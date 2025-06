Banánt a feles mellé? FOO alkoholstratégia: így bulizz végig egy fesztivált másnap nélkül

A Fishing on Orfű idén is kiáll a tudatos bulizás mellett: Facebook-oldalukon megosztották saját alkoholstratégiájukat, amellyel segítenek elkerülni a durva másnapokat, kínos hibákat és veszélyes helyzeteket. Egyszerű, de hasznos tanácsokkal buzdítanak a mértékletes ivásra – és arra, hogy ne felejtsük el: attól még lehet jó a buli, ha nem gurul le a hetedik feles.

A nyári fesztiválszezon nemcsak a zenei élményekről, hanem a jó hangulatról és a társasági együttlétekről is szól. A Fishing on Orfű évek óta tudatosan figyel arra, hogy vendégei a lehető legbiztonságosabban és legélvezetesebben bulizhassanak – alkohol mellett is. Ennek érdekében hirdették meg a FOO ALKOHOLSTRATÉGIA programot, amely a felelős alkoholfogyasztásra buzdít. A szervezők most a fesztivál Facebook-oldalán osztották meg hasznos tanácsaikat.

A poszt szerint az egyik legfontosabb dolog, hogy ne éhgyomorra kezdjük az estét: legalább három órával a buli előtt érdemes enni, és egy banánt vagy szőlőcukrot is jó ötlet magunknál tartani, ha csökkenne a vércukorszintünk. Ha mégis kevernénk az italokat, a szervezők mértékletességet és türelmet javasolnak – jobb kivárni, milyen hatása lesz egy-egy italnak, mint túllőni a célon.

A test jelzéseire is érdemes odafigyelni: magnéziumot például nemcsak a másnaposság enyhítésére, hanem már előre is javasolt bevinni, hiszen a sok mozgás megviselheti az izmokat. A friss levegő, a rendszeres pihenés, valamint a tudatos légvétel szintén hozzájárulhatnak egy kiegyensúlyozottabb estéhez.

A FOO arra is figyelmeztet, hogy az alkohol befolyásolhatja döntéseinket: fontos a tudatos szexuális viselkedés és a védekezés, valamint az, hogy ne maradjunk egyedül, ha rossz kedvünk vagy szorongásunk van. A vezetés természetesen teljes mértékben kizárt alkoholos befolyásoltság alatt – még akkor is, ha úgy érezzük, bírjuk.

A másnaposság megelőzéséhez víz, magnézium, C-vitamin és kalcium javasolt, míg paracetamolt tartalmazó fájdalomcsillapítókat érdemes elkerülni. A legfontosabb azonban talán az, hogy figyeljünk egymásra: ha valaki rosszul van, ne hagyjuk magára, és szükség esetén hívjunk segítséget.

A FOO zárásként emlékeztet: „Merj kevesebbet inni, légy őszinte magadhoz, és kérj segítséget, ha szükséged van rá.” A tanácsok nemcsak fesztiválra, de bármilyen bulira érvényesek lehetnek – a hosszabb, emlékezetesebb élmények és a kellemesebb másnap érdekében.