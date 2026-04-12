A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, vasárnap

Már több mint 600 millió forintért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával - attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.

Ha minden számot kihúztak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten, a vasárnapi sorsolásra 635 millió forint volt. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

8; 14; 15; 19; 34; 36

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő számhúzás alkalmával már 710 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 575 Ft

4 találat: 10 825 Ft

5 találat: 599 795 Ft

A Joker 15. heti nyerőszámai a következők voltak:

5 8 9 9 9 4

Ezen a héten (15.) volt egy telitalálat a Jokeren, a szerencsés játékos 42 018 480 forintot nyert! Így a következő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények a Jokeren:

2 találat, 4 835 db, 2 500 Ft

3 találat: 424 db, 25 000 Ft

4 találat: 40 db, 250 000 Ft

5 találat: 7 db, 2 500 000 Ft

