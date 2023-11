Baleset a Nemzeti Színházban: megműtötték a színészeket, még mindig kórházban vannak

Megműtötték a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadásán péntek este balesetet szenvedett művészeket – tudta meg az RTL Híradó. A baleset körülményeit a színház vizsgálja.

Megműtötték Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót a Semmelweis Egyetem traumatológiáján, miután a Nemzeti Színházban balesetet szenvedtek a Rómeó és Júlia előadása közben – adta hírül az RTL Híradó. A csatorna úgy tudja, a színészek állapota stabil, de továbbra is kórházban kezelik őket. A baleset körülményeit a színház vizsgálja.

A Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Mihályi Győző a híradónak elmondta, hogy ezt a színháznak kötelező is megtennie, meghallgatnia azokat, akik a helyszínen voltak a baleset idején, feltárni az esetleges mulasztásokat. A színész úgy tudja, a színháznak kártérítési kötelezettsége is van, ha az intézmény vétett valamit. Ezen felül azt is elmondta, hogy a színházaknak kötelező biztosítást kötniük a színészekre, és a magaslatok esetében korláttal vagy fényjelzéssel biztosítani, hogy ne történjen baleset.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a híradó kérdésére közölte, hogy még senki nem tett feljelentést az ügyben. A Nemzeti Színház nem kívánt nyilatkozni, de az RTL úgy tudja, hétfőre társulati ülést hívtak össze.

Később a Semmelweis Egyetem egy közleményben erősítette meg az RTL értesülését, eszerint a színészeket végtagsérülésekkel szállították a mentők a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Klinikájára. Még aznap megműtötték őket, jobban vannak, állapotuk stabil, de még nem hagyhatták el a klinikát.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, péntek este, az előadás közepén sérült le a Nemzeti Színház két színésze, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó. Az előadás a baleset után félbeszakadt, a két színészt mentő vitte el.