Újabb baleset a Nemzeti Színházban: ezúttal Bodrogi Gyula sérült meg, így van most

A 89 éves Bodrogi Gyulát érte baleset, de a színművész jól viseli a bajt. Mint mondta, a munkában sem akadályozhatja meg a sérülés.

Néhány hónappal azután, hogy Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó balesetet szenvedtek előadás közben, most egy igazi legenda, a hamarosan kilencvenedik szüketésnapját ünneplő Bodrogi Gyula sérült meg a színházban - erről a Blikk ír. A legendás művész szombaton, a Színházak Éjszakáján felkötött karral jelent meg egy rendezvényen.

Bodrogi a lapnak elmondta, hogy egy lépcsőről esett le, és repedést szenvedett az egyik keze néhány csontjában. Hozzátette, hogy azért olyan nagy baj nincs:

Sajnos elestem. Jöttem le a színház lépcsőjén a színészbejárónál, amikor beakadt a sarkam és putty, már a földön is voltam. Ez nagyjából tíz napja történt – fogalmazott a Blikknek Bodrogi Gyula, akit az esést követően azonnal orvoshoz vittek. – Alaposan megvizsgáltak, és ott derült ki, hogy elrepedt az egyik csontom. Az esés közben próbáltam védeni magam, ezért a bal kezemmel tenyereltem le, ezt viszont a csontom bánta. Azóta fel van kötve a kezem. Még nem tudom, meddig kell így hordanom, majd az orvos megmondja. A lényeg, hogy jól vagyok, ez csak egy kis baleset, amiből hamar rendbe jövök

- mondta a 89 éves színművész. Még arról is beszélt, hogy mint karrierje során minig, most is ugyanúgy fog tovább dolgozni, a napokban már színpadra is lép az Egri Csillagok Szulejmén szultánjaként. Elárulta, hogy bár most felkötött kézzel jár, a színpadon semmit nem látnak majd abból a nézők, hogy baleset érte.