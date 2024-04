Katasztrófába fulladó hétvégi pihenés: háztűzben meghalt egy ember Budapesten

Meghalt egy ember egy hétvégi házban keletkezett tűzben a fővárosi Kőérberki dűlőn vasárnap hajnalban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mukics Dániel közleményében azt írta: vasárnap hajnalban érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budapest XI. kerületében kigyulladt egy épület, amelyben egy ember bent rekedt. A tájékoztatás szerint a Kőérberki dűlőn egy negyven négyzetméteres fa hétvégi ház és annak melléképületei égtek száz négyzetméteren.

A többméteres lángok a faház körül lévő tizenöt-húsz méteres fákra is átterjedtek, azok lombkoronája is lángra kapott. Három járművel vonultak a tűzoltók a helyszínre, és fél óra alatt megfékezték a tüzet - ismertette a szóvivő. Az épületben öten tartózkodtak, de kimenekülni csak négyen tudtak, egy ember holttestét a tűzoltók találták meg az elszenesedett romok átvizsgálásakor. A tűzben egy másik ember is megsérült - tudatta Mukics Dániel.