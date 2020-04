Fokozott óvatosságra szükség az online térben: rengeteg a netes csalás

Az online vásárlások forgalma egy évtizedes távlatban közel 20-szorosára nőtt, és a koronavírus-járvány ennek még nagyobb lökést adhat. Bár az online térben elérhető banki szolgáltatások alapos információbiztonsági háttérrel működnek, a digitalizáció - így az online bankolás és fizetés - térnyerése nyomán egyre több kiberbűnöző is felbukkan az interneten, ezért a felhasználók oldalán is fokozott óvatosságra van szükség.

Kevés olyan mutató van, amely egy évtizedes távlatban közel 20-szoros növekedésről árulkodik, és továbbra is hónapról hónapra két számjegyű bővülést mutat. A kiskereskedelmen belül az online forgalomra viszont igaz ez. Egész pontosan a KSH adatai szerint a csomagküldő és internetes forgalom 2009-ben épphogy megközelítette a 40 milliárd forintot, 2019-ben pedig már közel 750 milliárd felett járt. Tehát 1800 százalékos emelkedést ért el, vagyis a korábbi közel 20-szorosára bővült a forgalom.

Február végén indult el Magyarországon az első nagy felvásárlási láz a járvány miatt, így 2020 februárjában a csomagküldő és internetes forgalom megközelítette a 64 milliárd forintot, ez pedig több mint 30 százalékos növekedésnek felel meg éves szinten és több mint a triplája a 2016-os februári szintnek. Az egyik leglátványosabban növekedő piacról van szó tehát, az online vásárlások ráadásul komoly lökést kaptak a koronavírus-járványhoz köthető intézkedések miatt.

A K&H-nál például az aktív mobilbankos ügyfelek száma - vagyis azok, akik havonta legalább egyszer belépnek a felületre -idén januárban és februárban is több mint 33 százalékkal nőtt éves összevetésben, ráadásul tavaly januárban és februárban még az egy évvel korábbi szinthez képest is 60 százalékos volt a növekedés.

Sokan vannak

A K&H ifjúsági indexe azt vizsgálta, hogy a 19-29 éves korosztály tagjai milyen "viszonyban" vannak az online vásárlással. Ahogy a 2019 novemberi adatok mutatják, az online vásárlás egyébként is emelkedőn volt, ennek adhat további, jelentős növekedést a jelenlegi vírushelyzet. A kutatás szerint ugyanis a megkérdezett fiatalok túlnyomó része - 96 százaléka - már vásárolt az interneten keresztül, ez növekedést jelent a korábbi szinthez képest, a 2016-os felmérésben ugyanis 89 százalékukra volt ez igaz. A 26-29 évesek között pedig gyakorlatilag nincs olyan, aki ne vásárolt volna már a neten. Ezzel párhuzamosan jelentősen, 26-ról 37 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik gyakran vásárolnak az interneten keresztül.

A neten vásárló fiatalok 79 százaléka "járt" már valamelyik magyarországi webáruházban, ami szintén növekedést jelent, 2016-ban ugyanis 72 százalékos volt ez az arány. Számottevően nőtt a külföldi webboltok népszerűsége, 2019-ben a fiatalok 52 százaléka vásárolt tőlük, három évvel korábban csak 34 százalékuknál volt erre példa. A kutatásból az is kiderült, hogy a fiatalok számára a magyar webáruházakban a műszaki cikkek és mobiltelefonok jelentik a slágert, 72 százalék vásárol ilyen termékeket. Második helyen szerepelnek a ruhák, cipők és divatcikkek 56 százalékkal, a harmadikon pedig a könyvek, filmek, zenék 38 százalékkal.

Online biztonság

"A kutatásból is jól látszik, hogy emelkedő pályán vannak az online vásárlások. Nagyon fontos, - és a mostani időszakban még inkább elengedhetetlen -, hogy a mindennapokban magabiztosan mozogjunk az online térben, tudjuk például, hogy milyen adatokat adhatunk meg, milyen webshopokban bízhatunk, hogyan használjuk az azonnali átutalást vagy mire figyeljünk fizetésnél. A bankok nagyon alapos biztonsági rendszeren keresztül biztosítják az online bankoláshoz szükséges feltételeket, a felhasználók részéről azonban így is indokolt az óvatosság, mert a digitalizáció térnyerése nyomán egyre több bűnöző is felbukkan az interneten" - emelte ki Patonai István.

Címlapkép: Getty Images