kapható, Amerikában 399 dollár (kb. 97 ezer forint) lesz a kezdőára. Érkeznek új óraszíjak, de az eddigiekkel is kompatibilis lesz az új Apple okosóra.

Az Apple újratervezte szoftvert, hogy több információ férjen el a képernyőn. Több új óraskint is tartalmaz majd a csomag, köztük egy olyat, amely a világ időzónáit követi nyomon. A belépőszintű modell öt színben, köztük kékben, és pirosban is kapható lesz. Emellett alumínium, acél és titán tokkal is kijön majd, ezek ára változó lesz. Az Apple nem árulta el az új Watch megjelenési dátumát, de "még idén ősszel" elérhetőek lesznek a modellek.

Több mint 2 millió néző előtt a YouTube élő közvetítésen, végül Tim Cook bejelentette az új iPhone modelleket. Az új széria, mint várható volt, az iPhone 13 nevet kapta - lesz Mini, 13, Pro és Pro Max is. Az új iPhone 13 lényegében ugyanúgy néz ki, mint a tavalyi modell, IP68-as vízállósággal, Ceramic Shield kijelzővédővel. A képernyő tetején kisebb lesz a "notch", azaz a kamerasziget, mint a 12-esen. Emellett nagyobb akkumulátorral és fényesebb képernyővel jön majd ki. Két méretben lesz kapható, a Mini 5,4 hüvelykes lesz, a "sima" 13 pedig 6,1, öt színben dobják piacra.

Forrás: Apple

Ebben mutatkozik be az A15 Bionic processzor, ami 30 százalékkal jobb grafikus meghajtást ígér, mint a konkurens csúcsmobilok, az új 16 magos Neural Engine 15,8 billió számításra képes másodpercenként - ez a kiterjesztett valóság miatt lesz fontos. Az új telefon természetesen 5G-képes.

Az egyik kamera egy 12 megapixeles, széles látószögű lesz, nagy érzékelővel, amely 50 százalékkal több fényt tud befogadni, mint az előző modellek. A másik objektív egy ultraszéles látószögű lencse lesz. A kamera egyik újítása egy új "filmes mód", amely képes fókuszban tartani a mozgó tárgyakat - gyakorlatilag ugyanaz, mint a Cinematic-mód, csak videóban.

Az iPhone 13 Mini 699 dollárról (kb. 207 ezer forintról) fog indulni az USA-ban, amiért 128 giga tárhelyet kapunk, az iPhone 13 pedig 799 dollárba (kb. 236 ezer forintba) kerül majd a legkisebb tárhellyel. Az Apple csúcskategóriás iPhone-jai az elmúlt években megkapták a "Pro" becenevet, a magasabb, 999 dolláros (395 ezer forintos) indulóárral együtt. A Pro Max 1099 dollárról (325 ezer forintról) indul majd az Államokban. A Pro telefonos akár 1 terrabájtos tárhellyel is megvásárolhatóak lesznek - nyilván, nem olcsón.

A Pro modellek három hátlapi kamerával rendelkeznek. Az idei modellek egy "Sierra Blue" színváltozatban is megjelennek. A Pro és a Pro Max GPU-ja 5 magos lesz, szemben az iPhone 13-as 4 magjával.

Az iPhone 13 Pro az Apple által "ProMotionnek" nevezett kijelzővel érkezik, amely kétszer nagyobb frissítési sebességgelrendelkezik, mint a korábbi iPhone-ok. Ez azt jelenti például, hogy a például görgetésnek simábbnak kell lennie. A Pro modellekben ugyanaz a chip van, mint az alap iPhone-okban. Az idei modellek is rozsdamentes acélból készülnek.

A kamerák is jobbak lesznek, mint az előző modellekben, a széles és ultraszéles lencse mellé kerül a Pro modellekbe egy új, 77 mm-es telefotó lencse is. A 6-szoros optikai zoom miatt makrofotók készítésére is jó lehet majd az új széria, 2 centis távolságból is éles, részletgazdag képeket ígér az Apple. És a vállalat szerint másfél órával többet bírnak majd egy töltéssel, mint a 12-es széria telefonjai.

Az új Apple okostelefonok szeptember 24-én érkeznek majd a boltokba világszerte - jeletette be Tim Cook.

Címlapkép: Apple