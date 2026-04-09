A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, csütörtökön

535 millió forint megnyerésének reményében játszottak a szerencsevadászok, ennyi volt a Hatoslottó várható főnyereménye. Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és persze azt is, gazdára talált-e a nyeremény!

A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával - attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.

Ha minden számot kihúztak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsolásra 535 millió forint volt. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

7; 25; 30; 38; 40; 42

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, vasárnapi számhúzás alkalmával már 635 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 090 Ft

4 találat: 8 255 Ft

5 találat: 344 390 Ft

