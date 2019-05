Lehúzás? Méregdrága táborokba özönlenek a kiégett magyarok

Gyakran észre sem vesszük, de már nem is mi birtokoljuk a telefonunkat, hanem az irányít minket. Időnk egy jelentős hányadát különböző képernyők előtt töltjük, és egyelőre még fogalmunk sincs, milyen egészségügyi hatásai lesznek ennek hosszú távon. Sokan éppen ezért időről időre elvonulnak a digitális detoxikációba szervezett keretek között, melyért azonban olykor nevetségesen magas árat is elkérnek.

A mobiltelefonok és számítógépek hosszú távú egészségügyi hatásáról egyelőre fogalmunk sincs, nem ismerjük pontosan az egész napos görnyedés kockázatait. És még nagyjából 20 évig nem is fogjuk - olvashatók Diana Zuckerman, a Cancer Prevention and Treatment Fund nevű amerikai rákmegelőzési alap elnökének szavai a Webbeteg oldalán. Nem csak a testünk, de agyunk is másént üzemel, amikor számítógépet, okoseszközöket használunk.

Egyre többen félnek is a hosszútávú kockázatoktól, éppen ezért időről időre leteszik a gépeket, és pár napra elvonulnak felnőtteknek szóló offline táborokba, ahol kifejezetten tilos elővenni az eszközöket. De olyan is van, ahol 10 napon keresztül nem szólalhatnak meg a résztvevők.

Minek mennek?

Szilvi 36 éves, és már legalább egy tucat elvonuláson vett részt: ha úgy érzi, összecsaptak feje felett a hullámok, megy, legyen akár tél, akár nyár. "A munkám során emberekkel foglalkozom olykor napi 10-12 órában, rengeteg inger ér, hamar betelik a pohár. Olyankor szoktam elvonulni, ahol a telefonunkat nem használunk, és tévé sincs. Lecsendesedünk. Legtöbbször nem is ismerek ott senkit, és nem is nagyon beszélgetek velük. Jógázunk, előadásokat hallgatunk, tele vagyunk kötött programmal, de emellett persze önmagunkra is jut idő.

Álatalában 3-5 napra megyek, legutóbb 50 ezer forintot fizettem, de vannak 80-100 ezres táborok is. Azt gondolom, az már kicsit sok, és inkább lehúzásnak gondolom. Mondhatni, busásan megfizetjük az árát annak, hogy megszervezzék helyettünk az elvonulást.

Betelt a pohár?

Persze mindennek ára van, és aki úgy dönt digitális detoxikációra adja a fejét szervezett keretek között, annak feltehetően természet közelébe kell mennie, távol a jól megszokott kényelemtől: faházba, esetleg sátorba, semmiképpen sem szállodába. És mélyen a zsebébe kell nyúlnia.



Zsömbör-Gere Gréta lélekgyógyász és life coach intenzív meditációs, önismereti és spirituális 4 napos elvonulásokat hirdet Vöröstó környékére. Az ára szállással, napi 3-szori étkezéssel és a programokkal együtt 65 ezer forint.



Akinek a folytonos beszédből van elege, az ma már néma elvonulásokon is részt vehet, ahol 10 napon keresztül nem kell, sőt, nem is szabad megszólalnia. Helyette gyakorolhatja vipasszaná gyakorlatokat: "Az ülő, járó, álló és légzéses meditációs formákon keresztül oldjuk fel a természeten keresztül személyes problémáinkat." A program ára 100 ezer forint.



Az offline Camp-ben pedig telefon és internet nélkül kell kibírnunk: "Képzelj el egy helyet, ahol öt napon át nem használod a telefonodat, nem kapcsolódsz a világhálón az emberek tömegéhez, a hírek tömkelegéhez és nem kell sehova rohannod. Hanem csak vagy. Itt és most. Egy felemelő közösségben."

Az 5 napos tábor ára 69 ezer forint, ám ebben még nincs benne az étkezés, ami még plusz 16 ezer, összesen tehát 85 ezer forint. Cserébe jár egy sátorhely, ingyenek jacuzzi használat és az előadásokon, programokon való részvétel.