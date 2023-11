Íme az erkély, amiről lezuhantak a Nemzeti Színház színészei: rémisztő a magasság + videó

Grandiózus a Rómeó és Júlia díszlete a Nemzeti Színházban, amelyről múlt hét pénteken lezuhant az előadás két színésze, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó. Cikkünkben egy videón is megnézheted, mennyire komoly magasságban játszanak a Nemzeti Színház színészei, amivel kapcsolatban Szász Júlia korábban kifejtette, elvileg alaposan kidolgoztak minden mozdulatot.

A kiszivárgott hírek szerint a színésznő és partnere négy métert zuhantak, miután átestek a korláton a múlt pénteki Rómeó és Júlia előadás alatt a Nemzeti Színházban. Szász Júlia tavaly a Nemzeti Sportnak adott egy interjút, amelyben a grandiózus díszletről és arról is beszélt, fél-e a magasságtól.

Szász Júlia kifejtette: „Partnerem, Herczegh Péter egy korábbi jelenetben leugrik Júlia erkélyéről, ami nagyjából három méter magasan van. A nász még magasabban zajlik, nem is tudom pontosan, hány méteren lehetünk; szerencsére nem vagyok tériszonyos. Természetesen alaposan kidolgoztunk minden mozdulatot, azt is, amikor Rómeó egy kézzel tartja meg Júliát."

Vigyáznunk kell magunkra, vigyáznunk kell egymásra, de Péternek megvan a sportos előélete, korábban vívott”

- tette hozzá Szász Júlia.

A Pénzcentrum a Nemzeti Színház hivatalos YouTube csatornáján meg is találta az előadás promóciós videóját, amelyben látszik a díszlet is, amelyről a mélybe zuhanhattak a színészek. Íme a videó, a valóban grandiózus színpadképről:

Mi történt a Nemzeti Színházban? - előzmények

Mint arról szombaton beszámoltunk, baleset miatt félbe szakadt a Rómeó és Júlia előadás péntek este a Nemzeti Színházban. Az első hírek szerint Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó színűvészek sérültek meg, később az is kiderült, hogy a baleset a díszletek mögött történt, a sérülteket meg is kellett műteni. Hétfőn jött a hír arról, hogy elismerve vezérigazgatói felelősségét a pénteki előadásban bekövetkezett balesetért, azonnali hatállyal lemondott a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjáról Vidnyánszky Attila.

Erről a döntésről a teátrum vezetője tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert is, viszont a tárcavezető nem fogadta el a Vidnyánszky lemondását: a reakció szerint a miniszter a színházban történt balesettel kapcsolatos vizsgálat lezárultát követően foglalkozik a kezdeményezéssel. Vidnyánszky Attila lépése a nyugati világban megszokott, de jellemzően vizsgálat előzi meg, amelyben pontosan megállapítják az esetleges személyi felelősségeket is. A baleset kapcsán természetesen a rendőrség is nyomozást indított, hogy megtalálják a felelősöket. Egy biztos, megjelent egy friss nyilatkozat, amiben

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója azt állítja, hogy nem tudott a veszélyes díszletekről.

A baleset óta sorra szólalnak meg a szakma ismert alakjai, Bodrogi Gyula például arról beszélt, a baleset miatt rendkívüli társulati ülést tartottak, ahol szóba került a színészek állapota és a darab jövője is. Alföldi Róbert pedig hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy írást, ami szerint „nem az a fontos most, hogy ki mikor mondott le”, hanem az az „egyetlen fontos dolog”, hogy a két kollégája minél hamarabb és teljesen meggyógyuljon és felépüljön. Cserhalmi György pedig arról beszélt, hogy az ügy szerinte annyira súlyos, hogy bővebben nem is beszélhet róla - ezt azután nyilatkozta, hogy beszélt a színészekkel és családjaikkal.

De akadnak olyan megszólalások is, amelyek szerint nem csak a Nemzeti Színházban vannak problémák a díszletekkel. A HelloVidéknek megrendülten nyilatkozott például a Nemzeti Színház balesete kapcsán a győri teátrum igazgatója, aki azt is leszögezte, felül fogják vizsgálni a jelenlegi szabályokat a Győri Nemzet Színházban is. Annyit az eset kapcsán persze érdemes megjegyezni, hogy bőven akadnak ilyen bunkabalesetek Magyarországon - erről részletes statisztikák érhetőek el. Nyilván a vizsgálatok majd kiderítik, van-e személyes felelőse a balesetnek, ugyanakkor munkavégzés közben sehol sem lehet kizárni, hogy előfordulhatnak szerencsétlenségek, olykor halálesetek is.