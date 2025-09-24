2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Alaposan lehordta játékosát a Liverpool edzője: "ostobaság volt, amit csinált"

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 11:45

Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították, miután gólöröme során levette a mezét, és már volt egy sárga lapja - közölte a BBC.

A Liverpool 85. percben szerzett győztes góljának szerzője, Ekitike a találat után levette mezét és a szurkolóknak mutatta, amiért második sárga lapját kapta, így piros lappal kiállították. A kiállítás miatt a hétvégi bajnoki mérkőzést ki kell hagynia, ami különösen rosszkor jön, hiszen a csapat rekordáron szerződtetett csatára, Alexander Isak éppen most tér vissza teljes erőnlétben.

Ekitike a közösségi médiában kért elnézést: "Annyira izgatott voltam, hogy segíthettem a csapatnak egy újabb győzelem elérésében az első Ligakupa-meccsemen. Az érzelmek felülkerekedtek rajtam. Elnézést kérek a vörös családtól!"

Arne Slot, a Liverpool menedzsere értetlenül állt az eset előtt: "Nem azért ostoba, mert ez volt a második sárga lapja - még akkor is ostoba lenne, ha nem kapott volna korábban sárgát. Talán régimódi vagyok, de ha olyan gólt szereztem volna, mint ő ma este, inkább Chiesához fordultam volna és azt mondtam volna: 'Ez rólad szól, Federico".

A Liverpool júliusban 69 millió fontért szerződtette Ekitikét az Eintracht Frankfurttól, és kiváló formában kezdte a szezont. Öt Premier League-mérkőzésen három gólt szerzett és egy gólpasszt adott, miközben a csapat a Crystal Palace elleni Community Shield vereség óta minden mérkőzését megnyerte.

Isak játékidejét gondosan menedzselik a Liverpoolnál. Két kezdése kupameccseken volt - 58 percet játszott az Atletico Madrid ellen a Bajnokok Ligájában szeptember 17-én, majd most a Southampton ellen az első félidőben. A Premier League-ben eddig csak egyszer lépett pályára csereként.

"Jól érzem magam" - nyilatkozta Isak az ITV-nek. "Minden mérkőzés, amit játszom, nagyon hasznos és jobb formába hoz. Úgy érzem, olyan állapotban vagyok, hogy különbséget tudok tenni."
Címlapkép: Getty Images
