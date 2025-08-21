A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.
Nagy feladat vár Szoboszlaiékra: meglehet vajon az újabb győzelem?
A magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén, míg az egy kör után első és második Manchester City és Tottenham Hotspur egymással találkozik szombat kora délután.
Szoboszlaiék győzelemmel rajtoltak, a magyar nemzeti együttes csapatkapitánya pedig jelentős mértékben kivette a részét a sikerből, bár most újfent hátrébb játszik a középpályán, így az általa végzett munka kevésbé látványos - legalábbis, ami a gólokat, gólpasszokat illeti. Kerkeznek ugyancsak jól sikerült a bemutatkozás, ráadásul épp előző együttesét, a Bournemouth-t sikerült 4-2-re megverni a nyitányon.
A Liverpool szempontjából statisztikailag kellemes ellenfél következik hétfő este, a Newcastle ugyanis bajnoki mérkőzésen 2015 decembere óta, csaknem 10 éve nem tudta legyőzni a Mersey-parti riválist, igaz, a Ligakupa döntőjét márciusban a Szarkák nyerték 2-1-re. Van tehát miért visszavágnia a Poolnak, amely ráadásul a címvédés reményében vágott neki az újabb PL-idénynek, márpedig ha ez a cél, akkor Arne Slot vezetőedző együttese nem hullajthat pontokat.
A Premier League friss eredményeiért, statisztikáiért kattints a Sportonlinera!
Az elmúlt 10 esztendő angol sikercsapata, a Manchester City a balul sikerült előző szezon után újult erővel kezdett bele az idénybe, és az első fordulóban, a Wolverhampton vendégeként aratott 4-0-s sikerrel jól is startolt. Ezúttal papíron komolyabb erőt képviselő riválissal találkozik, viszont hazai környezetben: szombat kora délután az Európa-ligában címvédő Tottenham Hotspur látogat az Etihad Stadionba. Az észak-londoniak szintén jól kezdtek, az elmúlt hétvégén 3-0-ra verték a Burnleyt, s a Brentfordtól szerződtetett új vezetőedző, Thomas Frank munkájának eredménye is körvonalazódni látszik.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az előző kör rangadójából a legutóbb második Arsenal jött ki jól, amely a nyitófordulóban 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként, s ezúttal valamivel kellemesebb feladat vár rá, szombat este ugyanis a Leeds United vendégeskedik az Emirates Stadionban. Az újonc Sunderland remekül rajtolt, 3-0-ra nyert a West Ham United ellen, s elképzelhető, hogy folytatja is a jó szereplést, ugyanis a Burnley otthonában lép majd pályára szintén szombaton.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját, de az edző nem sérült meg az incidensben.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése egy mérföldkő volt a profiboksz történetében.
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt.
Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.
Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére.
A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le.
A Morecambe labdarúgócsapata menesztette Derek Adams vezetőedzőt, mindössze egy nappal azután, hogy a klubot felvásárolta a Panjab Warriors nevű befektetői kör.
Wayne Rooney elárulta, hogy Sol Campbell több mint hat hónapig nem állt szóba vele az angol válogatott edzőtáborában - az ügy már több mint húszéves.
Minden stadionra vonatkozó látogatási tilalmat kapott a Bournemouth játékosát rasszista sértéssel illető férfi.
A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban.
Lehet, hogy már világbajnokként suhanhat el a róla elnevezett lelátó előtt az ausztrál Forma 1-es pilóta jövő tavasszal.
Amorim kapusválasztása visszaütött: Bayindir hibája miatt vereséggel kezdett a Manchester United, súlyosak lehetnek a kapusgondok.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.