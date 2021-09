A 13-as iPhone is sokkal drágább itthon, mint az USA-ban: nem csak a gyenge forint a ludas

Kiderültek a legújabb iPhone-ok hazai árai: ismét sokkal többet kell fizetniük a magyaroknak a csúcstelefonokért, mint amennyit a gyártó a bemutatón közölt. Az ok nem holmi nyerészkedés, de még csak nem is teljesen harmatgyenge forint: mutatjuk, mi mindent pakolnak még rá az amerikai vételárakra, mire Magyarországra érkeznek a készülékek.

Magyar idő szerint kedden este mutatta be az Apple többek között a legújabb iPhone-okat. A 13-as széria kinézetre nem sokban tér el az lődmodelltől, Mini, 13, Pro és Pro Max verzióban érkezik majd.

Ebben mutatkozik be az A15 Bionic processzor, ami 30 százalékkal jobb grafikus meghajtást ígér, mint a konkurens csúcsmobilok, az új 16 magos Neural Engine 15,8 billió számításra képes másodpercenként - ez a kiterjesztett valóság miatt lesz fontos. Az új telefon természetesen 5G-képes.

Ami az árakat illeti: az iPhone 13 Mini 699 dollárról (kb. 207 ezer forintról) fog indulni az USA-ban, amiért 128 giga tárhelyet kapunk, az iPhone 13 pedig 799 dollárba (kb. 236 ezer forintba) kerül majd a legkisebb tárhellyel. Az Apple csúcskategóriás iPhone-jai az elmúlt években megkapták a "Pro" becenevet, a magasabb, 999 dolláros (395 ezer forintos) indulóárral együtt. A Pro Max 1099 dollárról (325 ezer forintról) indul majd az Államokban.

Már ezen árak láttán is sokan összerezdülnek, ám a magyaroknak még ennél is többet kell fizetnie a legújabb Apple telefonokért! A bemutató után nem sokkal befrissült a magyar oldal is, kijöttek a hazai árak. És kiderült, hogy

a legolcsóbb Mini itthon 295 ezer forintba kerül, tehát majdnem 90 ezerrel többe, mint az USA-ban.

Az árkülönbség a Pro Max esetében még durvább: a legolcsóbb darab 130 ezer forinttal drágább itthon, mint az Egyesült Államokban. Az árkülönbségnek több oka is van, nem csupán az, hogy az Atlanti óceán túlpartján ennyivel olcsóbbak lennének az elektronikai termékek.

A világbajnok áfa és az árfolyamok

Az árkülönbség egyik oka a magyar áfa, amely Európában a legmagasabb, 27 százalékos. Ráadásul Magyarországon nem csak az áfát tartalmazza a vételár, hanem az "alkalmazandó szerzői jogdíjakat" is, amelyeket a telefon memóriája után kell fizetni az Artisjusnak (mint minden adathordozó esetében), ez 128 GB kapacitásig 3208 forint, de ahogy nő a kapacitás, úgy emelkedik a díj is.

Az sem segít a magyar Apple-rajongóknak, hogy bukdácsol a forint. Hiszen az Apple az európai árakat úgy állapítja meg, hogy az amerikai árat átváltja euróra, majd pedig rápakol némi árfolyamkockázatot -a vállalatnak sem érdeke, hogy bukjon a telefonokon, ha esetleg nagyon megerősödne a dollár, így kevesebb eurót keresne. Ahol pedig nem euró van, ott az adott ország fizetőeszközére is átváltják az eurós árat, plusz ismét némi árfolyamkockázat. Bár az euró most valamelyest visszatáncolt a mélypontról, de még mindig 350 forint körül váltják.

Ennyit kell gürizni az új iPhone-ért

Magyarországon az alap iPhone 13 Pro (128 GB) hivatalos ára 424.990 forint. A tavalyi évhez hasonlóan a gyártó nem tette be a dobozba se a töltőt, se fülhallgatót. A KSH legfrissebb adatai szerint Magyarországon az átlagfizetés nettó 284 800 forint. Tehát az iPhone 13 Pro-ért az átlag magyarnak 31,3 napot kell dolgoznia (feltéve, hogy minden megkeresett pénzét félreteszi) - számolta ki a Picodi.

Forrás: Picodi

A tavalyi indexhez képest Magyarország eredménye javult, 3,8 nappal kell kevesebbet dolgozni az új iPhone-ért. Így nézett ki az iPhone index Magyarországon a korábbi években:

2018 – 38,9 nap;

2019 – 35,1 nap;

2020 – 35,1 nap;

2021 – 31,3 nap.

Svájc lakói tudják megkeresni a leggyorsabban az új iPhone árát, mindössze 4,4 nap alatt. Az átlagos amerikai 5,9 nap, és az ausztrál 6,4 napnyi munka után már megengedheti magának az újdonságot. Törökországban a legrosszabb a helyzet: ott az iPhone 13 Pro (128 GB) 92,5 munkanapi bérrel egyenlő. A A Fülöp-Szigeteken és Brazíliában 90,2, illetve 79,2 napi munkából jönne össze az új telefon.

Címlapkép: Apple