Így lesz klíma nélkül is elviselhető a hőség: ezekkel a filléres trükkökkel lehűtheted a lakást

Még kitart a kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 30 és 34 fok között alakul. Amikor napokig tombol odakint a hőség, a lakás, ház falai átmelegszenek, és bent is fullasztó lehet a hőmérséklet. Hiába az éjszakai szellőztetés, pár órán belül ugyanúgy mintha egy szaunában ülne az ember. A klíma beszereltetése nem olcsó mulatság, és a villanyszámlát is megdobja nyáron ha folyton hűtjük a lakást, sokan spórolásból ezért nem is gondolkodnak el ezen a megoldáson. Szerencsére van rengeteg filléres megoldás is, amellyel kibírható a kánikula. Ezekből gyűjtött most össze egy csokorral a Pénzcentrum.

A kánikula már nem csak a közérzetünkre, az egészségünkre is rányomhatja a bélyegét: a tartós hőségben nem csak izzadunk még a lakásban, házban is, hanem csökken a fizikai és a szellemi munkavégző-képesség is. Jelentkezhet fáradékonyság, tompaság, ingerlékenység. A hőterhelés fokozódása nem csak a kedvünknek árt, a szervezetet is megviseli, különösen a szívbetegeket.

Mivel nem tölthetjük az egész napot egy hűtött plázában, vagy a vízparton, hogy kibírjuk a hőséget, muszáj visszavonulni a lakás menedékébe, úgy kényelmes, ha ott megfelelő hőmérséklet van. Azonban a klíma nélküli lakásokban, házakban ezt nem mindig könnyű elérni és fenntartani, így pokol lehet a legmelegebb órákban a négy fal között lenni. A BudgetDumpster trükkjeivel viszont elviselhető lesz a kánikula, akár fillérekből.

Kapcsold ki az elektromos berendezéseket

Több fokkal növelhetik a benti hőmérsékletet azok a gépek, elektromos eszközök, de még akár bedugott töltők is, amelyek gyakran éjjel-nappal csatlakoztatva vannak úgy, hogy valójában nincsenek használatban. Ilyen például a hűtőszekrény is, viszont azt nem javasoljuk, hogy húzzuk ki a kánikula idejére, viszont a ott van az asztali számítógép, laptop, amelyet amikor épp nem használ az ember érdemes kikapcsolni, áramtalanítani. Ugyanígy a tévé, kenyérpirító, mikró, vízforraló, a különböző töltők is.

Kerüld a sütés-főzést

Nyáron már egy fél órás gyorssütés, vagy tésztafőzés is egyből a higanyszál felkúszásához vezet. Hogy ezt elkerüld, jobb olyan ételeket főzni, amelyekhez nem kell bekapcsolni a sütőt, főzőlapot. Korábban összegyűjtöttünk 5+1 főzés nélküli, frissítő nyári fogást, amihez nem kell földi pokollá változtatni a konyhát, és még olcsó is.

Ágyban, párnák közt sülni meg...

Hogyha elviselhetetlen a hőség, akkor többnyire otthon az ember nem sok ruhát húz magára, és maximum egy lepedővel takarózik. Ez eddig mind rendben van, a hőérzet így nagyban csökkenhető, de nem mindegy, milyen anyagból készült ruhákat, ágyneműt használunk. Kerüljük a gyapjút tartalmazó darabokat, el se hinnénk, mennyi ruhában, huzatban van gyapjú is.

Ezen túlmenően érdemes világos színekbe öltözni, és világos ágyneműt felhúzni ezzel is űzve a fényt és a hőt. Az ágy lehűtésére az esti pihenéshez pedig ezeréves trükk, hogy a lepedőt betesszük a hűtőbe, van aki még a fagyasztóba is teszi. Ha pedig már az alvásnál tartunk... aludj a földön. Najó, a matracot viheted, de tudjuk, hogy a meleg levegő felfelé száll, vagyis a hűvösebb van a padlóhoz közelebb. Tehát ha galériaágyon alszon, lehet kellemesebb, ha leköltözöl pár napig.

Zárd ki a kinti hőséget

Amikor tombol a kánikula, gyakran az egész napot leengedett redőnyökkel, behúzott fügönyökkel, lehúzott reluxákkal lehet elviselni a lakásban. Viszont akinek van redőnye, az nem szokott gondolni rá, hogyha átmenetileg a fényáteresztő függönyeit is sötétítőre cserélje, ezzel is kint tartva minden fényt és hőt.

Ráadásul vannak már olyan spéci sötétítő függönyök, amelyek 3 rétegből állnak: a két bármilyen színű külső réteg közé fekete anyag van varrva, hogy minél több fényt és hőt nyeljen el, tartson kívül. Ezzel is lehet fogni néhány fokot, ha egész nap behúzva tartjuk őket, amíg átvészeljük a kánikulát. Ezek az úgynevezett black out függönyök.

Ne használj minden szobát

Attól függ, milyen a lakás, ház fekvése, hogy melyik oldalát süti a legjobban a nap, és melyik szoba melegszik fel a leginkább. Lehet ez a háló, a nappali, a konyha, lényegtelen: ha le tudod választani ajtóval vagy függönnyel, tedd meg, és ne használd azt a szobát. Ne próbáld az egész lakást lehűteni ventillátorokkal, éjszakai szellőztetéssel, ha az a szoba mindig felmelegszik. Inkább zárd le pár napra, aludj a nappaliban vagy tévézz a hálóban, egyél az előszobában, mindegy. Ha abból a szobából elzárod a hőség útját, mindjárt a többi szobában is elviselhetőbb lesz a hőség.

Szellőztess okosan

Gyakori probléma, főként panellakásoknál, vagy rosszul felosztott nagypolgári lakások esetén, hogy nem lehet jól átszellőztetni, akkor sem, ha egész éjjel tárva-nyitva vannak az ablakok, mert vagy nem mozog eléggé a levegő, vagy nem úgy esik az ablakok beosztása, hogy kimenjen a meleg, vagy a hatalmas belmagasság miatt esélytelen.

Érdemes ilyen esetben éjszakára, amíg szellőztetünk a ventillátort a nyitott ablakba tenni, hogy a hűvös kinti levegő kapjon egy kis "hátszelet", és bejöjjön a lakásba. A másik nagy trükk a ventillátorral, hogy egy nagy tál jeget tegyél a ventillátor mögé, ami majd szétfújja a hideget a szobában.

Lábvizet hozzatok...

Ahogy már a ruházkodásnál szó volt erről, ha a saját testhőd lejjebb viszed, máris elviselhetőbb a meleg lakás is. Ezt el lehet érni sokféleképpen, és nem kell más hozzá, csak víz/jég. Hideg zuhany, vizes törölköző a vállra, vizes póló, testpermet, hidegvizes borogatás nyakra, homlokra. A legjobb pedig, ami régen nagy divat volt, ma már elfelejtett praktika: jeges lábfürdő. Azt javasuljuk, ne egyszerűen vizet használj, hanem ha van otthon, mentás illóolaj, azt is bevetheted. És ha már itt tartunk...

Fűszerezz



Vannak olyan ízek, illatok, fűszerek, amelyekhez hűcös, hideg érzetet társít az agyunk, ilyen a menta, az ánizs, a koriander, a sáfrány, a cardamom, a kapor és a kurkuma is. Ezeket használhatod hűsítő italokhoz, salátákhoz, mentaleveleket magában is rágcsálhatsz. Az illóolajukat hűtőfürdőkhöz. Ami még nagy fegyver lehet a hőségben, ha valaki el tudja viselni: a csípős ételek.

Ugyanis a csípős ételek fogyasztásakor a chilipaprikákban lévő kapszaicin benyomja az agyban a hűtés gombot, és az ember elkezd izzadni. Ezzel pedig a test olyan hőmérsékletűre hűti magát, ami éppen megfelelő - persze ehhez ki kell bírni a csípős ételt és az izzadást, de utána a közérzet nagy mértékben javulhat a hőségben.

Menekülj!



Ezek a tippek 1-2 fokot segíthetnek a benti hőmérsékleten, de valljuk be, egy rossz szigetelésű, rossz tájolású panelen nem feltétlenül segítenek, vagy egy olyan régi bérházban ahol az 50-60 centis falak nyár eleje óta egyre csak forrósodnak, és a plafon veri vissza 3 méterről lefelé a beszorult meleg levegőt... esélytelen, hogy az egész napot kibírjuk a négy fal között izzadva, fulladozva.

Nem is szólva arról, hogy sokan még mindig home officeból dolgoznak, tehát hét közben sincs esélyük lehűlni kicsit a klímás irodában.

A lakás így tényleg izzasztó börtönné válhat. Ezért azt javasoljuk, ha valaki ilyen gonddal küzd, hogy ne töltse az egész napot odabent, mert ahogy már elővezettük: ezzel a saját egészségének is árt. Tehát a javaslatunk az, hogy ne küzdj a hőséggel, hanem legyen egy B-terved, ahová menekülhetsz előle, ahol lehűlhetsz.

A teljesség igénye nélkül ilyen városi oázisok a hipermarketek, nagyáruházak, plázák, mozik, edzőtermek, könyvtárak, múzeumok, képtárak. Falun marad a pince... viccet félretéve, aki nem városban él, az is megteheti, hogy keres egy hűvösebb helyet mint a lakás: árnyas erdőt, vízpartot. Jokerként pedig mindig ott vannak az ismerősök, rokonok, akiket már épp illene meglátogatni, és tudod, hogy náluk van klíma. Jelentkezz be, szólj, hogy mész, és szocializálódj hűsölés közben.

Címlapkép: Getty Images