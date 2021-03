Elképesztő, ami a magyar lakásárakkal történik: erre szinte a világon nincs példa

Szinte egyedülálló a világban, de Magyarországon sok-sok év után végre valahára csökkentek éves szinten a lakásárak. A legfrissebb globális adatok szerint hazánkban 2019 végéhez épest 2020 végére átlagosan 2,5 százalékkal kerülnek kevesebbe a lakások. Ez a majdnem 60 vizsgált ország közül a 3. legnagyobb mértékű árcsökkenés, úgy hogy csökkenésről összesen csupán 6 országban lehet beszélni. A legjobban pedig azok jártak Magyarországon, akik az év utolsó negyedévében vásároltak lakást, mutatjuk, miért.

2020-ban az átlagos globális laksár-növekedés 5,6 százalékos volt - derült ki a Knigh Frank 56 országot vizsgáló elemzéséből. Ez 0,3 százalékponttal magasabb, mint 2019-ben, amikoris 5,3 százalék volt a növekedés. A jelentés szerint, globálisan számos feltörekvő piac erőteljes növekedést mutat, Törökország például negyedik egymást követ negyedévben vezeti az indexet. Ami nem is csoda, hiszen a legfrissebb, 2020 negyedik negyedéves statisztikák szerint, 2019 hasonló időszakához viszonyítva 30,3 százalékkal lettek drágábbak a lakások.

A globális listán, ugyanebben az időszakban Új-Zéland a második, mintegy 18,6 százalékos emelkedéssel, miközben a bronzérmes éppen Magyarország egyik szomszédja, Szlovákia, ahol átlagosan 16 százalékkal kerültek többe 2020 végén a lakások, mint 2019 végén. A drágulási lista elején olyan országok vannak még, mint Oroszország, Luxembourg, Lengyelország, USA, Peru, Svédország és Ausztria. Nyugati szomszédunknál egy év alatt 10 százalékos volt például a növekedés.

Igen ám, de a globális listán jól látszik, hogy az elmúlt években stabilan brutális dráguló Magyarország egyszeriben kikerül az élmezőnyből, sőt a vizsgált országok tekintetében szinte egyedülálló módon,

hazánkban csökkentek a lakásárak.

Mégpedig 2020 végére, 2019 végéről egészen pontosan 2,5 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy az a lakás, ami 25 millióba került 2019 végén, az 2020 végén átlagosan már csak 24 millió 475 ezerbe került. Egy ilyen áru lakás esetén ez már több mint fél millió forintos áresés. A teljes, 56 országot tartalmazó listán egyébként csupán 6 olyan volt, ahol csökkentek volna a lakásárak 2019 negyedik és 2020 negyedik negyedéve között. Ezek közül is a harmadik legdurvábban Magyarországon.

A magyar adat abban is kifejezetten különleges, hogy 2020 harmadik és 2020 negyedik negyedéve között az 56 ország közül a második legmagasabb árzuhanás volt tapasztalható hazánkban. Három hónap leforgása alatt ugyanis átlagosan 6 százalékkal zúgtak le a lakásárak Magyarországon. Ennél nagyobb áresést csak Litvánia volt képes felmutatni ugyanebben az időintervallumban a maga 13,1 százalékos csökkenésével.

A magyarországi lakásár-csökkenés már csak azért is igazi kuriózum most, mert a Knight Frank jelentéseit böngészve az derül ki, hogy hazánk például 2019 negyedik negyedévében a világ harmadik legjobban dráguló országa volt, 2018 negyedik negyedévéhez képest. Akkor például nem kevesebb mint 13,2 százalékkal nőttek az árak egy év alatt. Ezt megelőzőn, 2017. Q4 és 2018. Q4 között pedig 10,4 százalékos volt a növekedés, ami akkor az összesített lista 4. legmagasabb árrobbanása volt.

A két év alatt összejött, több mint 20 százalékos lakásár-növekedés tört tehát meg a tavalyi, koronavírus-áztatta évben, amikoris Magyarországon végre csökkentek a lakásárak. No persze az elmúlt évek növekedéséhez képest, még így is csak csekély mértékben. Ez a csekély mértékű csökkenés is elegendő volt ugyanakkor arra, hogy a világon szinte csak Magyarország büszkélkedhessen azzal, hogy a 2020-as év lakásár-csökkenést hozott magával.

Címlapkép: Getty Images