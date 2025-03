Ilyen még nem volt a Cápák között történetében: 10 forintért jött egy vállalkozó a befektetők elé

A Cápák között legújabb epizódjában izgalmas vállalkozások és merész ötletek kerültek reflektorfénybe. Egy népszerű bageles hely tulajdonosai bővülni szeretnének, egy sörfőzde pedig új irányt keres. Felbukkant egy innovatív fuvarszervező szoftver, egy gyümölcsöt az irodákba szállító szolgáltatás és egy különleges kozmetikai márka is. A Cápák azonban nem minden ajánlatot fogadtak kitörő lelkesedéssel – volt, aki meglepő fordulattal távozott, és olyan is, aki egy merész döntéssel mégis megszerezte a befektetést.

Bogdán Benjamin és Kelemen Gábor az ország legjobb szendvicsét hozták el a Cápáknak. 2020-ban nyitották az üzletüket, ahol kávét és bagelt árulnak a minőség jegyében. Mostanra kinőtték a vállalkozásukat, tovább szeretnének lépni, amihez azonban szükségük van egy befektetőre, akitől 50 millió forintot kértek 30 százalékért cserébe.

A Wömbat bagel 2023-ban került fel Budapest gasztrotérképére, az árbevételük tavaly elérte a 60 millió forintot. Mint kiderült egy új cégre kértek befektetést, amit a Cápák nem nagyon szoktak szeretni, a bagel viszont nagyon ízlett nekik.

Egy üres cégbe senki nem akart befektetni, ezért meggyőzték a vállalkozókat, gondolják újra az ajánlatukat. Némi tanakodás után úgy döntöttek, 30 százalékot adnak a teljes cégből. Csillag Péter le is csapott, tett egy ajánlatot. 25 millió forint befektetést, mellé 25 millió forint kölcsönt ajánlott fel részesedésért cserébe – a bageles fiúk ezt el is fogadták.

Három betű: sör.

Szebegyinszki Anita és Bereczki Miklós sörfőzdéjüket hozták el a Cápákhoz – persze csak képletesen. Imádják a sört, de főzés mellett ők maguk is árulnék. Nem is csoda, hiszen egy liter sör előállítása nekik 500 forintba kerül, amit a belvárosban 2500 forintért is el lehet adni. Saját egységük megvalósításához, fejlesztéséhez kértek 10 millió forint befektetést 20 százaléknyi tulajdonrészért cserébe.

A Cápák alig várták, hogy megkóstolhassák a Beertok söröket, Csillag Péter 9,5 pontot adott rá egy 10-es skálán. Kérdésekre válaszolva elmondták a vállalkozók, hogy 2017-ben kezdett épülni a sörfőzde, és hamar rájöttek, hogy kocsmáknak eladni nem éri meg, ám az is kiderült a beszélgetésből, a Covid óta nincs árbevételük.

Ez egy költséges hobbi, amiben viszont egy nagyon jó üzleti lehetőség van

- így foglalta össze Miklós a vállalkozásuk lényegét.

Wáberer György számára befektetői szemmel ez a méret értelmezhetetlen, elsőként szállt ki, de hobbiba Szauer Tamás sem akart befektetni. Balogh Levente szerint is a semmivel érkeztek, úgy érzi, hiába próbálják edukálni a vállalkozókat évek óta, miszerint így nem lehet befektetők elé állni, nem hallgatnak rájuk. Csillag Péter örömmel beszállt volna, ha ingatlanfedezetet is bevontak volna, de kiderült, vannak még tulajdonostársak a cégben, méghozzá a szülők, így ő is kiszállt gyorsan.

„Álmaimban már láttalak”

Domonkos Tamás fuvarszervezőrendszert fejlesztett ki, egy piacképes, ütős megoldást a pazarlás ellen. 2017-ben díjat is nyert a szoftver, amit úgy kell elképzelni, mint egy térképet, ami megmutatja a felvevőpont környékén hol vannak szabad kamionok, így elkerülhető, hogy üresen róják a kilométereket. Az indulási évben 19 millió forint volt a nettó árbevételük, tavaly már 55 millió. Ahhoz, hogy még több döntéshozóhoz elérjenek a célpiacon, 120 millió forintot kért, amiért a vállalkozás 7 százalékát ajánlotta fel.

Természetesen mindenki Wáberer György válaszaira, pontosabban kérdéseire várt, hiszen ennek az iparágnak ő a szakértője. György azonban kétségbe vonta Tamás számait, náluk a kihasználtság nem 75 százalékos, hanem 92 százalék, és mint elmondta, ilyen szoftverek léteznek már.

Emellett a Cápák kevesellték az árbevételét, amit 112 ügyféllel értek el, és nem értették, hogy jön ki az 1,7 milliárt forintos cégérték. A vállalkozó szerint, birtokában van annak a tudásnak, amelynek segítségével meredek növekedést érhet el. A kért összegből sales csapatot építene, mely garantálná a sikert.

Biztos vagyok benne, hogy remek sales-es voltál, kerülgeted a kínos kérdéseket. 5 éve fejlesztesz valamit és most jutottál el oda, hogy 50 milliós bevételed van, több mint 100 ügyfélből – ez nekem nem áll össze. Vagy rossz a vállalkozás koncepciója, vagy valamit nem jól csinálsz benne

- véleményezte a helyzetet Csillag Péter. A Cápák hiányolták a konkrétumokat, Wáberer György szerint nem ez a jövő, ő nem ilyen irányba fejlesztene.

Balogh Levente azonban már évek óta egy ilyen megoldást keres, hiszen folyamatosan küzd a logisztikával. Hiteles szakembernek látta a vállalkozót, aki évi minimum 700 ezer eurós megtakarítást ígért neki látatlanban. Be nem szállt, viszont megígérte neki, hogy a logisztikai igazgatójának bemutatja egy együttműködés reményében. És miután bizonyított, akár még be is fektetne a szoftverbe.

Egy igazi formabontó ajánlat

Szabó Péter vállalkozása a mindennapokba csempészi be az egészséget szolgáltatásán keresztül. Apósával közösen alapították a céget, a Vegaboxot, ami egy kattintással friss gyümölcsöt visz az irodába a munkavállalóknak.

A cég 2020 óta folyamatosan évi 50 százalékos növekedést produkál, tavaly 100 milliós árbevételt értek el. Az ajánlat nem volt mindennapi: 10 százalékos részesedést kínáltak 10 forintért, annak, akinek a segítségével 100 millió forint új céges megrendelésük érkezik.

A Cápák látszólag azonban nem voltak lenyűgözve az ajánlattól,

te egy sales-est akarsz felvenni

- mondta Csillag Péter, a vállalkozó szerint azonban csak segítséget kérnek az ajtónyitásban. Balogh Levente szerint piacot keresnek, ám Szabó Péter szerint inkább egy jó mentort.

Orbók Ilona kérdésére elárulta, a 100 millió forintos bevételből 8 millió forint, ezt kevesellte. Egyik befektető sem szállt be, számukra ez az üzleti konstrukció értelmezhetetlen volt.

Iszapból arany? – Kozmetikai forradalom a Cápák előtt

Nagyapjuk örökségével érkeztek a Tóth testvérek, Bálint Levente és András. Dr. Tóth András a hévizi gyógyiszap kutatásának szentelte az életét, az ő eljárása nyomán állítják elő a mai napig fenntartható módon az alapanyagot.

Az unokák tőzeg gyógyiszapra alapuló kozmetikai márkát hoztak létre, a Paleant. Sikerült kifejleszteniük azt az eljárást, amelynek köszönhetően az iszap natúr termékek alapanyaga lehet. 5 millió forintért jöttek, 10 százalékot kínáltak cserébe a cégből.

Mint kiderült, a gyógyiszapnak gyulladásgátló, sejtmegújító tulajdonságai vannak, így tökéletes kozmetikumok alapanyagaként. Azonban árbevételük szabad szemmel még nem igazán látható, másfél millió forint volt tavaly, idén 10 millió forintot várnak. A befektetők szerint nem elég merészek a fiúk, ez a vállalkozás nem egy komoly víziónak tűnik, hanem egy másodállásnak.

A lendületet hiányolom belőletek. Ha van egy ötletetek, akkor azt tűzön-vízen keresztül csinálni kell.

- mondta Wáberer György, kiszállt, ahogy a többi férfi is. Orbók Ilona azonban tett egy ajánlatot, szerinte az 5 millió forint semmire sem elég, 20 milliót kínált a fél cégért cserébe azzal a feltétellel, hogy a fiúk csak ezzel fognak foglalkozni és kifejlesztenek legalább egy tucat új terméket. A vállalkozók elfogadták az ajánlatot.

Képek: RTL Magyarország