Anyagi helyzetéről vallott Ernyey Béla: meglepő, milyen életet élnek feleségével Bécsben

Kétlaki életet élnek, odavannak a gasztronómiáért és szeretik megajándékozni magukat egy csipetnyi luxussal a rohanós hétköznapokban. Ernyey Béla és felesége Balaton Dóra saját mindennapjaikról, életvitelükről vallottak és elmesélték azt is, hogy mennyire figyelnek oda a pénzügyeikre.

A 80 éves színművész és 42 éves felesége nemrég a Best-nek adott interjút, melyben bepillantást engedtek a dolgos hétköznapokba és a jól megérdemelt pihenésekbe is. Mint kiderült a 14. évfordulójáét ünneplő házaspár szeret kiharapni a napból egy-egy órát, amikor elköltenek egy finom ebédet az egyik kockás abroszos osztrák kis vendéglőben, vagy elfogyasztanak egy szelet süteményt a kedvenc cukrászdájukban a Café Gerstnerben. Elmondásuk alapján azonban a mértékletesség jellemzi őket és nem költik el esztelenül a kemény munkával megszerzett pénzt.

„A boldogsághoz nincs szükségünk luxusszállodákra, túlárazott éttermekre, és nem fürdünk francia pezsgőben sem – noha imádjuk a gasztronómiát” – árulta el a pár, majd hozzátették, hogy ettől függetlenül szeretik megajándékozni magukat egy-egy aprósággal, legyen az egy finom ebéd egy kockás abroszos, kis osztrák vendéglőben, egy sütemény a kedvenc cukrászdájukban, a Café Gerstnerben, vagy egy látogatás Béla kedvenc férfi divatüzletében, a Wilhelm Jungmann & Neffé-be. „Okkal választották meg Bécset már a sokadik alkalommal a legélhetőbb városnak” – vélekedett Dóri, aki szerint az ott élők nagyon kedvesek és segítőkészek, a kiszolgálás pedig minden esetben udvarias.

Éppen idén ötven éve annak, hogy Béla elszerződött a kontinens legrangosabb musical-színházába, a bécsi Theater an der Wien-be, és mint mondja, akkor még nem is sejtette, hogy hamarosan osztrák állampolgár lesz és hogy maga Bécs ennyit fog neki jelenteni. Tulajdonképpen második otthonként tekint rá, de arányaiban Budapesten még több időt tölt. Elmondása szerint oda megy, ahol megbízást kap. Ennek köszönhető számos helyen megfordult már. Német nyelvű színészként túlzás nélkül bejárta a világot. Dolgozott Balin, Mexikóban, Dél-Afrikában, Írországban és még számos másik országban.

"Ezek közül sok helyet már Dórinak is megmutattam. Mi ketten megszállottan járjuk a világot – jegyezte meg a színész, majd hozzátette: „Igazi kalandorokhoz híven nem is csak az ötcsillagos hotel medencéje mellett süttetjük a hasunkat. Hanem mint ahogy Dominikán vagy Floridában is, kiveszünk egy lakást, és a helyiekkel élünk. Emlékszem, hogy például Juan Dolióban autóbusszal jártunk ki a piacra, és a vállamon cipeltem haza az ötkilós papaját. Amerikban pedig street foodos helyeken ettünk, és Cadillac helyett rózsaszín tandembiciklivel jártunk” – emlékezett vissza a művész. Dóri szerint a férje már megtehetné, hogy hátradőljön és ne vállaljon több felkérést, de művészemberként képtelen felhagyni a szakmájával.

Dóri ezért igyekszik mindenben támogatni a férjét és tehermentesíteni a mindennapokban. „Mondjuk úgy – noha nem így élem meg -, hogy a saját karrieremet feladtam azért, hogy támogathassam a férjem, és hogy a közös feladatainkra koncentrálhassak” – mondta el Dóri, aki korábban jogászként dolgozott, de 15 évvel ezelőtt közösen úgy döntöttek, hogy ehelyett Béla jogi dolgaiban segédkezik, vagy ha arra van szükség menedzseri feladatokat lát el. De ő volt az is, aki férje ősszel megjelenő, tizenegyedik kötetét elolvasta. Arra a kérdésre, hogy milyen kényelmes színvonalon élnek, Béla azt válaszolta: "Nem vagyok álszerény, és nem mondom azt, hogy nem engedhetünk meg magunknak egy nekünk tetsző, komfortos életet, viszont nem ismerek olyan jómódú embert magunk körül, aki annyira árérzékeny, mint mi."

Elmondásuk szerint Bécsben is emelkedtek az árak, de nem annyival, hogy az gondot okozzon a helyieknek. „A feleségem tényleg odafigyel, hogy mit vásárol és összehasonlítja az árakat – mondta el a színész, majd hozzátette: „Azért, mert megtehetjük, nem költünk feleslegesen. És nem is méricskéljük magunkat másokhoz, nem az számít, hogy kinek jutott több, és kinek van kevesebb.

A pár hozzátette, hogy számukra a belső harmónia számít, és ehhez hozzátartozik az is, hogy nem szórják el esztelenül a megkeresett pénzt. „Nem mondok semmi újat azzal, hogy az utazásaink – pláne, ha Ázsiába megyünk – több százezer forintba vagy akár milliós összegbe kerülnek, illetve a két otthonunk fenntartása sem olcsó mulatság, de ezek mind értünk vannak, ezért dolgoztam olyan keményen egy hosszú életen keresztül. És nemrég arra is rájöttünk, hogy mivel 0-24-ben együtt vagyunk, semmi szükségünk két autóra, így az egyiket eladtuk.”