A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, vasárnap
Már több mint 600 millió forintért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt?
A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával - attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.
Ha minden számot kihúztak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten, a vasárnapi sorsolásra 635 millió forint volt. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!
A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:
8; 14; 15; 19; 34; 36
Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő számhúzás alkalmával már 710 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
3 találat: 3 575 Ft
4 találat: 10 825 Ft
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
5 találat: 599 795 Ft
A Joker 15. heti nyerőszámai a következők voltak:
5 8 9 9 9 4
Ezen a héten (15.) volt egy telitalálat a Jokeren, a szerencsés játékos 42 018 480 forintot nyert! Így a következő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény.
További nyeremények a Jokeren:
- 2 találat, 4 835 db, 2 500 Ft
- 3 találat: 424 db, 25 000 Ft
- 4 találat: 40 db, 250 000 Ft
- 5 találat: 7 db, 2 500 000 Ft
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.