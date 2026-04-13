Szívbemarkoló részletekről mesélt Halász Judit: a kómából ébredve egyetlen dolog tartotta benne a lelket
Súlyos betegségek, egy autóbaleset és az abból fakadó kóma után sem a visszavonulást választotta Halász Judit. A nyolcvanhárom éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész számára a színpad jelenti a visszaszerzett életet. A nehéz időszakokon a közönség szeretete segítette át. Ma már nem a siker motiválja. Sokkal fontosabb számára, hogy előadásaival könnyítsen az emberek lelkén, és elviselhetőbbé tegye a mindennapokat.
Halász Judit neve generációk számára jelent biztos kapaszkodót. Dalai és színházi alakításai évtizedek óta kísérik a közönséget. A Vígszínház társulatának meghatározó tagja egy interjúban őszintén beszélt arról, hogy az elmúlt harminc éve egyáltalán nem volt könnyű. Egy súlyos autóbaleset következtében egy hétig kómában feküdt. Később emlődaganattal és hepatitisz C-fertőzéssel is meg kellett küzdenie.
A fizikai és lelki megpróbáltatások ellenére sosem érezte úgy, hogy feladhatná. Rendkívül fegyelmezett beteg volt, és minden orvosi utasítást betartott. Közben a közönségtől áradó szeretet tartotta benne a lelket. A kórházi ágyon kapott gyerekrajzok, üzenetek és apró ajándékok rengeteget jelentettek számára. Felépülése után az utcán is sokan megszólították, és várták a visszatérését - írta meg a Blikk.
Ezek az emberek mind megerősítették abban, hogy van még dolga a világban. Ezek a megindító pillanatok értették meg vele igazán, miért érdemes meggyógyulni. A betegség miatti kényszerpihenő alatt folyamatosan a színházba vágyott. Elmondása szerint egyszerűen nem találta a helyét otthon.
Úgy véli, az ember csak akkor érti meg igazán a hivatása jelentőségét, amikor egy időre elveszíti azt. Ma már minden munkával töltött percet másképp értékel. Rendkívül hálás azért, hogy a Vígszínház előadásaiban továbbra is szükség van rá. A színpadra való visszatérés egy visszaszerzett életformát jelent számára. A motivációja azonban az évek során átalakult.
Ma már nem a siker hajtja, hanem a vágy, hogy adjon valamit a nézőknek. Mélyen hisz abban, hogy mindenkinek megvannak a maga láthatatlan terhei. Ha egy színházi este során a közönség egy kicsit fellélegezhet, már megérte színpadra állnia. A művész ma már nem kerget nagy álmokat, sokkal inkább az élet csendesebb örömeiben találja meg a boldogságot.
Legfőbb vágya csupán annyi, hogy a családja egészséges maradjon. Emellett reméli, hogy egyszer még visszatérhet pihenni kedvenc toszkán vidékére. Addig is, amíg az ereje engedi, hálával és alázattal teszi a dolgát a színpadon.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
