Ingyen milliókból spórolhatnak durván a rezsin magyar családok tömegei: nagyon megéri nekik

Megújult feltételekkel tér vissza a megpályázható állami támogatások körébe az otthonfelújítási támogatás, amely várhatóan 2024 júniusától nyújt járásonként eltérő mértékű vissza nem térítendő támogatási összeget, valamint kamatmentes hitellehetőséget az 1990 előtt épült családi házak minimum 30%-os megtakarítást célzó energetikai korszerűsítésére. A Duna House szakértői a támogatás hatásaként a hazai ingatlanállomány minőségének jelentős javulására számítanak, ami az árak tekintetében is erősödést hozhat.

Folytatódik a nagysikerű otthonfelújítási támogatás, amely 2024 júniusától megújult formában, előre meghatározott, 108 milliárd forintos keret erejéig áll ismét az ingatlantulajdonosok rendelkezésére. Az új támogatás a rá jogosult igénylők körét tekintve rugalmasabb, hiszen ezúttal nem szerepel a feltételek között gyermekszámmal kapcsolatos elvárás, azonban a támogatás segítségével korszerűsíthető ingatlanok és az elvégezhető munkálatok köre is szűkebb, mint korábban.

„A ’90 előtt épült ingatlanok esetében igényelhető, legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérését célzó energetikai korszerűsítésre, házszigetelésre, nyílászárók cseréjére, melegvíz- és gázfűtésrendszer korszerűsítésére fordítható, új otthonfelújítási támogatásra mindenképpen szüksége van a hazai ingatlanpiacnak, hiszen a szóban forgó házak többsége rossz energetikával és magas fenntartási költségekkel rendelkezik, így kimondottan ráfér a modernizálás.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A hazai lakásállomány minőségének fenntartásában a folyamatos, új építkezések támogatása mellett nagyon fontos a használt lakások korszerűsítésének segítése is. A 2023-as év során, országosan a Duna House közreműködésével értékesített használt családi házak között jelentős többségben, 77%-ban szerepeltek az új támogatásra jogosult, 1990 előtt épült ingatlanok. A tavalyi év során új tulajdonosra talált 1990 előtt épült használt családi házak állapot szerinti eloszlása is alátámasztja az új otthonfelújítási támogatás fontosságát, ugyanis 17%-uk lakhatatlan vagy felújítandó állapotú, 34%-uk lakható, a legtöbb, 37% jó állapotú volt, míg a legcsekélyebb arányban (12%) a nagyon jó, vagyis a teljesen felújított házak szerepeltek.

„Az előző otthonfelújítási program népszerű volt ugyan, de ingatlanpiaci szempontból üdvözlendő az ingatlanra és a munkálatokra vonatkozó felhasználási feltételek szigorítása, hiszen korábban valóban nagyon sok volt a látványos, de energetikai szempontból nem jelentős felújítások aránya. A felhasználási kör szűkítése ellenére a Duna House várakozása szerint népszerű támogatási formáról lesz szó, amely nagyrészben segítheti a minőségi előrelépést a családi házak esetében.” – emelte ki a szakértő.

Az új támogatásnak köszönhetően arányaiban nőhet a korszerűbb családi házak száma, ami természetesen esetükben áremelkedést is eredményezhet, ez azonban az ingatlanközvetítő szakértőinek várakozása szerint nem lesz kiugró, hanem a felújított és a felújítandó ingatlanok között eddig is jelen lévő különbségeket fogja tartani. „A korszerűbb, modernebb családi házak esetében eddig is akár +10-20%-os árelőny volt alkalmazható az eladási folyamat során, ami mellett jóval gyorsabb értékesítési idővel számolhattak a tulajdonosok, az új támogatásnak köszönhetően ezeket az előnyöket szerezhetik meg az így felújított házak is.” – folytatta Benedikt Károly.