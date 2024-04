Vidéki életéről vallott Istenes Bence és Csobot Adél: "hónapról-hónapra haladunk"

Vidéki életéről számolt be Istenes Bence és Csobot Adél, jelenleg nagyon élvezik a nyugalmat és a friss levegőt. A ház felújítása több energiába és pénzbe került, mint ahogy azt a pár tervezte, de élvezik, hogy minden hónapban adódik valami újdonság, aminek örülhetnek. Már elképzelni sem tudnák életüket a fővárosban.

A pár tavaly nyár elején jelentette be a közösségi médiában, hogy vidékre költöznek. Vásároltak egy telket, egy házzal, ami erős felújítást igényel. Azóta sokat haladtak a munkálatok, ám a bejelentéskor ígért határidőt (2023 augusztus) nem sikerült tartania a kivitelezéssel megbízott csapatnak. Ennek ellenére mostani friss blogposztjukban elégedettségüket fejezték ki a munkát végző szakemberekkel kapcsolatban.

Ugyan a ház még nem készült el teljesen, de a család már beköltözött a házba. Adél így nyilatkozott jelenlegi helyzetükről:

Most tartunk abban az állapotban, hogy a ház már jó ideje beköltözhető állapotában van, úgyhogy mi be is költöztünk. Nagyon-nagyon sok részét már berendeztük, belaktuk. De még mindig vannak olyan olyan helységek, olyan részek, ahonnan hiányoznak például bútorok. Igazából hónapról-hónapra haladunk. Nemrég megjött például az ágyunk

- fejtegette. Majd hozzátette, hogy alapvetően élvezik ezt az időszakot, minden hónapban más újdonságot sikerül megcsinálniuk, ami mindig újabb motivációt nyújt a párnak. Mióta ott élnek elképzelni sem tudják, hogy újra a fővárosban éljenek

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Rendesen azt érzem,amikor Budapesten vagyok, hogy hogy tudtam élni Budapesten?

- teszi fel a költői kérdést Istenes Bence. Azt is hozzátette, hogy több rosszalló feltételezéssel találkoznak, hogy nem fogják ott sokáig bírni, azonban a műsorvezető elmondása szerint jelenleg nem érzik a város hiányát, de nem tudja, hogy 2 év múlva mi lesz, milyen élethelyzetben lesznek. Jelenleg igyekeznek tömbösíteni a Budapestre járást és egyre kevesebbet utazni oda.