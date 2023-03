Hivatalos! A jövőhét közepétől végre megérkezik a várva várt tavasz

Bár a hétvégéig még többfelé fagyok lehetnek hajnalban, de az Időkép előrejelzései szerint Sándor, József, Benedek meghozzák a meleget: akár 20 fok is lehet a jövő héten.

A hétvégéig még többfelé fagyosak lehetnek a reggelek: péntek hajnalban országszerte fagyni fog várhatóan, a völgyekben akár -6, -8 fokot is mérhetnek majd. Azonban jó hír, hogy a nappali felmelegedés egyre erősödni fog: szombaton már elérhetjük a 10-16 fokot is, míg vasárnap sokfele meg fogja haladni a 15, de délnyugaton akár a 18-19 fokot is a hőmérséklet.

Mindehhez szerencsére sok napsütés fog társulni, amiket csak pénteken és vasárnap fognak fátyolfelhők megzavarni. Így az esernyőket a következő napokban nyugodtan otthon hagyhatjuk. A szél déli, délkeleti irányú lesz, és több helyen felélénkülhet, északnyugaton erős széllökések is várhatóak.

Hétfőn egy enyhe hidegfront fog érkezni, de ez nem jár majd jelentős lehűléssel, viszont helyenként számíthatunk záporokra. Hajnalban már nem lesznek fagyok, napközben pedig 13-18 fok lesz. A jövőhét közepére pedig elérhetjük a várt 20 fokot is.