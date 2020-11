Novák Katalin bejelentette az új otthonfelújítási program részleteit: nem jár mindenkinek

Október 14-én, jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, hogy otthonfelújítási programot indít a kormány január 1-jétől. Ennek keretében a legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek a felét átvállalja az állam, legfeljebb 3 millió forintig. Ma délelőtt napvilágot láttak a pontos részletek is.

A kormány által korábban bejelentett otthonfelújítási program 2021. január 1-jén indul - jelentette be hivatalos Facebook oldalán Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, majd ismertette a program részleteit.

Egy olyan lehetőségről van szó, amellyel az igénybe vevők a már meglévő otthonukat tudják felújítani, szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni. Továbbra is az élhet a lehetőséggel, aki legalább egy gyermeket nevel. Az állami nyújtotta otthonfelújítási támogatás ezeknek a költségeknek a felét, legfeljebb 3 millió forintig finanszírozza. Ugyanakkor ezt a lehetőséget nem kötelező 3 millió forint értékig igénybe venni. Akár kisebb összeget is igényelhetnek, és mindenki csak egyszer.

Ugyanarra az ingatlanra ugyanaz a család ezt a lehetőséget csak egyszer veheti igénybe.

Ha a család utána eladja a lakását, akkor sem kell visszafizetniük az otthonfelújítási támogatást, de utána már nem élhetnek újra vele. Ha valaki más veszi meg a lakást, és még nem vették igénybe, ők igényelhetik a támogatást.

Mi kell ahhoz, hogy valaki élhessen az otthonfelújítási támogatással? Legalább egy gyermeket kell nevelnie a családnak. A gyermek már a terhesség 12. hetétől számít ebben az esetben, egészen a gyermek 25 éves koráig, ha együtt él a családdal.

A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak, és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket. Hogyha a gyermek megváltozott munkaképességű, fogyatékkal él, vagy akár Gyermekek Otthongondozási Díjara (GYOD) jogosítja a szüleit, abban az esetben nem számít a gyermek életkora. Akár felnőttkorban is igényelhetik utána az otthonfelújítási támogatást.

Ha elváltak, külön élnek a szülők, és megosztva nevelik a gyermeküket, mindketten ugyanúgy részt vállalnak a gyermek neveléséből, az otthonfelújítási támogatáson is osztozhatnak, az összeget megoszthatják egymás közt, amely számukra is ugyanakkora. Ha az egyik szülő egyedül neveli a gyermeket, a gyermekeket, akkor ő a jogosult az otthonfelújítási program igénybevételére - számol be az Index.

Ahhoz, hogy valaki éljen a lehetőséggel, szintén szükséges legalább egy éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony.

Ez ugyanúgy lehet egy felsőoktatási jogviszony, természetesen egy munkaviszony, amelyet maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben. Az utolsó 3 hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Ugyanakkor beleszámít minden nyugdíj melletti munkavégzés is.

Az szintén feltétel, hogy az igénybevevőknek köztartozás mentesnek kell lenniük.

Fontos, hangsúlyozta ki Novák Katalin, hogy gyűjteni kell a számlákat. A felújító családok anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordíthatják ezt az összeget, tehát szükség lesz az anyagszámlákra, és szerződést kell kötni a kivitelezőkkel.

Ehhez majd adnak egy rendkívül egyszerű sablonszerződést. Ezeket kell majd benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (MÁK), ezt követően lehet visszaigényelni a támogatást.

Anyagköltség és munkadíj, fele-fele arányban igényelhető, és összesen a támogatás maximális összege 3 millió forint lehet. Ez tehát azt jelenti, ha 6 millió forintba kerül a felújítás, és ennek az egyik fele anyagköltség, a másik munkadíj, akkor fele-fele részben élhetnek a jogosultak mindkét támogatással. Vagyis másfél millió-másfél millió forintot anyagköltségre és munkadíjra is elszámolhatnak. Ezt a pénzt maga a lakásfelújító család előlegezi meg, és utólagosan igényelheti a támogatást a MÁK-tól.

Milyen munkálatokra fordítható az othonfelújítási támogatás?

Kültéri és beltéri munkákat egyaránt el lehet számolni. Lehet ez például egy konyha vagy egy fürdőszoba felújítása. Lehet például:

közmű bekötés

fűtés korszerűsítése

új kazán vagy bojler beszerzése

külső vagy belső szigetelés

galéria vagy lépcső beépítése

tetőcsere, tetőfelújítás

nyílászárócsere

napelemes rendszer beépítése

garázs felújítása

nyári konyha felújítása

festés, mázolás

bizonyos asztalosmunkák

Az ügyintézés és a támogatás igénybevételével járó össze dokumentáció elektronikus úton is intézhető. Ehhez arra van szükség, hogy az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követő 60 napon belül eljuttassák a családok a MÁK-hoz. A MÁK-nak 30 napja van ennek elbírásálására. Többek között ekkor ellenőrzik a korábban már említett feltételeket. Majd 5 napon belül kiutalják a támogatási összeget.

Tehát összesen 35 napot kell várnia a jogosult családnak arra, hogy visszakapják az államtól a felújítás teljes összegének felét.

A kormányhivatalok feladata lesz az, hogy ellenőrizzék, ténylegesen megtörtén-e a felújítás, amire a támogatást igénybe vették. A kormányhivataloknak a támogatás kézhezvételétől számítva összesen hat hónapjuk lesz arra, hogy ezt az ellenőrzést elvégezzék.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi