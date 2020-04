Ilyen most az élete egy magyarnak a különutas Svédországban

Tímea 8 éve költözött Svédországba, jelenleg a férjével és a kisfiával Stockholm külvárosában élnek. A skandináv ország nem rendelt el a többi európai ország intézkedéseihez hasonló korlátozásokat a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Az éttermek, kávézók, óvodák, általános iskolák, edzőtermek nyitva vannak, a kormány mindössze annyit tett, hogy azt javasolta a svédeknek, hogy lehetőség szerint dolgozzanak otthonról és kerüljék a zsúfolt helyeket. Milyenek most a mindennapok Stockholmban, mennyire tartanak a vírustól az emberek, mennyire hoznak felelős döntéseket - erről beszélgettünk Timivel.

Svédországban a héten a koronavírus áldozatainak a száma meghaladta az ezret. A skandináv ország a legtöbb európai államtól eltérő stratégiát követ a járvány elleni küzdelemben: nincsenek kijárási korlátozások, az iskolák, az éttermek és a sportlétesítmények nyitva tartanak. Emellett az 50 főnél kisebb rendezvényeket is meg lehet tartani. A középiskolák és egyetemek ugyanakkor zárva vannak, és a hatóságok arra kérik - nem utasítják - az embereket, aki teheti, maradjon otthon, kerülje a tömeget.

Nincs kijárási korlátozás, nincs bírság sem. Ugyan a hatósági intézkedések nagymértékben eltérnek többek közt a magyar példától is, az élet azért nagyon hasonlóan folyik most Stockholmban, mint Budapesten. Timi külkereskedelemmel foglalkozik, nyolc évvel ezelőtt költözött Stockholmba, jelenleg a férjével és a kisfiával a főváros külvárosában élnek.

Nagyon megváltozott az életünk, de nem extrém módon

- mondta a Pénzcentrumnak Timi.

Amikor a Közegészségügyi Hatóság azt javasolta, hogy aki csak tud, dolgozzon otthonról, a munkaadóm engem is erre biztatott, és a férjem is már egy jó hónapja itthonról dolgozik

- tette hozzá. Az óvodák és általános iskolák azonban zavartalanul működnek. 6 éves kortól tankötelezettség, az általános iskolába a gyerekeknek járniuk kell járványtol függetlenül, kivéve ha betegek. Svédországban egyébként betegség esetén az első két hétben nem is szükséges orvosi igazolás, sőt, a szülőknek sem kell táppénzre menniük. Az óvoda viszont kicsit lazább, a járvány idején a szülőkre bízzák, elviszik-e a gyerekeket vagy sem. Az az óvoda, amelyikbe Timi kisfia is jár, lehetővé tette például hogy online bekapcsolódhassanak az óvodai tevékenységbe azon gyerekek, akik mégis otthon maradnak.

Ahogy Magyarországon a 65 év felettiek vásárolhatnak délelőtt 9 és dél között, úgy Stockholmban is vannak üzletek, amelyek a nyitás utáni órákban a 70 év feletti vásárlókat várják. Ez azonban nem általános, de van erre is példa.

A kávézók és éttermek nyitva tartanak, viszont szinte mindenhol hoztak óvintézkedéseket - például megjelölik a másfél méteres távolságot, elvitelre buzdítanak, kézfertőtlenítőt helyeznek ki, plusz a szokásosnál kicsit hamarabb megnyitották a vendéglátóhelyek a teraszokat is. Noha mindenhol arról lehet olvasni, hogy milyen "lazaság" van Svédországban,

a fővárosban ellenőrök járják az éttermeket, és amelyik túlzsúfolt, az ellen eljárást kezdeményeznek.

Ahogy talán a világ minden táján, a svédeket és a Svédországban élőket is foglalkoztatja a koronavírus. A járvány megjelenésekor ott is kifosztották a boltokat, felvásárolták a lisztet, tésztát, zabot, és rizst, ami néhány hétig hiánycikk is volt, valamint WC papírt. A patikákban - ahogy Magyarországon is - felvásárolták a paracetamol tartalmú készítményeket.

Timi úgy fogalmaz, a közvetlen környezetében azt látja, a legtöbb ember érzi a saját felelőssége súlyát. Hiába nincs korlátozás vagy tilalom, az emberek többsége fegyelmezett.

Barátokkal nem járunk össze, és az utcán, boltban is tartom a távolságot. Emellett mindig van nálam kézfertőtlenítő

- mondta azzal kapcsolatban, ő milyen óvintézkedéseket tesz. Ahogy Magyarországon, úgy Svédországban is élénkült az online kereskedelem, virágzik a házhoz szállítás, olyan üzletek is bevezették a szolgáltatást, amelyek a járvány előtt kiszállítással egyáltalán nem foglalkoztak.

Svédország népsűrűsége Magyarországénak nagyjából a negyede, a járvány előtt sem volt akkora tömeg az utcákon, mint a budapesti fővárosban egy átlagos munkanapon.

Mi külvárosban lakunk, a házunk 1500 méteres körzetében, ha jól számolom, összesen 6 tó található és persze a tenger, illetve megannyi kisebb és nagyobb erdős rész. Itt nem csak egy Normafa, Városliget vagy Margitsziget adott a városlakóknak, nem kell magunkat megerőltetni, ha a szabadban akarunk lenni embertömeg nélkül. A svédek egyébként amúgy is távolságtartóbbak, mintha délebbre nézünk, a privát szféra (centikben mérve) eleve nagyobb, és a barátok sem arcra puszival köszöntik egymást, hanem csak egy öleléssel

- mondta Timi, hozzátéve, a gyerekek egészen kiskorukban megtanulják, hogy a könyökhajlatukba köhögjenek, ne a kezükbe.

Azt is mindenki komolyan veszi, hogy ha valaki beteg, maradjon otthon.

Ha valaki észleli magán a tüneteket, akkor nem is megy közösségbe.

Ahogy Magyarországon, koronavírus-tesztet csak nagyon indokolt esetben végeznek, nincs tömeges tesztelés. A svéd modellt sok kritika érte, kutatók egy csoportja például kedden élesen bírálta az egészségügyi hatóságok eddigi intézkedéseit, és sürgették a politikai vezetést, hogy "gyors és radikális intézkedésekkel" gátolja a járvány további terjedését az országban.

A Dagens Nyheter című napilapban megjelent véleménycikkben az iskolák és vendéglátóhelyek bezáratását követelték. Szorgalmazták ezen felül az idősotthonokban dolgozók megfelelő védőfelszereléssel való ellátását, illetve az egészségügyi dolgozók körében a tömeges koronavírus-tesztek végrehajtását.

Anders Tegnell, a svéd közegészségügyi hatóság járványügyi vezetője szerint ugyanakkor nincs szükség radikális lépések meghozatalára, ugyanis véleménye szerint lehet, hogy most rövidtávon a szomszédos országokhoz képest Svédországban több a fertőzöttek száma, viszont így később nem kell egy második hullámtól tartaniuk, ami viszont előfordulhat azokban az országokban, ahol most szigorú intézkedéseket vezettek be, de idővel feloldják a karantént.

A svéd modell gazdasági hatásai sem kedvezőbbek azon országokénál, amelyek a szigorúbb intézkedések mellett döntöttek: Magdalena Andersson pénzügyminiszter szerdán azt mondta, a GDP 10 százalékkal csökkenhet idén, ami igen jelentős, tekintettel arra, hogy 2019 negyedik negyedévében a svéd Központi Statisztikai Hivata adatai szerint a GDP 0,2 százalékkal nőtt a harmadik negyedévhez képest. A 10 százalékos csökkenés még megdöbbentőbb tekintettel arra, hogy 2019-ben a teljes 2018-as évhez képest 1,2 százalékkal nőtt a GDP.

Andersson kitért arra is, hogy munkanélküliségi ráta 13,5 százalékra nőhet, ami jelentős növekedés lenne ahhoz képet, hogy - szintén a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján - 2019 végén mindössze 6,8 százalék volt.

