Lemondott a Nemzeti Színház igazgatója: vállalja a felelősséget a súlyos balesetért Vidnyánszky Attila

Beismerte felelősségét és lemondott a Nemzeti Színház éléről a kárpátaljai rendező.

Elismerve vezérigazgatói felelősségét a pénteki előadásban bekövetkezett balesetért, azonnali hatállyal lemondott a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjáról Vidnyánszky Attila. A teátrum vezetője a döntéséről tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert is.

A közleményben kitérnek arra is, hogy hétfőn társulati ülést tartottak a két színész súlyos sérülése miatt. Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a Rómeó és Júlia pénteki előadásán történt nagyon súlyos baleset, miután a két színészt meg is kellett műteni.

