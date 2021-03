Erre is igényelhető a felújítási támogatás: újabb részletet osztott meg Novák Katalin

Újabb részleteket osztott meg a felújítási támogatásról Novák Katalin: a miniszter kiemelte, hogy a gyerekek után csak akkor jár a támogatás, ha az állandó lakcímük a felújítandó ingatlanban van. Emellett fontos, hogy az alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla is elfogadható a támogatás lehívásához.

Nem elégséges, ha csak a gyermek tartózkodási helye van a felújítandó ingatlanban, a felújítási támogatás igényléséhez mindenképpen az kell, hogy az állandó lakcíme legyen oda bejelentve - hívra fel a figyelmet Novák Katalin a Facebookon. A családokért felelős tárca nélküli miniszter arról is beszélt, csak olyan garázsnak a felújítására lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, amely a lakással azonos helyrajzi számon szerepel.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla is elfogadható a támogatás lehívásához. Hozzáfűzte: a saját magunk által beszerzett radiátor vagy bármilyen más eszköz is elszámolható anyagköltségként.





Címlapkép: Getty Images