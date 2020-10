Mi a herpesz, mikor fertőz a herpesz vírus? Így védekezz ajakherpesz és nemi herpesz ellen!

Mit tegyünk sima és nemi herpesz ellen? Mitől alakul ki a herpesz és mikor fertőz a herpesz vírus? Mutatjuk, az ajakherpesz és a genitális herpesz mitől alakul ki, mi a különbség?

A herpeszvírus a világ egyik leggyakrabban előforduló kórokozója, ami gyakorlatilag bárhol fellelhető - emiatt nem is igazán lehet védekezni ellene. De miért van az, hogy egyeseknek soha életében nem kellett a kellemetlen herpesz tüneteivel megküzdenie, míg másoknál a herpesz havonta beköszönő vendég? Cikkünkben rávilágítunk arra, hogy mi a herpesz vírus, mikor fertőz a herpesz és milyen védelmi vonalakat állíthatunk a herpesz ellen? Sokan nem csak az ajkat érintő herpesz, hanem a genitális herpesz (nemi herpesz) kellemetlenségeivel is szembe kell, hogy nézzenek. Két külön betegségről van szó, vagy ugyanaz a herpesz vírus támad felül és alul is?

Mi a herpesz vírus?

A herpesz vírus az egyik legelterjedtebb, embereket érintő vírus, hivatalosan herpes simplex nevezetű vírus, amelynek 8 típusából 2 érint minket a legkellemetlenebb módon: ezek a hétköznapi ajakherpesz és a nemi herpesz. Habár ugyanaz a betegségcsalád, két külön herpesz típusról beszélünk, amelyek más-más bőr- és nyálkahártyafelületet támadnak.

A herpesz vírus minkét esetben, a megfertőződést követő 4-7 napot követően, hasonló helyi és általános tüneteket produkál. A herpesz helyi tünetei a jellegzetes bőrpír, bőrirritáció, viszketés, majd hólyagképződés. A herpesz fájdalmas hólyagjaiban kezdetben víztiszta váladék található, amely a betegség lefolyása során zavaros sárgássá válik, végül a hólyagocskák kifakadnak. A kifakadt herpesz hólyagok helyén fájdalmas fekélyek alakulnak ki. A herpesz fertőzés lefolyása jellemzően 7-14 napig tart.

Ajakherpesz

Az 1-es típusú herpesz vírus okozza az ajakherpeszt, amely nem csak a száj külső felületén, peremén, hanem a száj belső nyálkahártyáján is előfordulhat, sőt, a herpesz vírus fekélyei, hólyagjai bakteriális felülfertőződés áldozatául is eshetnek. A herpesz esetenként olyan fájdalmas is lehet, hogy akadályozhatja a beteg táplálkozását. Az ajakherpesz "különlegessége", hogy orális nemi kapcsolat létesítése során átterjedhet a nemi szervekre is.

Nemi herpesz (genitális herpesz)

A 2-es típusú herpesz, a nemi herpesz a pénisz bármelyik részét, beleértve a húgycsövet is érintheti, a nőknél pedig általában a szeméremtesten fordulnak elő, de átterjedhetnek a hüvelyre, méhnyakra is. A herpesz a végbélnyílás külső és belső felületeit is érintheti, amelynek során a beteg ugyanolyan kellemetlen tüneteket, fájdalmat él át, mint az ajkat érintő herpesz esetén.

A nemi herpesz tüneteinek jelentkezése hosszabb ideig, 3-4 hétig is eltarthat és a betegség lezajlása után néhány hétig tovább is adhatjuk azt. A genitális herpesz sem ritka, azt leggyakrabban nemi úton, másik személytől kapjuk el.

A herpesz általános tünetei

A herpesz vírus nem csak a bőrön, nyálkahártyán megjelenő hólyagocskákból áll. A herpesz vírus jelenléte magas lázat, rossz közérzetet, általánosan rossz fizikai állapotot okoz: szinte érezhetjük, ahogy a szervezetünk belső csatát vív a herpesz vírus ellen.

Mikor fertőz a herpesz?

A herpesz különlegessége, hogy a vírus rengeteg emberben jelen van, ám sokan nem tudnak róla, hiszen a herpesz akár teljesen tünetmentesen is lezajlhat: ezalatt a herpesz vírussal fertőzött egyén tünetmentes vírusürítő lehet. A gyógyulást követő 2 hétben a vírusürítés folyamata még tart, ekkor, habár az illető gyógyultnak hiszi magát, a herpesz még mindig tovább fertőződhet. A herpesz a gerincvelő melletti idegdúcokba vonulva elraktározódhat, és akár éveken, sőt, egy életen át is alkalmanként újra előjöhet, fertőzővé válhat.

A herpesz mitől alakul ki?

Hiába nem létesítettünk nemi kapcsolatot, nem ittunk mások poharából, a fent leírt okból a herpesz bármikor kiújulhat attól függően, hogy mennyire vagyunk érzékenyek rá, mennyire gyenge az immunrendszerünk. A genetikai hajlamosságunk mellett a herpesz kialakulását a sok stressz, vagy akár a menstruációs ciklus beindulása is okozhatja. Herpesz-hajlamosság esetén érdemes immunrendszerünket folyamatosan erősítenünk helyes táplálkozással, vitaminokkal, mozgással.

Milyen gyakran újul ki a herpesz?

A herpesz, mivel a szervezetben marad, alkalmanként, főleg a stressz hatására kiújulhat évente, negyedévente. A herpesz férfiaknál gyakoribb betegség, gyakrabban is jön elő, ám az életkor előrehaladtával a herpesz kiújulása egyre ritkább lesz. Rendszerint ugyanott jelentkeznek a herpesz helyi tünetei, ahol eredetileg voltak. A hólyagok az első herpesz fertőzésnél a legagresszívabbak, később egyre kevésbé megterhelőek mind a fájdalom, mind az esztétika szempontjából.

A herpesz szövődményei

Az alapvetően nem veszélyes herpesz vírus ritka, súlyos eseteiben számolhatunk szövődményekkel. Olyan betegségekről van szó, mint a kötőhártya-gyulladás, a bakteriális sebfertőződés, bizonyos fogágy-betegségek, arcidegműködési zavarok. A herpesz vírus mindemellett okozhat tüdőgyulladást, szélsőséges esetekben agyhártyagyulladást, agyvelőgyulladást. A herpesz súlyosabb problémát okozhat azoknál a gyerekeknél, akik ekcémások.

Mikor tartózkodjunk a fizikai kapcsolatoktól?

A herpesz a vírusürítési időszakban, a betegség megjelenésekor és annak lefolyása után fertőzőképes akár az ajakherpesz, akár a genitális herpesz esetét nézzük. Ezalatt az idő alatt a pároknak (és az egyedülálló személyeknek) nem javallott fizikai kapcsolatot létesíteniük egymással. A csókok, közös étkészlet és poharak használata nem javallott, ugyanúgy, ahogy a szexuális kapcsolat létesítése sem. Az óvszer fokozottan gátolhatja a herpesz vírus terjedését, de nem nyújt teljeskörű védelmet.

A herpesz vírus kezelése

A herpesz vírus ellen jelenleg nincs végleges gyógymód: nem irthatjuk ki tablettákkal, nem előzhetjük meg védőoltással sem - sajnos, ha elkapjuk, együtt kell élnünk vele.

A herpesz egy kifejezetten hétköznapi betegség. Ha kiújulása nem rendellenesen súlyos (nem nagyon nagy területen jelentkezik, a fájdalom elviselhető), és nem újul ki viszonylag rövid időn belül 6-8 alkalomnál többször, nem alkalmaznak rá speciális kezelést. Ha súlyos a herpesz fertőzés és fennáll a szövődmények kockázata, mindenképpen kérjük ki szakorvos véleményét, ám általában egy erős krémet, ecsetelőt írnak fel.

Herpesz ellen

A herpesz ellen rengeteg, a kellemetlen tüneteket csillapító otthoni praktikával találkozunk, sőt, aki jártas már a herpesz témában, biztosan rendelkezik valamilyen házi "recepttel" herpesz ellen. A speciális, vény nélkül kapható herpesz elleni krémek mellett érdemes kipróbálnunk a következő praktikákat!

Nyugtassuk a herpesz fájdalmas területeit jégkockákkal!

Csökkentsük a feszítő érzést mézzel - gondoltad volna, hogy a méz a fájdalmat is csillapítja?

Ne kaparjuk le, ne pukkasszuk ki a hólyagokat! A hólyagok magas herpesz vírus tartalma miatt csak rontunk a helyzeten, ugyanis így átterjeszthetjük azt más felületekre is, a nyílt sebek pedig fogékonyak a bakteriális felülfertőződésre.

Ügyeljünk személyes higiéniánkra: használjunk külön törölközőt arcunkra, nemi szervünkre, cseréljük le a beteg időszak után fogkefénket!

Herpesz ellen erősítsük immunrendszerünket helyes, kiegyensúlyozott táplálkozással, vitaminokkal, sporttal, törekedjünk a túlzott stressz kerülésére!

Törődjünk mások egészségével: ha tudjuk, hogy herpeszünk van, minden valószínűséggel fertőző fázisban, ne kerüljünk közeli fizikai kapcsolatba másokkal! Nemi partnereinkkel legyünk óvatosak, tájékoztassuk őket az alkalmanként fennálló veszélyről!

Címlapkép: Getty Images