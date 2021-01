Hogyan készül a gyümölcsleves? Frissítő, hideg gyümölcsleves pudinggal, görög gyümölcsleves recept

Hideg gyümölcsleves recept: görög gyümölcsleves. Hogyan készül a gyümölcsleves pudinggal, a gyümölcsleves mellé mi illik? Mutatjuk, hogy mi illik a gyümölcsleves mellé!

A hideg gyümölcsleves a nyári időszak egyik legfinomabb, frissítő fogása, amit még a tikkasztó hőség során is szívesen fogyasztunk: laktat, mégsem telít el, sőt, a desszertkészítést is megúszhatjuk vele, hiszen a gyümölcsleves kellemes édessége megadja számunkra a szervezet igényelte zsírt és cukrot. Cikkünkben bemutatjuk a gyümölcsleves készítés két útját: hogyan készül a görög gyümölcsleves és a magyarosabb ízvilágú, hideg gyümölcsleves pudinggal? Ez a két gyümölcsleves recept egyaránt tökéletes kelléke egy nyári (vagy akár téli) ebédnek, amit nem csak a gyerekek értékelnek nagyra, de a felnőttek is emlegetni fogják! Azt is eláruljuk, hogy a gyümölcsleves mellé mi illik, ha egy teljes ebédmenü összeállításán törjük a fejünket.

1. Görög gyümölcsleves

A görög gyümölcsleves hozzávalói

500 g görögdinnye

500 g sárgadinnye

3 db őszibarack (meghámozva)

300 g piros ribizli

1 l 100%-os narancslé

2 dl habtejszín

4 ek kristálycukor

A görög gyümölcsleves recept elkészítése

1. Kockázzuk fel egyforma méretűre a dinnyéket és a barackot, szemezzük le a ribizlit a száráról.

Kockázzuk fel egyforma méretűre a dinnyéket és a barackot, szemezzük le a ribizlit a száráról. 2. Öntsük a narancslevet (lehetőleg frissen facsartat) és a habtejszínt egy nagyobb edénybe és keverjük el benne a kristálycukrot (ha a narancslé nagyon édes, akár ki is hagyhatjuk).

Öntsük a narancslevet (lehetőleg frissen facsartat) és a habtejszínt egy nagyobb edénybe és keverjük el benne a kristálycukrot (ha a narancslé nagyon édes, akár ki is hagyhatjuk). 3. Tegyük bele a gyümölcsöket a görög gyümölcsleves tejszínes levébe és hűtsük le jól (nem kell összefőzni!). Hidegen tálaljuk, ízlés szerint egy kis tejszínhabbal a tetején.

2. Hideg gyümölcsleves pudinggal

A hideg gyümölcsleves hozzávalói

300 g meggy

200 g cseresznye

200 g alma

100 g körte

8 dl tej

2 cs vaníliás pudingpor

4 ek kristálycukor

1 cs vaníliás cukor

6 db szegfűszeg

1 kk őrölt fahéj

A hideg gyümölcsleves elkészítése

1. Tisztítsuk meg a gyümölcsöket. Az almát és a körtét hámozzuk meg, a magházakat vágjuk ki, a gyümölcshúst kockázzuk fel. A meggyet és a cseresznyét elég kimagozni.

Tisztítsuk meg a gyümölcsöket. Az almát és a körtét hámozzuk meg, a magházakat vágjuk ki, a gyümölcshúst kockázzuk fel. A meggyet és a cseresznyét elég kimagozni. 2. Tegyük a gyümölcsöket egy nagyobb edénybe és engedjük fel annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Adjuk hozzá a cukrot, a vaníliás cukrot, a fahéjat és a szegfűszeget. Főzzük közepes lángon kb. 8 percen keresztül, míg a gyümölcsök meg nem puhulnak.

Tegyük a gyümölcsöket egy nagyobb edénybe és engedjük fel annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Adjuk hozzá a cukrot, a vaníliás cukrot, a fahéjat és a szegfűszeget. Főzzük közepes lángon kb. 8 percen keresztül, míg a gyümölcsök meg nem puhulnak. 3. Keverjük ki a pudingport 2 dl tejjel (csomómentesre). A többi 6 dl tejet keverjük a felfőtt gyümölcsleves alapba, ezután pedig lassan, habverővel keverjük hozzá a pudingos habarást is.

Keverjük ki a pudingport 2 dl tejjel (csomómentesre). A többi 6 dl tejet keverjük a felfőtt gyümölcsleves alapba, ezután pedig lassan, habverővel keverjük hozzá a pudingos habarást is. 4. Kezdjük el újra felfőzni a gyümölcslevest, ezalatt folyamatosan kavargassuk, míg az egész gyümölcsleves forró és sűrű nem lesz.

Kezdjük el újra felfőzni a gyümölcslevest, ezalatt folyamatosan kavargassuk, míg az egész gyümölcsleves forró és sűrű nem lesz. 5. Fogyaszthatjuk melegen és hidegen is: utóbbi esetben hagyjuk elhűlni, majd tegyük be a hűtőbe 1-2 órára.

Mi illik a gyümölcsleves mellé?

A görög gyümölcsleves és a hideg gyümölcsleves pudinggal kifejezetten könnyű ételek, melléjük mindenképpen valamilyen egyszerű, húsos főételt készítsünk, desszertre viszont már nincs szükség, mert a gyümölcsleves édes volt. Javasoljuk a sült csirkét vagy disznóhúst egy kis egyszerű krumplipürével vagy sült burgonyával.

