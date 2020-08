Drága augusztus vár a háztulajokra: indul az invázió, egy vagyon az irtás

Drága augusztus várhat arra, akinek családi háza, nyaralója van: beindul a darázs-szezon, a kártevők az év ezen szakában kezdenek elszaporodni, és fészkelnek be különféle helyekre. Ez kimondottan veszélyes, főképpen annak, aki allergiás a csípésükre. A rossz helyen lévő fészkeket mindenképp szakember távolítsa el - mondta a katasztrófavédelem a Pénzcentrumnak. Ők ugyanakkor ezzel nem foglalkoznak, az Országos Magyar Méhészeti Egyesülethez irányítottak minket, akik mint kiderült, szintén nem illetékesek a kérdésben. Mindenképp hivatásos darázsirtót kell hívni, ami több tízezer forintba is kerülhet.

Talán már sokan észrevették: indul a darázs-szezon, egyre több rovart lehet látni a kertekben, akik olykor a házba is betévednek. A rovarok csípése nemcsak fájdalmat, hanem - erre érzékenység esetén - akár komolyabb szövődményeket is okozhat. Éppen ezért fontos az olyan szakemberek munkája, akik el tudják távolítani a veszélyes helyen lévő darázsfészkeket.

Ez azonban nem olcsó, főképpen, hogy a katasztrófavédelem már nem is foglalkozik vele, csak segítséget nyújt a szakértőknek:

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az illetékes az ügyben, az ő honlapjukon van fent egy lista a szakemberekről, akik méhbefogással, darázsirtással foglalkoznak. De ez nem a katasztrófavédelem feladata, mi csak segítséget tudunk nyújtani a szakértőknek, például darus kocsival felemeljük őket. Mi akkor vonulunk szírénázó tűzoltóautókkal amikor közvetlen életveszély van - ilyen esetnek számít például, ha forgalmas közterületen, óvodákban, iskolákban kell haladéktalanul intézkedni -, de akkor is kell szakember segítsége, hiszen a méhek, darazsak eltávolítása egy speciális foglalkozás, speciális eszközök, képesítés kell hozzá

- mondta a Pénzcentrum megkeresésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtóügyeletese. Hozzátette, régebben az ő honlapjukon is kint volt a szakemberek listája, de végül levették, mert rengetegen telefonáltak hozzájuk méhek, darazsak miatt, miközben ez nem az ő szakmai feladatuk.

Nem vagyunk méhrajbefogó szakemberek, de nyilván bekapcsolódunk, ha a kaptár vagy a darázsfészek például egy magas homlokzaton van, vagy olyan helyen, ahová a szakember a saját eszközeivel nem ér el. De egyébként nem a katasztrófavédelem oldja meg ezt a helyzetet

- tette hozzá.

A méhészek nem foglalkoznak darázzsal



Megkerestük az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet is. Amikor Bross Péter elnöknek elmondtuk, hogy a témában hozzájuk irányított át a katasztrófavédelem, úgy reagált, hogy

részben téves volt az átirányítás, mi egy civil szervezet vagyunk, 14 ezer méhész tagunk van. Ebből könnyen ki lehet következtetni, hogy a darázsirtáshoz nem sok közünk van... A méhek májusban, június elején rajzanak, ilyenkor szaporodnak, ez egy természetes dolog az életükben. Mivel mi ezért felelősek vagyunk, van egy országos hálózatunk: minden megyében több méhészünk is van, aki ingyen kimegy és a méhcsaládokat befogja. Ezt a listát adtuk meg a katasztrófavédelemnek, hogy ha valaki méhraj miatt telefonál, akkor arról keressék meg neki a legközelebbi szakértőt.

Az elnök hozzátette, most, július végén már egyáltalán nincsenek méhrajok: most ami miatt telefonálnak az emberek, az általában darázs. A darazsakról azt kell tudni, hogy nyár végére szaporodnak el, mivel csak egy megtermékenyített anya telel át. Kell 2-3 hónap, mire rendes család lesz, ezért támadnak az év ezen időszakában - ismertette a szakértő, majd hozzátette, nyilván, ha valaki emiatt telefonál az OMME irodájába, annak segítenek szakembert találni, de a darázsirtás pénzbe kerül, azt arra szakosodott, profi cégek végzik.

A katasztrófavédelemmel többször leültünk már tárgyalni, de nem jutöttünk dűlőre arról, hogy ez nem hozzánk tartozik. Mi segítünk, de a lakosságot darazsak miatt ne irányítsák át hozzánk, ez nem a mi feladatunk

- szögezte le Bross Péter. Arra a kérdésünkre, hogy a rajbefogást miért vállalják ingyen, az OMME elnöke ismét elmondta, hogy az a méhészek felelőssége.

Én Pestszentlőrincen lakom, van a kertben 10 méhcsaládom. Ha abból kettő kirajzik, és a szomszéd szól, hogy ott lóg nála egy raj a fán, akkor nyilván az én érdekem, odamenjek és befogjam őket - majd elnézést kérek tőle, és adok egy kiló mézet. A többi méhész is így van vele, ezért vállaljuk ingyen a rajbefogást. De olyankor bajban vagyunk, ha nagyon magasan vannak a méhek, vagy a kéménybe mennek be: mi nem vagyunk profi alpinisták. Ezekben az esetekben pénzért, több tízezer forintért jön ki a tűzoltó meg a darus kocsi

- magyarázta az elnök, aki szerint "szerencse", hogy a tűzoltók munkabeosztása okán sokaknak van idejük méhészkedni is. Elmondta, főleg vidéken így sok tűzoltó parancsnokságon, örsön van méhész is, ha őket riasztják, akkor van köztük szakember, aki be tudja fogni a rajt.

Bross Péter a darázsirtás kapcsán még elmondta, hogy az ár sokmindentől függ a kiszállási díjon felül: milyen fajta darázsról van szó, bonyolult helyen van-e a fészek, kell-e falat bontani, és a többi. Sőt, ha a tűzoltók daruskocsija is kell a művelethez - és nincs közvetlen életveszély -, akkor ők is kiszámlázzák a már említett több tízezer forintot.

Mi önszorgalomból segítünk darazsak esetében, fent van a honlapunkon a lista a méhészekről, és sokan egy kis keresetkiegészítésként vállalnak darázsirtást is. Ilyenkor őket szoktuk ajánlani a telefonálóknak is.

A szakember kijelentette, hogy a fentiekből is látható, hogy a probléma nincs megoldva az országban, miközben a darazsak egyre nagyobb gondot jelentenek minden évben. "Ez veszélyes üzem, aki allergiás rá, annak komoly baja is lehet, legrosszabb esetben akár bele is halhat. Úgyhogy, ha darázsproblémánk van, mindenképp szakemberhez kell fordulni" - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images