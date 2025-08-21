Nagy feladat vár Szoboszlaiékra: meglehet vajon az újabb győzelem?

A magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén, míg az egy kör után első és második Manchester City és Tottenham Hotspur egymással találkozik szombat kora délután.

Szoboszlaiék győzelemmel rajtoltak, a magyar nemzeti együttes csapatkapitánya pedig jelentős mértékben kivette a részét a sikerből, bár most újfent hátrébb játszik a középpályán, így az általa végzett munka kevésbé látványos - legalábbis, ami a gólokat, gólpasszokat illeti. Kerkeznek ugyancsak jól sikerült a bemutatkozás, ráadásul épp előző együttesét, a Bournemouth-t sikerült 4-2-re megverni a nyitányon.

A Liverpool szempontjából statisztikailag kellemes ellenfél következik hétfő este, a Newcastle ugyanis bajnoki mérkőzésen 2015 decembere óta, csaknem 10 éve nem tudta legyőzni a Mersey-parti riválist, igaz, a Ligakupa döntőjét márciusban a Szarkák nyerték 2-1-re. Van tehát miért visszavágnia a Poolnak, amely ráadásul a címvédés reményében vágott neki az újabb PL-idénynek, márpedig ha ez a cél, akkor Arne Slot vezetőedző együttese nem hullajthat pontokat.

A Premier League friss eredményeiért, statisztikáiért kattints a Sportonlinera!

Az elmúlt 10 esztendő angol sikercsapata, a Manchester City a balul sikerült előző szezon után újult erővel kezdett bele az idénybe, és az első fordulóban, a Wolverhampton vendégeként aratott 4-0-s sikerrel jól is startolt. Ezúttal papíron komolyabb erőt képviselő riválissal találkozik, viszont hazai környezetben: szombat kora délután az Európa-ligában címvédő Tottenham Hotspur látogat az Etihad Stadionba. Az észak-londoniak szintén jól kezdtek, az elmúlt hétvégén 3-0-ra verték a Burnleyt, s a Brentfordtól szerződtetett új vezetőedző, Thomas Frank munkájának eredménye is körvonalazódni látszik.

Az előző kör rangadójából a legutóbb második Arsenal jött ki jól, amely a nyitófordulóban 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként, s ezúttal valamivel kellemesebb feladat vár rá, szombat este ugyanis a Leeds United vendégeskedik az Emirates Stadionban. Az újonc Sunderland remekül rajtolt, 3-0-ra nyert a West Ham United ellen, s elképzelhető, hogy folytatja is a jó szereplést, ugyanis a Burnley otthonában lép majd pályára szintén szombaton.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA