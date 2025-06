Erre tesznek most komoly pénzeket a magyarok: vajon nekik lesz igazuk a végén?

Bajnokok Ligája-győzelmét követően felértékelődött a Paris Saint-Germain a fogadók körében. A június 15-én elrajtolt klubcsapat-vb második legesélyesebb csapatának tartják a franciákat a Real Madrid mögött és a Bayern München előtt. A klubcsapat-vb extra nyári izgalmat hozhat a játékosok számára, akik a meccsek számos történése és a végső győztes mellett akár a legtöbb gólt szerző játékosra vagy éppen a döntő párosítására is tippelhetnek.

Továbbra is a foci a legnépszerűbb sport a sportfogadók körében. A labdarúgás szerelmeseit most a klubcsapat-vb tartja lázban. A FIFA 2025-től négyévente rendezi meg ebben a formátumban az eseményt, az első házigazda az Egyesült Államok. Az eseményen Európát 12, Dél-Amerikát 6, Ázsiát, Afrikát, Észak- és Közép-Amerikát 4-4, Óceániát 1 klub képviseli a megemelt létszámú klubvilágbajnokságon, és jutott egy plusz kvóta a házigazda Egyesült Államoknak (ezt az Inter Miami kapta).

A mérkőzések többsége – magyar idő szerint – este vagy éjszaka fog játszódni. Az eseménysorozatot illetően számos olyan tényező van, ami nagy befolyással lehet az egész torna kimenetelére (átigazolások, edzőváltások, technikai újítások), de akár a torna alatt is történhet nagyobb változás a csapatoknál. Meghatározó lehet például, hogy új edzővel vág neki a tornának a Real Madrid és az Inter is, bemutatkoznak friss igazolások is, és ne feledjük azt sem, hogy a bajnoki szezon után hosszabb pihenő nélkül vágnak neki a játékosok az újabb megmérettetésnek.

A Tippmixpron a népszerű fogadások között várhatóan ott lesznek a gólszámra vonatkozó és a hendikepes eredményhez kapcsolódó sorok is, mivel kevésbé ismert csapatok is mérkőznek az európai, dél-amerikai sztárklubokkal. További izgalmat hozhat az új, 8 másodperces szabály, amely felértékelheti a szögletekre szóló fogadásokat, mivel az időhúzást büntetve sarokrúgást ítélhet a játékvezető. A játékvezetői testkamera esetleges hatását is nehéz megjósolni a büntetőlapok kapcsán, és ne hagyjuk ki a csapatok és játékosok aktuális motivációjáról felmerülő kérdéseket sem, így a jó fogadói megérzések most igazán sokat érhetnek.

A fogadóknál jelenleg a Real Madrid mögött a második legesélyesebb a BL-győztes Paris SG a végső győzelemre – a franciákra érkező tétek nagy része a BL döntő után futott be, és Luis Enrique együttese nem is okozott csalódást az első körben az Atlético Madrid 4-0-s legyőzésével.

Az oddsok alapján a Flamengo RJ az egyik legesélyesebb Európán kívüli csapat, miután 11 forduló után vezeti a brazil bajnokságot, ráadásul úgy, hogy mindössze 4 gólt kapott az eddigi mérkőzéseken.