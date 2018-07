Így lehet 5 fokkal hidegebb klíma nélkül a házad, lakásod

Tikkasztó forróságban telik a július vége, és az előrejelzések szerint egyelőre nincs is esély a lehűlésre. Nem csoda hát, hogy a napközbeni 27 fokos átlaghőmérséklet okán a házak/lakások úgy felforrósodnak, hogy azokban már-már lehetetlen megmaradni. A hőség elleni védekezés egyik módja, ha beszerzünk egy klímát, azonban ez a berendezés "csupán" a már kialakult problémát képes kezelni, a felmelegedés kialakulását nem. Ez utóbbi ugyanis az árnyékolástechnika dolga, ami a közvélekedéssel ellentétben egyáltalán nem csak egy redőny telepítését jelenteni, hanem ennél jóval szerteágazóbb szakterültet jelöl. Ennek apropóján, szakértő segítségével annak jártunk utána, milyen megoldásokkal és milyen anyagi ráfordításokkal számolhat az, aki ilyen irányban korszerűsítené házát/lakását, valamint megtudtuk azt is, hogy egy megfelelő rendszer kiépítése akár 4-5 fokot is hozhat a külső hőmérséklettel szemben.

Július 29-én annyira meleg volt Magyarországon, hogy déltől szinte az egész országban vörös kód volt érvényben a hőség miatt. Az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) eddig előrejelzései szerint ráadásul kedden, illetve csütörtökön is több megyében bődületes hőségre kell készülni, ami alapján az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére, 2018. július 30-tól 2018. augusztus 3-án éjfélig.



Mindennek tetejében a magas nappali hőmérséklet éjszakára sem csökken látványosan, úgyhogy az átforrósodott lakásokat szinte lehetetlen kellemes hőmérsékletre hűteni. Hacsak persze nem rendelkezünk klímával. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a klímaberendezés "csupán" orvosolja a felmerülő problémát, nem pedig megelőzi. A megelőzés ugyanis az árnyékolástechnika feladata, persze a legjobb, ha a kettő kéz a kézben jár és kiegészítik egymást.



Nem mindig van lehetőség azonban mind a két rendszer (klimatizálás, árnyékolástechnika) kiépítésére. Korábban a klímaszerelés nehézségéről, illetve szerelési költségeiről már beszámoltunk, úgyhogy most szakértő segítségével utánajártunk annak is, mire érdemes figyelni külső, illetve belső árnyékolásnál, továbbá megnéztük azt is, mekkora költségekkel számolhat valaki, aki redőnyöztetné nyílászáróit vagy éppen a kertjébe szeretne napellenzőt vagy napvitorlát.

A redőny nem minden

Sokan, ha meghallják azt a szót, hogy árnyékolástechnika egyből a redőnyre, illetve a "redőnyös" emberre gondolnak, aki kimegy és fel is szereli azt. Ennél azonban nyilvánvalóan sokkal tágabb rétű dologról van szó akkor, amikor erről a szakmáról beszélünk

- mondta el a Pénzcentrumnak egy neve elhallgatását kérő szakértő, aki kiemelte lapunknak azt is, hogy ha az árnyékolásról van szó, akkor első körben érdemes elkülöníteni a kül-, illetve beltéri helyekre felszerelhető termékeket.

Ezek alapján kültéri árnyékolónak számít a klasszikus redőny, a zsaluzia, a napháló, teraszra/kertbe szerelhető nagyobb méretű napellenzők vagy napvitorlák. Ezeknek a hővédelem az elsődleges szerepük, de természetesen a kültéri termékek esetében is fontos szempont a betekintésvédelem. Utóbbira nagyobb hangsúly kerül ugyanakkor a beltéri árnyékolók esetében. Ezek lehetnek például a mára már kissé elavultnak számító reluxa, és az azt egyre több esetben felváltó pliszé.

Rengeteget számít nyáron

Ahogy azt már említettük a kültéri árnyékolás elsődleges feladata a hővédelem. Ha a klasszikus redőnyből indulunk ki, ebből a szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy műanyag vagy alumíniumból készült terméket szerelünk fel. Hiszen bár szerkezetileg lényegi különbség nincs a kettő között, az utóbbiból készült termékek lamellái ellenállóbak és lényegesen jobban szerepelnek a hővédelemben, illetve egy esetleges behatolás ellen is jobban védenek. A különbségek persze az árakban is meglátszanak, kereséseink során egy 150x150-es ablakra műanyag redőnyt 28-30, míg alumíniumot 42-45 ezer forintért találtunk.

A redőnyön kívül a szakértő szerint egyre többen keresik az úgynevezett naphálókat is, amiket leginkább a roletta és egy szúnyogháló keresztezéseként lehetne leírni. A termék lényege, hogy a készítésekor felhasznált különböző textíliák a beáramló hő 60-70 százalékát képesek felfogni, de mindezt úgy, hogy a fényt beengedik. A termék ára nagyban függ a felhasznált textíliák minőségétől, gyors keresésünk során, szintén 150x150-es felületre 19-25 ezer forint között találtunk.

A háztól, lakástól a kert felé elmozdulva kerestünk napellenzőket is. Ezek közül, egy kisebb 300x250-es darabot 100 ezer forint környékén már lehet találni, míg egy nagyobb 500x350-es darabért már 150 ezret is simán ki lehet perkálni. A mára egyre divatosabb napvitorlák között is szétnéztünk, ezek közül egy 3x3x3-as darabot már 13-15 ezer forintért is be lehet szerezni, de egy 5x5x7-es darab már 38 ezer forint környékén kapható, míg egy 4x6 méteres téglalap alakú darab már 60 ezer forint fölötti áron mozog, és ezek még csak maguk a vitorlák, tehát ezen felül még számolnunk kell a kifeszítéshez szükséges eszközök anyagköltségét is.

Itt minden egyéni

Fontos kiemelni, hogy az eddig felsorolt termékek, illetve azok árai csupán pillanatfelvételként funkcionálnak, már csak azért is, mert a szakma egyik alapvetése, hogy mindent egyéni igényekhez alakítanak ki, ami jócskán befolyásolja az árazást. Az ablakok sokféle méretűek, a termékekhez felhasznált anyagok is más-más árkategóriába esnek. És akkor olyan megoldásokról, mint a redőnykeretbe épített napháló-szúnyogháló kombináció még nem is beszéltünk. Sőt még a motorizálás lehetőségét sem említettük. Ez utóbbi, kényelmi megoldás egyébként szinte bármelyik termékhez, legyen az redőny vagy napellenző megoldható, és körül-belül 30-50 ezer forintért már elérhető.

A megtérülő befektetés

A már oly sokszor emlegetett hővédelem azonban nem csak nyáron, hanem télen is meghozza a gyümölcsét. A hideg elleni védekezés ugyanis nagyban múlik a nyílászárók és az azokra telepített árnyékolástechnikai eszközök minőségén. Így a nyári forróság elleni védelem korrekt kiépítése télen is hozhat a konyhára, hiszen egy jó szigeteléssel súlyos pénzeket spórolhatunk adott esetben a fűtésszámlán is. Éppen ezért, ha valaki az alacsony kamatkörnyezet okán azon gondolkozna, hogy a nyári forróság elviselhetőbbé tétele miatt személyi kölcsönből korszerűsítené otthonát, annak a Pénzcentrum Kalkulátora nagy segítségére lehet.

Nem csak kinn van élet

A kültéri megoldásokon kívül persze benn is jócskán akadnak olyan termékek, melyek az árnyékolásért, illetve a betekintésvédelemért felelősek. Ezek egyike, a már igen régi motorosnak számító reluxa, aminek egy alap konstrukciója egy 150x150-es ablakra már 13 ezer forint környékén beszerezhető, és bár a feladatát korrekten ellátja, mégis sokszor elég macerás a használata, kiváltképp a tisztítása. Ennél már egy korszerűbb és sokrétűbb megoldásnak számít az úgynevezett pliszé, amiben már különböző szövésű textíliák is megjelennek, így nem meglepő, hogy ezek már négyzetméter árra vetítve jócskán túlszárnyalják a sima reluxát.

Várni kell, de megéri

Az általunk megszólaltatott szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy aki most döntene a sötétítők beszerzése mellett, az a szakember előztes felmérése, illetve a vele kötött megállapodástól számítva nyugodtan számolhat 3-4 hetet a megrendelt anyagok beszerzésére, amit a szakemberek/vállalkozások ezután saját erőforrásaik alapján telepítenek, lehet hogy már rögvest a termékek beérkezésének napján, de lehet, hogy csak hetekkel később. Az egész éves hasznosulás okán, azonban mindenképpen jobb később, mint soha elindítani a beruházást.

Forrásunk arra is felhívta a figyelmet, hogy az euró/forint árfolyam bizony ezen a piacon is nagyon meghatározó. A különböző termékekhez felhasznált számtalan típusú textília nagy része ugyanis szinte kizárólag külföldről beszerezhető, azaz importálni kell. A magyar valuta utóbbi hetekben megfigyelhető gyengélkedése tehát kihat az árnyékolástechnikai eszközökre is, és ez számtalan termék esetében drágulást hozott. Ezzel is érdemes tehát számolni.

Egy másik fontos dolog, amiről eddig nem ejtettünk szót, az a beszerelés. Szakértőnk szerint bár sokan vannak, akik megveszik és maguk szerelik fel a redőnyöket és más eszközöket, a legtöbben azonban szakembereket bíznak meg ezzel a feladattal. Erre forrásunk szerint az áfával számolt anyagár alapján - azon felül - nyugodton számolhatunk 20-25 százalékot. De persze a munkaköltséget is rengeteg dolog befolyásolhatja. Klasszikusan ilyen lehet például az egyedi rögzítési mód, a szükséges munkaerő létszáma, és a többi.

Mindent egybevéve én azt szoktam javasolni, hogy a sötétítéstechnikai beruházásokat érdemes a tavaszi hónapokra időzíteni, hogy nyárra már abszolút védve legyen a ház. De persze soha nem késő belevágni a korszerűsítésbe, ugyanis egy jól kiépített rendszernek télen is nagy hasznát veszik a megrendelők

- hívta fel a figyelmet a sötétítéstechnikai szakember, aki azt is elmondta lapunknak, hogy egy megfelelő anyagokból készült, rendesen felszerelt és persze használt kültéri sötétítéstechnikai rendszer

4-5 fok különbséget is jelenthet a lakás vagy ház belsejének javára a külső hőmérséklettel szemben.

Ez pedig egyáltalán nem kevés, főleg az utóbbi időben tapasztalható forróságban.