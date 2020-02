Szexista a koronavírus: a férfiaknak több oka van félni

Egyelőre nem regisztráltak Magyarországon koronavírusos beteget, azonban a vírussal kapcsolatban egy új tanulmány fontos különbségeket tár fel a nemek között, amely segíti a járvány jobb megértését. Ahogy azt a vírusos járványok idején már megszokhattuk, a nők alapvetően ellenállóbbak, és ebben a tekintetben a férfiak a gyengébbik nem. Nincs ez másképpen a koronavírus-járvány esetében sem, nézzük meg miért is van így!





A COVID-19 - ismertebb nevén a koronavírus - tavaly decemberben szabadult a világra, azóta a WHO (World Health Organization) is globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a járvány miatt, és több szomszédos országban is megjelent már a vírus. Hazánkban a mai nappal még nem regisztráltak koronavírusos megbetegedést, azonban a járvány hazánkat sem fogja vélhetően elkerülni - hívta fel rá a figyelmet Gulyás Gergely, a mai rendkívüli sajtótájékoztatón. A lakosság felkészülésében fontos az alapos tájékozódás, kiváltképpen a férfiak körében, akik a friss felmérések szerint alábecsülik a hasonló járványokat, pedig szakértők szerint nekik van több félni valójuk.

Baljós eredmények



A nők immunrendszere összességében jobban védekezik a vírus ellen, míg a férfiak esetében nagyobb arányú a halálos kimenetel a koronavírussal való fertőződés után - számolt be egy friss kutatásról eredményeiről a New York Times. Habár a nők és férfiak durván egyenlő arányban fertőződtek meg, a kutatók azt találták, hogy a férfiak körében 2,8 százalékos a halálozási arány, míg a nők esetében ez a szám 1,7 százalék. A számok mögött egyelőre több magyarázat is elképzelhető.

Bár a szokatlan vírus eddig egy érzékeny csoportot elkerült - a gyerekeket - úgy fest a középkorú és idősebb felnőttek esetében jelentős a fenyegetése, különösen a férfiak tekintetében. A számításokat a betegek kórházi statisztikáiból készítették, és bár a minta nem reprezentálja a globális helyzetet, de ehhez hasonló egyenlőtlenség már a múltban is megfigyelhető volt.

Veszélyben a férfiak



2003-ban a SARS járvány idején Hong Kong városában például több női beteg volt, mint férfi, azonban a halálozási arány a férfiak esetében 50 százalékkal magasabb volt - derül ki egy tanulmányból az amerikai belgyógyászati évkönyvből. A fertőzött férfiak 32 százaléka halt bele a MERS járványba, míg a nőknél ez a szám 25,8 százalék volt. A jelenlegi koronavírus-járványban több tényező is a férfiak ellen dolgozik. Amikor azt vizsgálták, hogy kinek az immunrendszere képes erősebben védekezni a fertőzések ellen, a férfiak kerülnek ki gyengébb nemként.

Ez a minta volt megfigyelhető több vírusos légúti megbetegedés esetében, a férfiak számára jellemző a rosszabb kimenetel

- mondta Sabra Klein, aki a nemek közti virológiai különbségeket tanulmányozza a John Hopkins Bloomberg egyetemen. Ez megfigyelhető volt előző járványok esetében is, a nők hatékonyabban küzdötték le a vírusokat - tette hozzá. A nők továbbá a vakcinákra is hatékonyabban reagálnak és fejlettebb az immun memóriájuk, ami segít a felnőtteknek, hogy a gyerekkorban elkapott kórokozók ellen védekezzenek.

Van valami csodálatos a nők immunrendszerével kapcsolatban

- mondta el Jasmin Clayton, igazgató az amerikai nemzeti egészségügyi intézetnél. Azonban ennek magas ára van - tette hozzá - a nők ugyanis jelentősen fogékonyabbak az autoimmun betegségekre is, amikor az immunrendszer a saját szerveket és szöveteket támadja meg. Megközelítőleg a 80 százaléka az autoimmun betegségben szenvedőknek nő - emelte ki Dr. Clayton.

Az ok, hogy mitől is erősebb a nőknek az immunreakciója, még egyáltalán nem tiszta - figyelmeztetnek a szakértők. Az egyik elmélet a nők erősebb immunrendszerére, hogy túlélési előnyt nyújt az utódok számára, akik az anyatejen keresztül veszik magukhoz a fontos antitesteket, amíg a saját immunrendszerük kialakulóban van.

Néhány biológiai tényező koktélja is szerepet játszhat benne, beleértve a női hormont - az ösztrogént - amiről úgy tűnik segíti a szervezetet védekezésében. Továbbá azt a tényt, hogy a nőknek két X kromoszómájuk van, ami több immunrendszerhez köthető gént tartalmaz, a férfiak ehhez képest természetesen eggyel rendelkeznek.

A férfiak esetében sűrű a "hamis biztonságérzet" amikor a koronavírusról van szó

- mondta el Akiko Iwasaki, a Yale egyetem immunológiai professzora. Az új vírussal kapcsolatban nemekre bontva gyűjteni és elemezni az adatokat, kiemelt fontosságú mind tudományos, mint a nyilvánosság szempontjából - árulta el a szakértő.

Hajlamosak vagyunk nekifutásból azt gondolni, hogy a nők és férfiak biológiai vagy immunrendszer szintjén egyformán reagálnak, pedig egyáltalán nem - emelte ki Dr. Klein. Példának okáért a járvány kitörése óta a hivatalok hangsúlyozzák a minél sűrűbb és alaposabb kézmosás fontosságát, hogy megelőzzük a fertőzést. Azonban több felmérés is azt találta, hogy a férfiak - még az egészségügyi dolgozók is - ritkábban mossák kezeiket vagy használnak szappant, mint a női társaik.

Címlapkép: Getty Images