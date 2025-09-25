2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Hihetetlen, mibe vágott bele Gareth Bale: itt van, mit csinál visszavonulása óta

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 15:38

Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál - erről ő maga beszélt a Sport Bildnek.

Gareth Bale 33 évesen, a 2022-es világbajnokság után fejezte be rendkívüli pályafutását. Visszavonulásakor Wales legtöbb válogatottsággal (111) rendelkező és legtöbb gólt (41) szerző játékosaként búcsúzott, miközben három nagy tornára is kivezette hazáját.

Klubszinten a Southamptonban kezdett, majd a Tottenham Hotspur csapatában vált ismertté, mielőtt akkori világrekordot jelentő 85 millió fontért a Real Madridhoz igazolt. A spanyol klubnál öt Bajnokok Ligája és három La Liga trófeát nyert, pályafutását pedig az amerikai Los Angeles FC-ben fejezte be.

A visszavonulása óta eltelt közel három évben Bale élete jelentősen megváltozott. A WalesOnline-nak adott interjújában elmondta, hogy ideje nagy részét családjával tölti. Feleségével, Emma Rhys-Jones-szal négy gyermeket nevelnek – Alba, Nava, Axel és Xander –, és most igyekszik bepótolni azokat a pillanatokat, amelyeket profi karrierje miatt elmulasztott.

"Egy kicsit mindenből csinálok, normális életet élek" – nyilatkozta. "Sokat vagyok a családommal, időt töltök a feleségemmel, golfozom. Normális dolgokat csinálok, nincs túl sok teendőm, de elég ahhoz, hogy elfoglalt legyek. A gyerekeim nagyon elfoglalttá tesznek, sok a taxizás velük."

Bár már közel három éve visszavonult, Bale rendkívül jó fizikai állapotban maradt. Nemrég egy jótékonysági mérkőzésen lépett pályára Dél-Koreában, ahol saját bevallása szerint "küzdött egy kicsit", hiszen ez volt az első alkalom, hogy visszavonulása óta újra futballozott. Formáját részben a golfozásnak köszönheti: "A golfpálya bejárása mindig segít elérni a napi 10 000 lépést. Néha edzőterembe is járok, és kerülöm a zsíros ételeket – de elég szerencsés vagyok a génjeimmel!"

Bale új televíziós szerepet is vállalt: a TNT Sports szakértőjeként fog dolgozni a 2025/26-os szezonban, a Premier League és a Bajnokok Ligája közvetítésein. Bár hangsúlyozta, hogy csak "néhány mérkőzést" fog elemezni, örül, hogy újra kapcsolatban lehet a futballal.

"Teljesen más, de jó, hogy kapcsolatban maradok a futballal" – mondta. "Mindig is azt mondtam, hogy a futball után egy kis időt távol szeretnék tölteni, és azt hiszem, kezdem újra jobban élvezni. Érdekes volt, és meglátjuk, mit hoz a jövő."

Bár már nem kap játékosként hatalmas fizetést, Bale vagyona ma is körülbelül 120 millió fontra becsülhető. A Real Madridnál heti 600 000 fontot keresett, de vagyonát számos okos üzleti döntéssel is gyarapította az évek során. 2017-ben nyitotta meg "Elevens" nevű bárját Cardiffban, majd öt évvel később a golfozás iránti szenvedélyét ötvözte következő vállalkozásával, a "Par 59" megnyitásával. Emellett jelentős befektetést tett a Penderyn Distillery-be, és befektetett Tiger Woods és Rory McIlroy TGL nevű golfligájába is.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #visszavonulás #futball #golf #wales #bajnokok ligája #premier league #real madrid #gareth bale

