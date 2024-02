Jelentkezett Szász Júlia, így van most a színésznő: "Zsibbad az egész lábam, szúr, nyilall"

Szász Júlia december elején, másodszor hagyta el a kórházat, miután súlyos sérüléseket szenvedett egy színházi balesetben. Először, amikor a Horváth Lajos Ottóval együtt leestek a több méter magas díszletről, súlyos végtagsérüléseket szenvedett. Szász Júliát pár nappal később már kiengedték, de a felépülése hosszú lehet, akár hat hónapig is.

A színésznő kórházban töltött időszakááról számolt be az Instagramon, azt írta: „Ki kell mennem pisilni, az egy nagyon hosszú és nehéz út lesz, egyedül nem fog menni. Nem tudom, hogy megvárjam-e, és akkor kérjek fájdalomcsillapítót is, vagy most. De akkor nem sokára megint kell szóljak, és egy órán belül kétszer megnyomni a nővérhívót felér egy öngyilkossággal”.

"Zsibbad az egész lábam, szúr, nyilall, semmit nem értek a fájdalomcsillapítók” – írja Instagram-sztorijában Szász Júlia színésznő, aki a Nemzeti Színház november 10-i Rómeó és Júlia előadásán sérült meg. Körülbelül 600-szor hallotta, hogy ő még fiatal, „fél év múlva már táncolni fog a színpadon”.

De vajon akarok? Nehéz kérdés

A november 27-i mellkasi sérülése miatt ismét kórházba szállították, mely további orvosi beavatkozást igényelt. A baleset következtében Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója benyújtotta lemondását, azonban Csák János kulturális és innovációs miniszter nem fogadta el. A baleset miatt indult vizsgálat a színházban, valamint a rendőrség is nyomozást rendelt el.

