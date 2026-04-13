Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Halász Judit színművész (felvételről) mesél a Mesehősök sorozat hetedik darabja, a Mirr Murrt ábrázoló sorszámozott alkalmi bélyegblokk kibocsátó ünnepségén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházában
Szórakozás

Szívbemarkoló részletekről mesélt Halász Judit: a kómából ébredve egyetlen dolog tartotta benne a lelket

2026. április 13. 09:22

Súlyos betegségek, egy autóbaleset és az abból fakadó kóma után sem a visszavonulást választotta Halász Judit. A nyolcvanhárom éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész számára a színpad jelenti a visszaszerzett életet. A nehéz időszakokon a közönség szeretete segítette át. Ma már nem a siker motiválja. Sokkal fontosabb számára, hogy előadásaival könnyítsen az emberek lelkén, és elviselhetőbbé tegye a mindennapokat.

Halász Judit neve generációk számára jelent biztos kapaszkodót. Dalai és színházi alakításai évtizedek óta kísérik a közönséget. A Vígszínház társulatának meghatározó tagja egy interjúban őszintén beszélt arról, hogy az elmúlt harminc éve egyáltalán nem volt könnyű. Egy súlyos autóbaleset következtében egy hétig kómában feküdt. Később emlődaganattal és hepatitisz C-fertőzéssel is meg kellett küzdenie.

A fizikai és lelki megpróbáltatások ellenére sosem érezte úgy, hogy feladhatná. Rendkívül fegyelmezett beteg volt, és minden orvosi utasítást betartott. Közben a közönségtől áradó szeretet tartotta benne a lelket. A kórházi ágyon kapott gyerekrajzok, üzenetek és apró ajándékok rengeteget jelentettek számára. Felépülése után az utcán is sokan megszólították, és várták a visszatérését - írta meg a Blikk.

Ezek az emberek mind megerősítették abban, hogy van még dolga a világban. Ezek a megindító pillanatok értették meg vele igazán, miért érdemes meggyógyulni. A betegség miatti kényszerpihenő alatt folyamatosan a színházba vágyott. Elmondása szerint egyszerűen nem találta a helyét otthon.

Úgy véli, az ember csak akkor érti meg igazán a hivatása jelentőségét, amikor egy időre elveszíti azt. Ma már minden munkával töltött percet másképp értékel. Rendkívül hálás azért, hogy a Vígszínház előadásaiban továbbra is szükség van rá. A színpadra való visszatérés egy visszaszerzett életformát jelent számára. A motivációja azonban az évek során átalakult.

Ma már nem a siker hajtja, hanem a vágy, hogy adjon valamit a nézőknek. Mélyen hisz abban, hogy mindenkinek megvannak a maga láthatatlan terhei. Ha egy színházi este során a közönség egy kicsit fellélegezhet, már megérte színpadra állnia. A művész ma már nem kerget nagy álmokat, sokkal inkább az élet csendesebb örömeiben találja meg a boldogságot.

Legfőbb vágya csupán annyi, hogy a családja egészséges maradjon. Emellett reméli, hogy egyszer még visszatérhet pihenni kedvenc toszkán vidékére. Addig is, amíg az ereje engedi, hálával és alázattal teszi a dolgát a színpadon.

NEKED AJÁNLJUK
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
4
1 hónapja
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
EMV chip
Europay-MasterCard-Visa rövidítésekből álló mozaikszó. Lehetővé teszi a mikroáramkörös (chipes) bankkártya használatát az interneten (vagy bármely más nyílt hálózaton) biztonságos elektronikus kereskedelmi tranzakció lebonyolítására.

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 06:06
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Agrárszektor  |  2026. április 15. 08:16
Durva, hogy kettészakadt Magyarország: döbbenetes, ami zajlott