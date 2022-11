Bődületes rekord a Kieselbach Galéria aukcióján: soha nem fizettek még ennyit kortárs magyar képért

120 millió forintért kelt el Kondor Béla egyik festménye a Kieselbach Galéria aukcióján. Soha nem fizettek még ennyit kortárs festményért.

120 millió forintért kelt el Kondor Béla egyik festménye a Kieselbach Galéria aukcióján. Korábban soha nem volt arra példa, hogy kortárs festményért százmillió forint feletti összeget fizettek Magyarországon.

Pénteken Keserü Ilona képe is átlépte ezt a határt, és rekordot döntött Kassák Lajos egyik ritka alkotása is - számolt be az RTL Híradó.