Őrület: rengeteg magyar adná el a saját veséjét

A Pénzcentrumon rendszeresen megválaszoljuk a Google pénzügyekkel kapcsolatos keresési javaslatait, melyek akkor jelennek meg a keresőmező alatt, ha valamilyen pénzzel kapcsolatos szóra vagy szóösszetételre keresünk rá. Most a Mennyibe kerül szerkezet volt soron.

Amikor elkezdünk a Google keresőjébe begépelni szavakat, a keresőmotor javaslatokat kínál nekünk a keresőmező alatt. Ezek a keresési javaslatok saját magunk és mások által elvégzett korábbi keresések, valamint a már begépelt szavak alapján jelennek meg.

Már több alkalommal megválaszoltunk pénzügyekkel kapcsolatos keresési javaslatokat, ide kattintva megtalálhatod az összes hasonló cikkünket, most pedig a mennyit lehet szerkezetre adott javaslatok voltak soron.

Mennyibe kerül egy raklap?

A legelső kérdés, ami lázban tarja az internet népét, úgy tűnik a raklapokra vonatkozik. Jó hír, hogy már néhány ezer forintért hozzájuthatunk, de találtunk hirdetés, amelyben minimum 10 darab vásárlása esetén már 450 forintért is megvásárolhatod. Ellenben, ha műanyagot vagy egyéb, speciális típust keresünk, akkor sokkal többet kell fizetni értük. De ha nem félünk egy kis piszoktól, az építkezéseken akár ingyen is elvihetünk belőlük (nem arról van szó, hogy ellopjuk, hanem általában ingyen oda szokták adni őket, ha kérjük). Sokan ezt használják ágykeretnek, erre teszik a matracot, de kis átalakítással más bútor vagy berendezési tárgy is készíthető belőlük.

Mennyibe kerül egy útlevél?

Mióta Magyarország is tagja az Európai Uniónak, már a magyarok is utazhatnak a tagországokba, illetve több más európai országba is útlevél nélkül, személyigazolvánnyal. Utazás előtt azonban feltétlenül ellenőrizzük, hogy a célországba elég-e a személyi igazolvány, vagy útlevél kell, esetleg vízum is. 18 és 70 év közöttieknek 10 évre szóló útlevélért 14 ezer forintot kell fizetni. Különleges eljárás keretében történő magánútlevél igénylésére 2012. január 1-től van lehetőség: aki nem tudja kivárni a 20 napot, annak az alábbi lehetőségei vannak:

Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás, melynek pótdíja 19.000 forint

Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás, melynek pótdíja 29.000 forint

Azonnali (24 órán belüli) eljárás, melynek pótdíja 39.000 forint

Mennyibe kerül angolul?

Angolul a mennyibe kerül kifejezést úgy mondjuk, hogy How much? De ha arra vagyunk kíváncsiak, mennyibe kerül megtanulni angolul, az már összetettebb kérdés. Ahogy arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, a nyelvórák kerülnek a legtöbbe. A legolcsóbbak 1000 forint körül kérnek el 45 percért, az átlag 2500-3500 forint 45 percért, de a nagy sikereket ígérő tanároknak akár 10 ezer forintnál is többet fizethetünk egy 45 perces óráért. A kevesebb diákkal rendelkező tanárok gyakrabban az alacsonyabb árkategóriában kezdenek, aztán a diákok megjelenése és a naptáruk telítődése folyamán árat emelnek. Így elmondható, hogy az olcsóbb tanár nem feltétlenül takar alacsonyabb színvonalat.

Mennyibe kerül 1 kWh áram?

A KSH adatsora szerint 10 kWh villamos energia jelenleg 366 forintba kerül. Gyors matek után kiszámolhatjuk, hogy egyetlen kWh-ért 36,6 forintot kell kicsengetni. A "vezérelt" áram - magyarul: éjszakai áram - 233 forintba kerül 10 kWh-nként, tehát egy 23,3 forintba.

Mennyibe kerül egy köbméter gáz?

Ugyanebből az adatsorból kiderül, hogy 101 forintba. A KSH a 11,5 kilogrammos propán-butángáz palack árát is követi: júniusban 5030 forintot kértek egy ilyenért.

Mennyibe kerül egy szemüveglencse?

Az interneten keresgélve kiderült, hogy az egyfókuszú szemüveglencséből a legolcsóbb pár kb. 12 ezer forintért kapható, de a határ a csillagos ég. Kb. 83 ezer a legdrágább pár, amit találtunk. A fényre sötétedő egyfókuszú párja drágább, mi 38 ezer és 122 ezer forint között láttunk a neten. Multifokális lencséből 35 és 243 ezer forint között lehet kettőt csináltatni. Ugyanebből a fényre sötétedő verzió 73 és 257 ezer között mozog - szintén párban.

Mennyibe kerül egy esküvő?

Egy esküvő ára rengeteg tényezőn múlik, mert amíg két tanúval besétálni utcai ruhában a polgármesteri hivatalba hétköznap és aláírni a házassági anyakönyvi kivonatot nem kerül semmiben, addig egy lagzi költsége akár a csillagos ég is lehet. Nehéz átlagos árat is számolni, mivel nagyban függ attól, hány főre tervezzük az esküvőt, mikor és hol tartjuk, valamint milyen szolgáltatásokat veszünk majd igénybe. Ha csak az alapokat vesszük, a helyszín bérlés például 100 ezer forinttól milliós tételig is elmehet. A catering szolgáltatás 5-25 ezer forint között mozog fejenként, a fotós-videós szolgáltatások 100-500 ezer forintig terjedhetnek. Akár zenekart, akár DJ-t hívunk 50-250 ezer forinttal számolnunk kell. A dekoráció és virágok minimum 150 ezer forintba kerülnek, hacsak nem veszünk igénybe extra kedvezményt, vagy ismerősök segítségét. A tortát sem valószínű, hogy 50 ezer forint alatt megússzuk. Esküvői költségnek számít még a menyasszony és a vőlegény ruhája, illetve a gyűrűk is, erre is átlagosan 250 ezer forintot kell számolnunk, bár gyakran ebből még a menyasszonyi ruha sem jön ki.

Mindent összevetve - hozzáadva a járulékos költségeket is, mint a meghívók, smink, vagy galambreptetés - egy átlagos esküvő 80-100 fővel, minimum 1 millió forintba belekerül. Ha a nagyon kis költségvetésű esküvőket összemérjük azokkal, ahol a helyszín, vendéglétszám, az időpont jelentősen megdrágítja az egyébként még mindig nem rongyrázósnak számító eseményt - mert így több mint 5 millió forint is lehet a végösszeg -, akkor egy átlagos esküvő Magyarországon 2,5 millió forintba kerül.

Menyibe kerül egy sajtburger?

A McDonald’s frissen indult hazai házhozszállítási menüsorából kiderül, hogy egy sajtburger 330 forintba kerül. Gyors telefonos érdeklődés során pedig azt is kiderítettük, hogy az egyik budapesti Burger Kingben a sajtburgerért 350 forintot kérnek el. Persze érdemes megjegyezni, hogy az árak ez esetben éttermekként eltérhetnek, de nem tévedünk sokat, hogyha ezen a 300-400 forint közötti vonalunk kalkulálunk a leghíresebb gyorsétteremláncok kapcsán. Aki ennél kicsit komolyabb összeállításokra vágyik az a Zing Burgerben vásárolhat "Street Burger" fantázianevű összeállítást 1 250 forintért, ami gyakorlatilag egy sajtburger. Ugyanezen a vonalon maradva Budapesten a Bamba Marha láncnál is lehet sajtos hamburgert, azaz sajtburgert kapni, a Ferenciek terén lévő étteremben például egy ilyen összeállítás ára 1 390 forint.

Mennyibe kerül egy vese?

Bár a Google keresésből az derül ki, hogy sokan keresnek rá arra, hogy mennyibe kerül egy emberi vese, az Európai Unióban törvény tiltja, hogy bármilyen emberi szervet pénzért adjanak/vegyenek, azaz donáljanak. Így erre legális keretek között nincs lehetőség Magyarországon sem, más úton pedig egyáltalán nem ajánlott egy ilyesféle ügyletekbe keveredni!