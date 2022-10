Hihetetlen premierekkel indul az október: ezeket a filmek és sorozatok érkeznek az HBO Maxra

Az október se telhet el streaming premierek nélkül: nyári mozis kasszasikerekkel és várva várt sorozatfolytatásokkal érkezik az HBO Max. Októbertől láthatjuk ugyanis az HBO Max kínálatban az Uncharted-ot, az Elveszett várost, de végre láthatjuk a Walking Dead 11. évadát és a Fehér Lótusz folytatását is.

Az októberben sem maradunk kasszasikerek és sorozatok nélkül az HBO Maxon, hiszen többek között érkezik Sandra Bullock és Channing Tatum főszereplésével az Elveszett Város vagy a DC Szuperállatok ligája. De Oscar-díjas filmekből sem lesz hiány: jön a Vezess helyettem, hogy csak egyet említsünk a sok közül.

A képregényőrültek is örülhetnek, hiszen októbertől lesz látható a Sam Raimi-féle Pókember trilógia és a október végétől lesz látható a a Gracia!, ami egy azonos című spanyol képregény alapján készült. Összeszedtük a legérdekesebb filmeket és sorozatokat, amiket októberben fog felkerülni a streaming szolgáltató oldalára.

Filmpremierek októberben

A blockbuster címek közül a legjobban várt havi bemutató a Mark Walhberg és Tom Holland főszereplésével készült The Uncharted (10.16) című akció-kaland film lesz, mellette érkezik majd DC Szuperállatok Ligája (10.02), amelyben a jól ismert DC szuperhősök helyett a szuper állatok mentik meg a világot, továbbá jön Sandra Bullock, Channing Tatum és Daniel Radcliffe fémjelezte Elveszett város (The Lost City, 10.21) című romantikus kalandfilm is. A hónapban díjnyertes alkotások is érkeznek, így az Oscar-díjas Vezess helyettem (Drive My Car, 10.01), a Joaquin Phoenix főszereplésével készült fekete-fehér C'mon C'mon - Az élet megy tovább (10.02) című dráma, Pedro Almodovar legújabb alkotása, a Párhuzamos anyák (Paralell Mothers, 10.22) vagy épp a Foo Fighters zenekar közreműködésével készült Studio 666 (10.02) című horror-vígjáték.

Emellett érkezik még a Sam Raimi-féle Pókember trilógia (10.01), a Shrek 3-4. és a Kung-Fu Panda 1-2. része, a Rekviem egy álomért (10.02), Alfred Hitchcock klasszikusa az Észak-északnyugat (North by Northwest, 10.01), George Clooney rendezte A hatalom árnyékában (The Ides of March, 10.06), Amy Schumer és Richard Jenkins közreműködésével készült A Blake család (The Humans, 10.09), a Menekülés Kabulból (Escape from Kabul, 10.13) című HBO dokumentumfilm, a Libabőr 2. - Hullajó Halloween (Goosebumps 2: Haunted Halloween, 10.19), a Szikraváros (City of Ember, 10.22) című fantasy, az Oscar-díjas Juno (10.27), Denzel Washington akciófilmje, A védelmező (The Equalizer, 10.28) és még sok egyéb is.

Sorozatpreimerek októberben

A hónap kiemelt premierje a 10 Emmy-díjas A Fehér Lótusz (The White Lotus, 10.31) antológia sorozat új évada, amelyben szereplőink ezúttal Sziciliában próbálnak kikapcsolódni. Az új évad főbb szereplői Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Aubrey Plaza, Theo James és Michael Imperioli.

Október 28-án érkezik a spanyol HBO nagyszabású képregény sorozata, a Garcia!, amely az azonos spanyol képregény (itthon a Vad Virágok Könyvműhely gondozásában jelent meg) alapján készült. Garcia szuperkatona, akit Franco rezsimjében hoztak létre, és kriogén technológiával 60 évre lefagyasztották. Amikor felébred, Antoniával, a fiatal újságíróval felderít egy összeesküvést, amely Spanyolországot egy második háborúba sodorja.

Október 18-án érkezik a Beavatási eskü (The Vow Part 2.) következő fejezete, amely a nagy port kavart NXVIM szekta és annak vezetői tárgyalására fókuszál, érdekes adalékot adva a korábbi történetekhez. Október 9-én, dupla epizóddal érkezik a Babilon Berlin új évada, amely a nagysikerű német sorozat történetét görgeti tovább. A Volker Kutscher könyvei alapján készült sorozat itthon a General Press Kiadó gondozásában jelentek meg.

Október 1-én elindul a The Walking Dead 11. évada, az első 8 rész már aznap elérhetővé is válik. Továbbá érkezik Stargirl (10.01) új évada is, a premier napján 4 epizóddal, A takarítónő (The Cleaning Lady, 10.01) 2. évada, a Kung Fu (10.07) 3. évada, a Spencer (10.12) 5. évada illetve a spin off sorozata, a Spencer: Hazatérés (10.12) 2. évada. Jön még Az ifjú Sheldon (10.01) következő fejezete és a Ramy (10.15) című vígjáték sorozata 3. évada is.