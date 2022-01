750 milliót kapott a Cápáktól a magyar Elon Musk: orvosi csoda, vagy ordas nagy lehúzás?

Érzelemdúsra sikeredett a Cápák között legújabb része: Moldován András előbb csúnyán kiakadt az egyik jelentkező terméke miatt, majd később 180 millió forinttal szállt be egy másik vállalkozásba. A magyar Elon Musk megríkatta a nagyhalakat, és végül sokszázmilliós üzletet kötött velük. Sőt, az egyik jelentkező házaspár a végén még örült is annak, hogy a Cápák végül nem szálltak be a cégükbe: az új évad második részében megszületett a "karitatív üzlet" fogalma.

Gyorsan elröppent egy hét, vasárnap 18:50-kor már le is ment a Cápák között című üzleti show-műsor 4. évadának második része. Az RTL Klub által kiadott előzetes miatt már nagyon vártuk az újabb epizódot: abból ugyanis kiderült, hogy egy jelentkező 2 millió eurós (360-as euróárfolyammal számolva közel 750 millió forintos) befektetést kért a Cápáktól: elképesztően kíváncsiak voltunk, pontosan milyen vállalkozásnak adtak végül több száz millió forintot a befektetők.

Teljes kiakadás lett a vegán "sonka" vége

Az első jelentkező egy házaspár volt, Révész Ildikó és Pásku Ferenc: vállalkozásuk elmondásuk szerint egy életmódváltás eredménye. Mint elárulták, korábban marhákat tenyésztettek, húsfeldolgozójuk is volt, imádták a húsos ételeket. Ám több barátjukat el kellett temetniük szív- és érrendszeri megbetegedések miatt, ezért döntöttek úgy, hogy változtatnak az életmódjukon, vegánok lettek.

Felszámolták a marhatelepet, felköltöztek a fővárosba, ahol két vegán éttermet is nyitottak, amelyek nagy sikerrel futottak egészen a koronavírus-járvány kitöréséig. Mindkét éttermet be kellett zárniuk, ekkor gondolták, hogy a füstölt-főtt, vegán kötözött sonkát elkezdik értékesíteni, mert nagy sikere volt a vendégek körében - mesélete Ferenc. Most 20 millió forintnyi befektetést kértek a Cápáktól, 15 százaléknyi részesedésért cserébe.

Révész Ildikó és Pásku Ferenc az RTL Klub Cápák között című műsorában egy vegán sonkát vittek a befektetők elé. Fotó: RTL Magyarország.

A nagyhalak megkóstolták a GMO-mentes szójából készült terméket, közben pedig jöttek is a keresztkérdések: kiderült, hogy 2021-ben kezdték el forgalmazni a sonkát, vannak kiskereskedelmi partnereik, és egy nagyobb élelmiszerlánchoz is bekerültek. A boltokban 1490 és 1600 forint közötti összeget kérnek el 20 dekáért, ők pedig 790-ért adják el a kereskedőknek.

Moldován András ezen kiakadt, mondván egy kiló szója 720 forintba kerül, a termék mégis háromszor olyan drága, mint a hús.

A befektető emellett azt is kifogásolta, hogy a sokna nevet használják, mivel az Élelmiszerkönyv szerint nem lehetne annak hívni, hiszen nem húsból készült. Mint kiderült, Ildikóéknak jelenleg is komoly jogi vitáik vannak a név miatt, de nem adják fel a "harcot".

Ez egy szemfényvesztés! (...) Ilyen szó nincs, hogy szójasonka!

- háborodott fel András, majd kiszállt. Szabinának és Leventének is jogi aggályai voltak a terméknév kapcsán, így ők sem tettek ajánlatott Ildikóéknak, ahogy Balogh Petya sem. Lakatos István is kiszállt, mert nem gondolta, hogy sokan vennék meg ennyiért a terméket.

Miután a házaspár távozott, a Cápák még hosszú percekig vitatkoztak azon, hogy egészségesebb-e, ha valaki kevesebb húst eszik, vagy egyáltalán nem fogyaszt ilyen ételeket. Moldován András már inkább kiment a stúdióból, mert úgy érezte, hogy parttalan a vita.

Minden Cápa kiszállt, mégis örültek

A másodikként szintén egy páros érkezett a Cápák elé: Gajdács Krisztián és Gina gyerekeket oktatnak hardware- és szoftverfejlesztésre, amihez rengeteg régi, kidobásra szánt elektronikai hulladékot halmoztak fel az otthonukban, ezekből csinálnak a kicsik robotokat, okos palántanevelőt, és más elektronikai eszközöket. Szakköröket, illetve a nyári szünetben napközis táborokat is tartanak.

Gajdács Krisztián és Gina a Cápák között című műsorban. A RoboKaland nevű gyermekoktató projektjükkel érkeztek a befektetők elé. Fotó: RTL Magyarország.

Mint elmondták több száz gyerekkel foglalkoztak már, de vállalkozásuk, a RoboKaland kinőtte az otthonukat. Szeretnék kidolgozni a mentorképzési módszertanukat, hogy végül az ország egész területére eljussanak, franchise-rendszerben. A befektetőktől 10 millió forintot kértek, cserébe 15 százalék tulajdonrészt ajánlottak fel.

Balogh Petyának nagyon felcsillant a szeme, el is mesélte, hogy gyerekként mindig csak azért kért távirányítóós autót karácsonyra, hogy szétszedje, és valami más szülessen az alkatrészeiből. Azt azonban a Cápák nem tudták eldönteni, hogy a házaspár egy karitatív projektet vitt eléjük, vagy egy üzleti vállalkozást.

Ez egy karitatív üzlet, ez egy új dimenzió. Én azt szeretném deklarálni, hogy én ezen nem szeretnék pénzt keresni. De adok egy telefonszámot, és mindig hívjatok fel, én pedig mindig segíteni fogok

- jelentette ki Moldován András. Szabina sem látta azt a keretrendszert, amellyel jövedelmező lehet az üzlet, és István sem gondolta, hogy ez franchise-rendszerben működhet, de Andráshoz hasonlóan ő is felajánlotta a segítségét a párnak, és így tett Balogh Levente is. Petyának ugyan a téma a szíve csücske, de üzleti szempontból ő sem látta jó befektetésnek a projektet.

Én majdhogynem jobban örülök annak, hogy ilyen jellegű támogatást kaptunk, mintha üzletileg beszálltak volna

- mondta a pitch után Gina. Mint az adás végén kiderült, a RoboKaland nyerte meg a Telekom Digitálisan Tettrekész díját, és őket jelölték a K&H innovációért és fenntarthatóságért különdíjra is.

A magyar Elon Musk érkezett a Cápák elé

A harmadik jelentkező egy fiatal kutató-feltaláló, Dr. Mátyás Bence volt, aki egy asztrobiológiai projektet hozott a Cápák elé. A kutatási-fejlesztési úton, ameddig az emberiség eljut a Marsra, sok olyan termék keletkezik, ami most, a földi élet során is használható - erre is épül Bence vállalkozása, ami Magyarországon az egyetlen olyan cég, ami űrszállítással foglalkozik.

A tudós prezentálta, hogyan fogják terraformálni a Marsot, és bemutatta azt a rakétát, amelyet ők fejlesztettek ki arra, hogy a bolygón növényeket lehessen termeszteni. Ehhez olyan eszközök is kellenek, amelyek a növények állapotát monitorozzák, így hamarabb tudják, hogy valami nincs rendben, minthogy annak látható jelei lennének.

Dr. Mátyás Bence, a fiatal tudós, feltaláló 2 millió eurós befektetésért érkezett a Cápák között című műsorba. Fotó: RTL Magyarország.

Ennek a terméknek a piacradobásához keresett befektetőt a szakember. Az eszköznek az értékesítéséből minimum hússzoros profitmarginra számítanak a következő 6 évben. Bence 2 millió eurót (360-as árfolyammal számolva több mint 719 millió forintot) kért a Cápáktól, 10 százalékos tulajdonrészért cserébe.

Az általa bemutatott eszköz orvosi célokra alkalmas, állítása szerint egy csepp vérből meg tudja állapítani többek között a rák jelenlétét a szervezetben és a cukorbetegséget is még a kialakulás előtt. Egy darab 40 millió forintba kerül, kutatásra, gyógyszerfejlesztésre használják.

Moldován András félmillió eurót, átszámolva kb. 180 millió forintot ajánlott Bencének, és Balogh Levente is beszállt 500 ezer euróval, ha a vállalkozó garantálja a hússzoros hozamot.

Tomán Szabina kiszállt az alkudozásból és Lakatos Istvánnak is voltak kételyei, mert beugrott neki a Theranos nevű amerikai cég története. Erről a Pénzcentrum is írt: Elizabeth Holmes több mint 740 millió dollár befektetői pénzt, azaz mai árfolyamon számolva körülbelül 240 milliárd forintot vert el cégére, melynek fő terméke soha nem is működött - ő is azt állította, hogy egy csepp vérből számos orvosi vizsgálatot tudnak elvégezni. Holmes a tényeket végletekig eltorzítva csalt ki pénzt Amerika leghíresebb befektetőitől, idén január negyedikén ítélték el, akár 20 évet is kaphat.

A fiatal tudós azt is elárulta a Cápáknak, hogy munkamániája azért alakult ki, mert két éve nem látta a kislányát, aki volt feleségével él. Balogh Petya a történettől elérzékenyült:

Eszembe jutott a Gravitáció című film: ugye, amikor itt a Földön történik valami olyan, amit nem tudunk feldolgozni, akkor néha a világűrbe vágyunk, távol mindettől

- mondta a befektető, aki szerint ugyan jobban meg kell még értenie Bence üzletét, de félmillió euróval ő is beszállt.

Így András, Levente és Petya álltak össze, és reményeik szerint együtt vannak olyan erősek, hogy "tudnak hozni" még 500 ezer eurót az üzletbe. Cserébe a Cápák 15 százalékos tulajdonrészt kértek, az érzelemdús pitch végén a fiatal professzor rábólintott az ajánlatra.

Fotók: RTL Magyarország